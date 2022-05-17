En iyi link kısaltma siteleri neler? İnternet sitesi bağlantılarını kısaltmanıza olanak tanıyan pek çok hizmet bulunuyor. Bu yazıda bu konuda en başarılı hizmetleri bir arada topladık. Hazırladığımız liste üzerinden beğendiğiniz bir hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yazılım devi Google, uzun bir süre önce link kısaltma servisi olan Goo.gl servisinin fişini çekti. Önceden oluşturulan bağlantılar hâlâ tıklanabiliyor ama yeni bağlantılar ne yazık ki kısaltılamıyor.

Goo.gl hizmetinin artık kullanılamadığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni ve kaliteli link kısaltma servislerine yönelmemizin vaktinin geldiğini görüyoruz. Bu yazıda, Goo.gl benzeri link kısaltma platformlarını listeleyeceğiz. İşte en iyi URL kısaltma siteleri!

En İyi Link Kısaltma Siteleri Neler?

Bitly

is.gd

Bit.do

Ow.ly

ouo.io

TinyURL

T2M

ShortURL

Adf.ly

Tiny.cc

Yukarıda bağlantıları kısaltabilmenize olanak tanıyan başarılı hizmetlerin listesi yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Bitly

Bitly, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan URL kısaltam hizmetidir. Hizmet, yıllar geçtikçe esas amacına ek olarak bağlantı analizlerini teker teker izlemenize izin vermek gibi pek çok özellik getirdi ama hizmetin özü hâlâ aynıdır.

Hizmeti kullanabilmek için üyelik oluşturmak gerekiyor. Platformda hem ücretsiz hem de ücretli versiyon bulunuyor. Ücretsiz sürümde aylık 50 Bitly bağlantı sınırlaması mevcut. Ücretli tarafta üç farklı abonelik planı yer alıyor. Basic, Premium ve Enterprise isimli planlar çeşitli avantajlar sunuyor.

2. is.gd

Sahip olduğu sade arayüz sayesinde çok kolay bir kullanıma sahip olan is.gd sadece bağlantılarınızı kısaltmaya yarayan temel bir goo.gl alternatifidir. Sadece internet sitesini açmanız ve önünüzdeki kutuya kısaltmak istediğiniz bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir.

Söz konusu hizmeti kullanmanın en iyi yanı, internet bağlantınız ne kadar yavaş olursa olsun, internet sitesinin sadeliği sayesinde sadece birkaç saniye içerisinde internet sitesi önünüzde olacaktır. Basit ve hızlı bir link kısaltma servisi arıyorsanız is.gd tam size göredir.

3. Bit.do

Kullanabileceğiniz bir diğer basit ve hızlı link kısaltma servisi bit.do’dur. is.gd gibi bit.do da kullanıcılarına saniyeler içinde yüklenen minimalist bir sayfa sunar. Ayrıca bağlantılarınızı kişiselleştirme ve bu bağlantıların performansını izleme özelliğini de kullanabilirsiniz.

Hizmet üzerinden bağlantınızı kısaltabilmek için yapmanız gereken yalnızca "Link to shorten" kutucuğuna bağlantıyı yapıştırmak, reCaptcha’yı doğrulamak ve "Shorten" butonuna basmaktır. Bu işlemi yapmanız halinde bağlantınız çok kısa süre içerisinde kısaltılacaktır.

4. Ow.ly

Ow.ly için Bit.ly hizmetinin muadili diyebiliriz. Bu, temel bağlantı kısaltma hizmetinin dışında birçok özelliğe sahip olacağınız anlamına gelir. Platformu kullanabilmek için kayıt olma zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla sadece bir link kısaltmak istiyorsanız bile bu hizmeti kullanmak için hesap oluşturmanız gerekiyor.

Hesap oluşturma işleminin ardından hizmet üzerinden çok hızlı ve pratik bir şekilde bağlantı kısaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kontrol paneli üzerinden kısalttığınız bağlantılara ilişkin bazı bilgilere erişebilirsiniz.

