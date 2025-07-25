Kullanmak İçin Son Günler! Google, Popüler Hizmetinin Fişini Çekiyor

Google’ın Aralık 2009’da kullanıma sunduğu URL kısaltma servisi goo.gl, kısa sürede internetin en popüler araçlarından biri haline geldi ve “en iyi link kısaltma siteleri” arasında kendine sağlam bir yer edindi. Ancak yıllar içinde rakiplerin çoğalması ve kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle bu hizmetin popülaritesi azaldı. Sonunda Google, 2019 yılında servisi sonlandırma kararı aldı.

Bu kararın temel nedeniyse internette içerik bulma yöntemlerinin değişmesiydi. Özellikle QR kodların yaygınlaşması, kısa linklere olan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Google da bu gelişmelere karşılık olarak yeni link oluşturma özelliğini devre dışı bıraktı. Ancak önceden oluşturulan bağlantılar çalışmaya devam etti. Şimdi ise bu dönem tamamen kapanıyor. Daha önce oluşturulan tüm “goo.gl” linkleri de yakında tarih olacak.

Google, Kısaltılmış Linkleri Silecek

Google’ın açıklamasına göre şirket, 25 Ağustos 2025 tarihinde “goo.gl” formatındaki tüm bağlantıları kalıcı şekilde silecek. Bu tarihten sonra bu tür bir bağlantıya tıklayan kullanıcılar, doğrudan bir 404 hata sayfasına yönlendirilecek. 404, sayfanın bulunamadığı anlamına gelir.

Google, bu kararını ilk olarak Temmuz 2024’te yaptığı duyuruda açıklamıştı. O zaman önemli bir veriye de yer vermişti. Buna göre kayıtlı goo.gl bağlantılarının yüzde 99’unun bir önceki ay boyunca neredeyse hiç trafik almadığı ifade edilmişti. Bu da hizmetin artık aktif bir şekilde kullanılmadığını net şekilde ortaya koyuyordu.

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