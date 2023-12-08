GTA 6 ve GTA 5 Karşılaştırma Videosu Paylaşıldı: Grafik Farkı Ne Durumda?

Bir YouTuber, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ve Grand Theft Auto 5 (GTA 5) karşılaştırma videosu yayımladı. Paylaşılan video, iki oyun arasında grafik farkı hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 6 oyununun ilk tanıtım videosunu paylaştı. Kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan fragman on milyonlarca kez görüntülendi. Öyle ki ilk 24 saatte en çok izlenen YouTube videoları arasına girdi.

Yıllardır merak içerisinde beklenen açık dünya oyununun fragmanı heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Grand Theft Auto 6 ile Grand Theft Auto 5 arasında grafik konusunda ne gibi farklar bulunuyor?

GTA 6 ve GTA 5 Karşılaştırma Videosu Neler Sunuyor?

Cycu1 isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoda GTA 5'in PC sürümü, GTA 6'nın fragmanıyla karşılaştırıldı ve böylece merak edilen soruyu yanıtlandı. PC sürümü 4K çözünürlükte ve ultra ayarlarda çalıştırıldı.

Videoda fragmandaki sahnelere benzer sahnelere yer verildi. Grand Theft Auto 6, GTA 5'in PC sürümüne kıyasla çok daha etkileyici bir görsellik sunuyor. Yeni oyunda aydınlatmadan NPC sayısına kadar her şey daha iyi görünüyor.

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