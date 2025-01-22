Google, ChatGPT'yi Bitirmek için Kesenin Ağzını Açtı

Yapay zeka teknolojilerindeki rekabet hızla artsa da ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, hala liderliğini koruyor. Birkaç yıl önce çok az kişinin adını bildiği şirket, günümüzde milyonların değil, milyarların gözdesi. konumunda. Ancak Google, Anthropic’e 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım yaparak bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Google, Anthropic’e 1 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım Yapıyor

Google, yapay zeka girişimi Anthropic’e 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Anthropic, büyük dil modelleri geliştirme konusunda OpenAI’ın önemli rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, modellerine erişim sunarak yıllık yaklaşık 875 milyon dolar gelir elde ediyor.

Bu hizmet, doğrudan satışlar ve Amazon Web Services (AWS) gibi üçüncü taraf bulut platformları üzerinden sağlanıyor. Google’ın bu yeni yatırımıyla şirketteki toplam sermayesi 2 milyar doları buldu. E-ticaret devi Amazon ise geçen yıl Anthropic’e olan yatırımını 8 milyar dolara çıkarmıştı.

Anthropic gibi büyük dil modeli geliştiren şirketler, sadece yüksek donanım maliyetleri değil, aynı zamanda en iyi yetenekleri çekmek için de büyük yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yatırımları, bu şirketlerin büyümesini hızlandırmayı ve sektördeki rekabeti canlı tutmayı hedefliyor.

ChatGPT'nin önemli bir kısmını elinde tuttuğu ve açık ara öncü olduğu pazarda ise rekabet Google için her şeyden daha önemli. Google ve Anthropic bu konuda yorum yapmazken, Google’ın yeni yatırımı, OpenAI'ı koltuğundan etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google ChatGPT ile olan rekabette öne geçmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.