5. Ouo.io

Size para kazandıracak bir link kısaltma servisine mi ihtiyacınız var? Ouo.io hizmeti, oluşturduğunuz bağlantıların tıklamasına oranla size iyi bir miktarda ödeme yapabilir. Ouo.io’dan para kazanmak gibi bir amacı olmayanlar, hiç hesap oluşturmadan link kısaltabilirler.

Para kazanmak isteyenler bir hesap oluşturmak zorundadır. Ek olarak, ouo.io, size ödeme yapabilmek için kısaltılan linklerde reklam gösterecektir. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, bağlantıların çok kolay bir şekilde kısaltılabilmesini sağlar.

6. TinyURL

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken TinyURL, popüler bağlantı kısaltma servislerinden bir tanesidir. Link kısaltma işlemi için hizmetin internet sitesini ziyaret ettikten sonra kutucuğa bağlantıyı yapıştırabilir ve "Make TinyURL" butonuna tıklayabilirsiniz.

Platform üzerinden link kısaltmak için hesap oluşturmanıza gerek yok ancak hesap oluşturmazsanız kısalttığınız bağlantılara dair bazı bilgilere erişemezsiniz. Platformda ücretsiz sürümün yanı sıra ücretli versiyon da bulunuyor.

7. T2M

T2M üzerinden bağlantı kısaltabilmek için platforma üye olmak ve belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hizmette Basic, Standard, Pro, Premium ve Dedicated olmak üzere beş farklı ücretli plan seçeneği mevcut.

Hesap oluşturduktan ve belirlenen ücreti ödedikten sonra internet sitesinde yer alan kutucuğa bağlantınızı yapıştırabilir ve "Shorten" butonuna basarak kısaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

8. ShortURL

ShortURL, kullanıcıların çok kolay ve pratik bir şekilde bağlantı kısaltabilmesine olanak tanıyan başarılı bir hizmettir. İnternet sitesinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca bağlantıyı kutucuğa yapıştırmanız ve "Short URL" butonuna basmanız gerekiyor.

Short URL butonuna bastıktan sonra kısaltmış bağlantıya erişeceksiniz. Bağlantıyı kopyalamak için "Copy URL" butonuna basabilirsiniz. Bu, büyük bir kolaylık sağlayarak kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Eğer bir bağlantıyı daha kısaltmak isterseniz alt kısımdaki "Shortened URL" seçeneğini seçebilirsiniz.

9. Adf.ly

Çok sade bir tasarıma sahip olan Adf.ly, kullanıcılara para kazandıran bir hizmettir. Dünyanın en popüler bağlantı kısaltma araçlarından bir tanesi olan Adf.ly üzerinden bağlantınızı kısaltabilmek için kutucuğa bağlantıyı yapıştırabilir ve "Shrink" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemi yapmanız halinde bağlantı kısaltılacaktır. Kısaltılan bağlantıyı kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz.

Hizmette para kazanabilmek için hesap oluşturmak gerekiyor. Ödemeler için belirli bir limit mevcut. Ödeme yöntemleri arasında PayPal ve Payoneer bulunuyor. Hesap oluşturan kullanıcılara ayrıca bağlantılara dair çeşitli bilgiler sunuluyor.

10. Tiny.cc

Yukarıda yer alan hizmetleri beğenmediyseniz Tiny.cc isimli hizmete göz atabilirsiniz. Hizmet üzerinden URL kısaltabilmek için kutucuğa bağlantınızı yapıştırabilir ve "Shorten" butonuna basabilirsiniz. Bu işlemin ardından kısa süre içerisinde kısaltılmış URL’ye erişeceksiniz. İster bağlantıyı kopyalayabilir isterseniz site üzerinden Facebook, Twitter dahil olmak üzere birçok platform üzerinden paylaşabilirsiniz.

Bu yazıda en başarılı URL kısaltma siteleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.