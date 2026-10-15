PS5'e Gran Turismo Temalı DualSense Geliyor: GT7'ye 6 Yeni Otomobil Eklendi

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Sony Gran Turismo serisinin 30. yılını yeni bir kolla ve ücretsiz bir güncellemeyle kutluyor. Şirket sınırlı sayıda üretilecek Gran Turismo temalı DualSense kolunu tanıttı. Gran Turismo 7 oyuncuları ise 15 Ekim 2026 sabahından itibaren Sportsland Sugo pistini ve altı yeni otomobili getiren Spec IV güncellemesini indirebiliyor.

Gran Turismo 7 Spec IV Güncellemesi Neler Getiriyor?

Güncellemenin en önemli yeniliği Japonya'daki Sportsland Sugo pisti. İnişli çıkışlı virajlarıyla bilinen pist, oyundaki seçenekleri genişletiyor. Güncelleme altı yeni Dünya Pisti etkinliği, Deneyim modu, yeni Scapes konumları ve Car Viewer özellikleri de ekliyor.

Oyuna eklenen altı otomobil ise şöyle:

Xiaomi Vision Gran Turismo

Ferrari F355 Berlinetta '94

Honda Civic Si Group A version '87

Mazda RX-Vision GT3 Evo '26

Honda Step WGN Spada Premium Line '23

Citroën 2 CV 6 Charleston '86

Xiaomi'nin elektrikli hiper otomobili Vision Gran Turismo, 0,29'luk sürtünme katsayısıyla listenin en dikkat çeken modeli. Ferrari F355 ve 1987 yapımı yarış otomobili Civic Si ise klasik otomobil meraklılarına hitap ediyor. Otomobiller oyun içi kredilerle satın alınabiliyor.

Gran Turismo DualSense Nasıl Görünüyor?

Kolun ön paneli karbon fiber görünümlü ve dokulu bir yüzeyle kaplı. Dokunmatik yüzeyin üzerinde iki siyah yarış şeridi, ön yüzde ise motor sporlarından ilham alan grafikler var. Omuz ve tetik tuşlarıyla kolun arka kısmı ise tamamen siyah.

Serinin yaratıcısı ve Polyphony Digital CEO'su Kazunori Yamauchi, Gran Turismo'nun otomobilin güzelliğini paylaşma fikriyle doğduğunu hatırlattı. Yamauchi bu kolun, 30 yıldır oyuncularla birlikte yürünen yolu kutladığını söyledi.

Gran Turismo DualSense Fiyatı Ne Kadar?

Kolun tavsiye edilen satış fiyatı 84,99 dolar. Bu tutar, TCMB'nin 14 Ekim 2026 kuruyla vergiler hariç yaklaşık 4.198 TL'ye denk geliyor. Avrupa'daki fiyat ise 84,99 avro.

Ön siparişler 22 Ekim 2026'da yerel saatle 10.00'da başlayacak ve kol 10 Aralık 2026'dan itibaren dünya genelinde satışa çıkacak. Sony kolun sınırlı sayıda üretileceğini belirtiyor, ancak Türkiye fiyatını ve satış tarihini henüz açıklamadı. Şirket daha önce GTA 6 temalı DualSense modelini de tanıtmıştı.

Editörün Yorumu

Gran Turismo 7'nin çıkışının üzerinden dört yılı aşkın süre geçmesine rağmen Polyphony Digital'in oyuna hala ücretsiz pist ve otomobil eklemesini takdir ediyorum. Sugo pistiyle aile minibüsü Step WGN gibi sıra dışı modellerin gelmesi oyuna farklı bir tat katıyor. Kol ise tasarım olarak güzel, ancak standart DualSense'ten farkı yalnızca görünüşte. Koleksiyon meraklısı değilseniz standart kolla devam etmenizi, Spec IV güncellemesini ise hemen indirip Sugo pistini denemenizi öneririm.