Android 16'da 7/24 Korunmanızı Sağlayan Gizli Ayar Keşfedildi

Android 16 işletim sisteminin yeni sürümü, sahte baz istasyonlarına karşı bir güvenlik sistemiyle geldi. "Stingray" cihazları adı verilen casus donanımlar, artık tek bir bildirimle fark edilebilir olacak. Casus cihazlar, sahte baz istasyonu görevi görürler ve yakınlardaki cihazlara bağlanacak bir alan sunarlar. Kullanıcı, bu sahte istasyonlara bağlandığında cihazın benzersiz kimlik bilgisini, yani IMEI numarasını kötü niyetli kimselere teslim etmiş olur.

Bu özellik Android 12'den beri bazı cihazlarda bulunuyordu ama Android 16 ile birlikte daha yaygın hale gelecek.

Stingray Neden Tehlikeli?

Bir stingray cihazına bağlandığınızda IMEI numaranızla birlikte gizliliğinizi de altın tepside sunmuş oluyorsunuz. Bağlantı gerçekleştiği sırada telefonunuzun daha zayıf iletişim protokollerine geçişi sağlanır ve veri trafiğiniz kamuya açık bir mal haline gelerek kolaylıkla erişilebilir. Örneğin 2G, zayıf şifreleme protokolü nedeniyle dinlemeye karşı en savunmasız ağ türüdür. Telefonunuz bu protokolü kullanmak için manipüle edilebilir ve trafiğinizin şifrelenmesi engellenmiş olur. Son olarak kötü niyetli kimseler mesajlarınızı okuyabilir ve telefon görüşmelerinizi dinleyebilir.

Günümüzde bu tekniği emniyet birimleri kullanıyor olsa da kötü niyetli kimseler de bu taktikten haberdar. Android 16 ile yaygınlaşacak olan Network Notifications özelliği, bu tehlikeyi ortadan kaldıracak.

Telefonların Çoğu IRadio HAL 3.0 Desteklemiyor

Ne yazık ki bu sistem yalnızca kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacak olan yeni nesil cihazlar için geçerli. Özelliğin aktifleştirilebilmesi için telefonların IRadio HAL 3.0 özelliğini desteklemesi gerekiyor ve Google'ın kendi Pixel serisi dahil pek çok cihazda bu destek yok. Yani geleceğin telefonları, veri şifreleme konusunda çok daha güvenli olacak ve kullanıcıyı bilinçlendirecek.

Pixel 10 serisi gibi Android 16 bazlı yeni telefonlarda bu özellik kapalı olarak gelecek. Aktifleştirildiği zaman telefon şifrelenmemiş bir hücresel ağa bağlandığında kullanıcıya bildirim gönderecek. Ayrıca cihazın kimlik bilgilerini talep ettiğinde detaylı bir uyarı mesajı gösterilecek.