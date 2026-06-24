PS5, GTA 6 Performansıyla Şaşırtacak! Ön Sipariş Verenlere Hediye Var

Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) ön siparişe açılmasına çok az bir süre kaldı. Ancak geliştirici Rockstar Games, oyunun ne kadar fiyata ön siparişe açılacağını önceden duyurarak oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. Sony ise bu önemli duyurunun üzerinden çok geçmeden PlayStation 5'in GTA 6'da nasıl performans göstereceğini anlattığı bir yazı yayınladı.

PS5, GTA 6'da Nasıl Bir Performans Sergileyecek?

Sony, PlayStation 5'in yüksek hızlı SSD sayesinde Grand Theft Auto VI'da çok kısa yükleme süresi sunacağını açıkladı. Oyunun sunduğu açık dünyada epey kısa yükleme süresi ile gezmenin mümkün olacağını belirte şirket, bekleme sürelerinin minimum seviyede olacağına işaret etti.

GTA oyunları arasına katılmaya hazırlanan GTA 6, içerik yönünden epey zengin olacak. Öte yandan grafik kalitesi de şimdiye kadar piyasaya sürülen çok sayıda oyundan daha gelişmiş bir seviyede olacak. Hayran topluluğu tarafından daha önce yürütülen büyük harita projesine göre GTA 6, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'ten 2 ila 2.5 kat daha büyük bir harita ile piyasaya sürülecek.

Tabii, GTA 6'nın kendinden önceki oyuna göre bir diğer artısı daha bulunacak. Bilindiği üzere GTA 5'te sadece büyük bir şehir ve küçük kasabalar vardı. GTA 6 ise Vice City'nin yanı sıra daha birçok büyük yerleşim yeri içerecek. Grand Theft Auto V'in aksine bu büyük haritada girilebilir mekân sayısı da epey yüksek olacak.

Bu kadar büyük bir dünyaya sahip oyunun bekleme sürelerinin nasıl olacağı da hâliyle çok merak ediliyordu. Ancak Sony'nin son açıklamasına bakılırsa PlayStation 5 kullanıcılarının bu konuda endişelenmesine gerek olmayacak. PlayStation 5'in sahip olduğu SSD sayesinde oyunda bir göreve başlamak veya çeşitli aktivitelere başlamak çok fazla sürmeyecek.

PlayStation 5, GTA 6'da Nasıl Bir Hissiyat Sunacak?

Sony, PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünün sahip olduğu gelişmiş titreşim özelliği sayesinde oynanışı epey gerçekçi hissettireceğine işaret etti. GTA 5'te olduğu gibi araba sürerken ve yüksekten düşerken kontrolcü de titremeye başlayacak.Ayrıca Tempest 3D AudioTech teknolojisi sayesinde çevredeki arabaların, insanların ve diğerlerinin çıkardığı seslerin nereden geldiğini doğrudan algılayabileceksiniz.

GTA 6, PlayStation'da Ön Sipariş Verildiğinde Ne Hediye Alınacak?

Sony, Grand Theft Auto VI'yı PlayStation mağazası üzerinden ön sipariş verenlere özel hediye verileceğini de açıkladı. Şirketin açıklamasına göre PlayStation mağazasından hangi sürüm için ön sipariş verdiğiniz fark etmeksizin anında kullanabileceğiniz 1 aylık ücretsiz GTA+ üyeliği alacaksınız. Bu abonelik, GTA 5 Online için büyük önem taşıyor. Oyuncular, çok kısa sürede oyun içi kazancını katlayabiliyor. Muhtemelen GTA 6 Online'da da bu tür büyük avantajlar içerecek.

Bu arada oyun piyasaya sürülmeden önce ön sipariş verirseniz Vice City'nin neon ışıkları ile dolu o atmosferinden ilham alınarak tasarlanan Vice City paketine de sahip olacaksınız. Bu da hem Jason hem Lucia için özel kıyafetler, saç stilleri ve dahasını içerecek. Hatta Tommy Vercetti'nin kıyafetini anımsatan bir silah desenini de kullanabileceksiniz.

Editörün Yorumu

Sony'nin Grand Theft Auto VI ön sipariş sürecinde sunduğu 1 aylık ücretsiz GTA+ üyeliğinin önemli bir avantaj olduğu kanaatindeyim. PlayStation oyuncuları tarafından mutlaka değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu arada yükleme sürelerinin kısa olması da oyundan maksimum seviyede keyif alınmasını sağlayacaktır.