Havalimanlarında Turuncu Alarma Geçildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!

23 Ekim 2024 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.

Havalimanlarında Güvenlik Seviyesi Artırıldı

NTV'deki habere göre havalimanlarındaki güvenlik komisyonları acil olarak toplandı. Toplantıda alınan turuncu alarm kararı resmî olarak güvenlik birimlerine iletildi. Bu kapsamda havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Açıklama Yaptı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi ve şu şekilde devam etti: