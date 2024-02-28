Huawei Telefonlara Google Servisleri Nasıl Yüklenir? 2024

2019 yılından beri Huawei telefonlarda Google servislerinin önceden yüklenmiş olarak gelmemesi, birçok kullanıcı için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Google Play Store'a ve diğer Google uygulamalarına erişim sağlayamamak, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

Ancak, Huawei telefonlara Google servislerini yüklemek için farklı yöntemler bulunuyor. Bu rehberimizde, Huawei telefonlara Google servislerini yüklemek için en yaygın kullanılan yöntemleri detaylı bir şekilde anlattık.

Huawei Telefonlara Google Servisleri Nasıl Yüklenir?

Aşağıda yer alan üç farklı yöntemi kullanarak Google Play Store ve diğer Google servislerini Huawei telefonunuza yükleyebilirsiniz.

GSpace Yöntemi

GSpace, sanal bir alan oluşturarak Google servislerini Huawei telefonunuza yüklemenizi sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntem, Google servislerini en kolay şekilde yüklemenizi sağlar. GSpace ile Google servislerini yüklemek için:

Huawei telefonunuzda AppGallery'yi açın ve GSpace'i arayın.

GSpace'i bulun ve Yükle'ye tıklayın.

GSpace kurulduktan sonra açın ve Google Hesabı Ekle'ye tıklayın.

Google hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girin ve İleri'ye tıklayın.

Google servislerinin şartlarını ve koşullarını kabul edin.

GSpace kurulumu tamamlandıktan sonra Google Play Store ve diğer Google servislerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

LZPlay Yöntemi

LZPlay, GSpace'e benzer şekilde çalışan bir başka uygulamadır. GSpace'de sorun yaşarsanız LZPlay'i deneyebilirsiniz. LZPlay ile Google servislerini yüklemek için:

Huawei telefonunuzda Ayarlar'ı açın ve Güvenlik'e gidin.

Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.

https://apknerd.com/lz-play-apk/ adresine gidin ve LZPlay uygulamasını indirin.

LZPlay apk dosyasını açın ve Yükle'ye tıklayın.

LZPlay kurulduktan sonra açın ve Google Hesabı Ekle'ye tıklayın.

Google hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini girin ve Giriş Yap'a tıklayın.

LZPlay kurulumu tamamlandıktan sonra Google Play Store ve diğer Google servislerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

HiSuite ve Googlefier Yöntemi

Son yöntem ise, biraz daha teknik bilgi ve beceri gerektiriyor. HiSuite, Huawei telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamanızı sağlayan bir yazılımdır. Googlefier ise, Huawei telefonunuza Google servislerini yüklemenizi sağlayan bir araçtır.

HiSuite ve Googlefier ile Google servislerini yüklemek için:

HiSuite'i bilgisayarınıza indirin ve kurun.

Googlefier'ı indirin.

Huawei telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

HiSuite'i açın ve telefonunuzu tanıyın.

Telefonunuzun bootloader'ını kilidini açın.

Googlefier'ı çalıştırın ve telefonunuza Google servislerini yükleyin.

Bu yazımızda, 2024 yılı için Huawei telefonlara Google servislerini yüklemenin en güncel ve detaylı yöntemlerini sizlere anlattık.