Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen platformlardan biri olan YouTube'a her saat binlerce video yükleniyor. Bunların bir kısmı çok kısa süre içerisinde milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken bir kısmı ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, ilk 24 saatte en çok izlenen YouTube videoları hangileri?

Bu rehberde ilk 24 saat içerisinde en fazla izlenen YouTube videoları listesi hazırladık. Listenin büyük kısmını Güney Koreli müzik grupları oluşturuyor. Listede ayrıca bir adet oyun tanıtım videosu da bulunuyor.

İlk 24 Saatte En Çok İzlenen YouTube Videoları Listesi

BTS - Butter (108.2 milyon görüntülenme)

(108.2 milyon görüntülenme) BTS - Dynamite (101.1 milyon görüntülenme)

(101.1 milyon görüntülenme) GTA 6 Trailer 1 (90.6 milyon görüntülenme)

(90.6 milyon görüntülenme) BLACKPINK - Pink Venom (90.4 milyon görüntülenme)

(90.4 milyon görüntülenme) BLACKPINK - How You Like That (86.3 milyon görüntülenme)

BTS - Butter

Listenin ilk sırasında Güney Koreli müzik grubu BTS'e ait olan Butter isimli şarkının videosu bulunuyor. Bu video, YouTube'a yüklendikten sonra ilk 24 saat içerisinde 108.2 milyon görüntülenmeye ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler platformda Butter şarkısı şu anda 926 milyon görüntülenme sayısına sahip. Videonun ayrıca 23 milyon beğeni aldığını ve videoya 9 milyondan fazla yorum yapıldığını da belirtmek gerekiyor.

BTS - Dynamite

İkinci sırada BTS isimli müzik grubunun Dynamite isimli şarkı yer alıyor. Popüler hizmette ilk 24 saat içerisinde 101.1 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Bu zamana kadar 1.7 milyar kez görüntülenen video 37 milyon beğeni aldı. Videoya ayrıca 15 milyonu aşkın yorum yapıldı.

GTA 6 Trailer 1

Yıllardır merak içerisinde beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) isimli oyunun ilk tanıtım videosu yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapımın fragmanı ilk 24 saatte 90.6 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video bu zamana kadar 104 milyon kez görüntülendi. Videoya 745 binden fazla yorum yapıldı. Fragman 9.2 milyon beğeni almayı başardı.

BLACKPINK - Pink Venom

Güney Koreli müzik grubu BLACKPINK'in Pink Venom isimli şarkısı YouTube'da ilk 24 saat içinde 90.4 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. 16 milyon beğeni alan video toplamda 774 milyon kez görüntülendi. Videoya ayrıca 3.5 milyon yorum yapıldı.

BLACKPINK - How You Like That

Listenin beşinci sırasında BLACKPINK'in How You Like That şarkısı bulunuyor. İlk 24 saatte 86.3 milyon görüntülenme sayısına ulaşan video bu zamana kadar toplamda 1.2 milyar kez görüntülendi. 5 milyon yorum yapılan video 24 milyon beğeni almayı başardı.

Bu rehberde YouTube platformunda ilk 24 saat içinde en fazla izlenen videoların hangileri olduğunu açıkladık. Listede yer alan videolar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.