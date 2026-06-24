GTA 6'nın Desteklediği Diller Belli Oldu! Türkçe Olacak mı?

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) için harekete geçti. Ön sipariş fiyatını açıklayan şirket, GTA 6'nın birden oyun dünyasının gündemine oturmasını sağladı. Bununla birlikte Xbox tarafında da önemli bir değişiklik meydana geldi. Oyunun desteklediği diller açıklığa kavuştu.

GTA 6 Hangi Dilleri Destekleyecek?

GTA 6'nın Xbox sayfasına göre desteklenen diller arasında Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Çince (Basitleştirilmiş ve geleneksel) yer alıyor. Ne yazık ki serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bu yapımda da Türkçe dil desteği bulunmayacak.

GTA 6'da Türkçe Dil Desteği Olmaması, Ciddi Bir Dezavantaj mı?

Grand Theft Auto serisi, dışarıdan bakıldığında düz aksiyon sunan, bir amacı olmayan bir seri gibi görünebilir ama bir kez oynadıktan sonra aslında ne kadar derinlemesine ele alınan yapımlardan oluştuğunu fark ediyorsunuz. GTA oyunları çok sayıda gönderme ile dolu ve zengin bir hikâye sunuyor. Oyunun desteklediği dillere tamamen hâkim olmadığınız sürece çoğu gönderme ve detayı kaçırabiliyorsunuz.

Diğer yandan dil bilmeyenler için görev takibi de epey zorlaşıyor. GTA 6'da görevlerde ne yapmanız gerektiğini anlamak için dil bilmeniz gerekir. Dil bilginiz yoksa ya rehberlere başvurursunuz ya da deneme ve yanılma yoluyla hareket edersiniz. Bu da oyun deneyiminizi kelimenin tam anlamıyla mahveder.

Bunlar aslında küçük gibi görünen ama bazı oyuncular üzerinde çok ciddi etkisi olan dezavantajlar. Tabii, bunlar sadece konsol oyuncuları için geçerli. PC oyuncuları, oyun için resmî olmayan Türkçe yama mutlaka geliştirecektir. Bu yamalar sayesinde Rockstar Games resmî Türkçe dil desteği sunmasa bile diyalogları ve genel olarak hikâyeyi anlayacaksınızdır.

Rockstar Games Neden Israrla Türkçe Dil Desteği Sunmuyor?

Burada ilginç bir durum söz konusu. Türkiye'deki oyuncular, uzun yıllardan beri Rockstar Games'in ciddi bir kazanç elde etmesini sağlıyor. Rusya ve Çin'de yasaklı olmasına rağmen bu ülkeler için dil desteği sağlanıyor ama Türkiye, Rockstar'ın oyununa şimdiye kadar herhangi bir kısıtlama uygulamadı. Kazanç açısından da oldukça değerli. Buna rağmen hâlâ Türkçe dil desteği sunmuyor.

Sorun yabancı dil bilinip bilinmemesi değil. Güney Kore'deki bir kişi parasını verip oyunu kendi dilinde oynayabiliyor ama Türkiye'deki oyuncu, parasını verdiği oyunu yabancı bir dilde oynamak istiyor. Şüphesiz ki bu durum, bizim açımızdan oldukça büyük önem taşıyor. Oyunun Türkçe olması için kampanya bile başlatıldı. Hatta çok geniş bir kitleden de destek aldı. Rockstar Games ise bu durumu sadece görmezden geldi.

Rockstar Games neden ısrarla oyuna Türkçe dil desteği eklemediği hakkında şimdiye kadar hiç açıklama yapmadı. Ama Türk oyuncular tarafından başlatılan ve kısa sürede çok büyük bir destek alan kampanyayı görmemesi imkânsız. Bu da günün sonunda bize Rockstar'ın ne yazık ki Türk oyuncuları yeterince dikkate almadığını düşündürüyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse GTA 6'nın Türkçe dil desteğine sahip olacağına ihtimal bile vermedim. Evet, bunun için kampanya başlatıldı ve çok geniş kitlelere ulaşıldı ama Rockstar Games için bir öneminin olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar önemli bir oyunda bile Türkçe dil desteğine yer vermemesi, bana göre serinin bundan sonraki oyunlarında da Türk oyuncuların görmezden gelineceğini gösteriyor.