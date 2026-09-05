GTA 6 Temalı Dualsense Tanıtıldı! Vice City Esintileriyle Büyülüyor

GTA 6'nın piyasaya sürülmesine epey az bir zaman kaldı. 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek oyunu Sony de mümkün olduğunca ön plana çıkarıyor. Rockstar Games ile ortaklık kuran şirket, şimdi de GTA 6 temalı Dualsense tanıttı. Çok yakında ön siparişe açılacak. Oyun çıktığında ise resmen satışta olacak.

GTA 6 Temalı Dualsense'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz Dokunmatik yüzey: Özel "VI" logosu

Özel "VI" logosu Desen: Leonida'nın tropikal atmosferine gönderme yapan palmiye ağacı desenleri

Leonida'nın tropikal atmosferine gönderme yapan palmiye ağacı desenleri Beyaz modelin tasarımı: Sahil ve pastel gökyüzünden ilham alan tasarım

Sahil ve pastel gökyüzünden ilham alan tasarım Siyah modelin tasarımı: Gece hayatı ve neon atmosferinden ilham alan tasarım

Gece hayatı ve neon atmosferinden ilham alan tasarım Renk efekti: Gün batımı ve neon tonlarını birleştiren, ışığa göre renk değiştiren parlak geçişli tasarım

Sony'nin yeni Dualsense modelinde GTA 6'nın Vice City ve Leonida atmosferinin yansıması var. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı sürüm mevcut. İkisinde de palmiye ağacı desenleri ve "VI" logosu yer alıyor. Kontrolcünün üzerinde gün batımını ve şehrin neon ışıklarına gönderme yapmak için kullanılan bir geçiş efekti bulunuyor. Işığa göre renk değiştirerek etkileyici bir görünüm sağlıyor.

Beyaz model daha çok sahil, güneş ve pastel tonlar içerirken siyah modelde ise Vice City'deki gece hayatı ve neon tabelalarla kaplı şehri ifade eden bir tasarım ön plana çıkıyor. Yani genel olarak Miami'den esinlenilerek hazırlanan bu şehrin yansımasını görüyoruz.

GTA 6 Temalı Dualsense Ne Zaman Satılacak?

GTA 6 temalı DualSense, 19 Kasım 2026'da satışa çıkacak. Doğru hatırlıyorsunuz, GTA 6 ile aynı güne denk gelecek. Önceden sipariş vermek isteyenler ise 10 Eylül 2026 tarihini beklemek zorunda olacak. Sony'ye göre ön siparişler 10 Eylül 2026'da başlayacak. Sadece sınırlı sayıda üretilecek. Bu yüzden herkes tarafından alınabileceğinin garantisi yok. İlk başta PlayStation Direct ve seçili perakendeciler üzerinden satılacak.

GTA 6 Temalı Dualsense Türkiye'de Satılacak mı?

Rockstar Games'in yeni oyununu yansıtan Dualsense'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük görünüyor. PlayStation Direct'in zaten Türkiye'de satışı yok. Gönderim de yapılmıyor. Seçili perakendeciler de Sony tarafından belirlenen ülkelerdekilerle sınırlı olacak. O yüzden resmî satışın önü kapalı. Tabii, yurt dışından getirerek almak mümkün olabilir.

GTA 6 Temalı Dualsense'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni Dualsense modeli için 12.480 yen fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla yaklaşık 3 bin 858 TL. Türkiye'de resmî olarak satılsaydı ise bunun üzerine ithalat, gümrük ve benzeri eklemeler de yapılacaktı. Bunun üzerine fiyatın 6 bin 600 TL seviyesine ulaşabilirdi. Türk tüketiciler, ek maliyetlerle birlikte daha farklı bir fiyatla da karşılaşabilirdi.

GTA 6 Temalı Xbox Kontrolcüsü de Gelir mi?

Xbox cephesinden GTA 6'ya özel bir oyun kontrolcüsü gelme ihtimali çok düşük. Bunun sebebi, Sony'nin yeni tasarladığı bu Dualsense'i Rockstar Games ile olan ortaklığı sayesinde hazırlaması. GTA 6, Xbox Series X / S için de piyasaya sürülecek ama oyunun geliştiricisi daha çok Sony ile iş birliği yapmayı tercih ediyor.

Editörün Yorumu

Sony'nin GTA 6 odaklı Dualsense tasarımını çok beğendim. Vice City'nin tonlarını çok güzel yedirdiğini düşünüyorum. Oyunu PlayStation 5 konsollarında oynayacak olan kişiler, bu kontrolcü sayesinde normal Dualsense'ten çok daha uyumlu bir atmosfere sahip olabilir. Bu da oyunun âdeta içinde hissetmelerine sebep olabilir.