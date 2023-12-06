İlk 24 Saatte En Çok İzlenen YouTube Videoları
Bu rehberde ilk 24 saatte en çok izlenen YouTube videoları listesi hazırladık. Listede bir adet oyun tanıtım videosu da bulunuyor. İşte detaylar!
Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen platformlardan biri olan YouTube'a her saat binlerce video yükleniyor. Bunların bir kısmı çok kısa süre içerisinde milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken bir kısmı ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, ilk 24 saatte en çok izlenen YouTube videoları hangileri?
Bu rehberde ilk 24 saat içerisinde en fazla izlenen YouTube videoları listesi hazırladık. Listenin büyük kısmını Güney Koreli müzik grupları oluşturuyor. Listede ayrıca bir adet oyun tanıtım videosu da bulunuyor.
İlk 24 Saatte En Çok İzlenen YouTube Videoları Listesi
- BTS - Butter (108.2 milyon görüntülenme)
- BTS - Dynamite (101.1 milyon görüntülenme)
- GTA 6 Trailer 1 (90.6 milyon görüntülenme)
- BLACKPINK - Pink Venom (90.4 milyon görüntülenme)
- BLACKPINK - How You Like That (86.3 milyon görüntülenme)
YouTube “Bir Şeyler Oynat” Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?
YouTube’daki müzik ve video deneyiminize biraz heyecan katmak istiyorsanız, yeni çıkan özellik tam size göre. ‘YouTube bir şeyler oynat’ özelliğini kullanarak artık canınız sıkıldığında rasgele videolar oynatmaya başlayabilirsiniz.
İlk 24 saat içinde en fazla izlenen 5 YouTube videosu listesi hazırladık. Listede yer alan videolara ve detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
BTS - Butter
Listenin ilk sırasında Güney Koreli müzik grubu BTS'e ait olan Butter isimli şarkının videosu bulunuyor. Bu video, YouTube'a yüklendikten sonra ilk 24 saat içerisinde 108.2 milyon görüntülenmeye ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı.
Popüler platformda Butter şarkısı şu anda 926 milyon görüntülenme sayısına sahip. Videonun ayrıca 23 milyon beğeni aldığını ve videoya 9 milyondan fazla yorum yapıldığını da belirtmek gerekiyor.
Ufkunuzu Açacak Takip Edilmesi Gereken YouTube Kanalları
2005 Yılında hayatımıza giren YouTube, ilerleyen yıllarda milyonlarca kullanıcının uğrak noktası oldu. Binlerce YouTube kanalı arasında en iyi YouTube kanallarını bulmak bir süre sonra oldukça zorlaşmakta ve insanların karşısına genellikle reklamı olan veya çok popülerler olan YouTube kanalları çıkmakta.
BTS - Dynamite
İkinci sırada BTS isimli müzik grubunun Dynamite isimli şarkı yer alıyor. Popüler hizmette ilk 24 saat içerisinde 101.1 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Bu zamana kadar 1.7 milyar kez görüntülenen video 37 milyon beğeni aldı. Videoya ayrıca 15 milyonu aşkın yorum yapıldı.
YouTube Videoları Programsız Nasıl İndirilir?
YouTube çıktığı günden beridir hayatımızda. İnsanlar YouTube videolarını kaliteli bir şekilde izleyebilmek için internet kullanımının yüksek olması gerekiyor.
GTA 6 Trailer 1
Yıllardır merak içerisinde beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) isimli oyunun ilk tanıtım videosu yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapımın fragmanı ilk 24 saatte 90.6 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.
Beklenen GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?
GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyordu.
Rockstar Games'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video bu zamana kadar 104 milyon kez görüntülendi. Videoya 745 binden fazla yorum yapıldı. Fragman 9.2 milyon beğeni almayı başardı.
GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?
GTA 6 sistem gereksinimleri, Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda kasma ve donma problemleriyle karşı karşıya kalınmadan oynanabilmesi için en az hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir.
BLACKPINK - Pink Venom
Güney Koreli müzik grubu BLACKPINK'in Pink Venom isimli şarkısı YouTube'da ilk 24 saat içinde 90.4 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. 16 milyon beğeni alan video toplamda 774 milyon kez görüntülendi. Videoya ayrıca 3.5 milyon yorum yapıldı.
YouTube Yapay Zekası Dream Track Nedir? Nasıl Kullanılır?
Google tarafından geliştirilen yeni bir YouTube özelliği yapay zekâ desteği ile geliyor. Mırıltı ve prompt aracılığıyla kendi kısa müziklerinizi oluşturabileceğiniz bu özellik müzik yapmak isteyenlere yenilikçi ve pratik bir deneyim vadediyor.
BLACKPINK - How You Like That
Listenin beşinci sırasında BLACKPINK'in How You Like That şarkısı bulunuyor. İlk 24 saatte 86.3 milyon görüntülenme sayısına ulaşan video bu zamana kadar toplamda 1.2 milyar kez görüntülendi. 5 milyon yorum yapılan video 24 milyon beğeni almayı başardı.
YouTube Playables Nedir? Nasıl Kullanılır?
Dünyanın en popüler video içerik platformu olarak tanıdığımız YouTube bu sefer oyun sektörüne bomba gibi bir giriş yapıyor.
Bu rehberde YouTube platformunda ilk 24 saat içinde en fazla izlenen videoların hangileri olduğunu açıkladık. Listede yer alan videolar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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