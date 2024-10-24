Havalimanlarında Turuncu Alarma Geçildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!
Havalimanlarında yer alan güvenlik komisyonları acil toplanarak turuncu alarm kararı aldı. Bununla beraber güvenlik önlemleri artırıldı.
23 Ekim 2024 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarma geçildi.
Havalimanlarında Güvenlik Seviyesi Artırıldı
NTV'deki habere göre havalimanlarındaki güvenlik komisyonları acil olarak toplandı. Toplantıda alınan turuncu alarm kararı resmî olarak güvenlik birimlerine iletildi. Bu kapsamda havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.
TUSAŞ Genel Müdürü Açıklama Yaptı
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi ve şu şekilde devam etti:
"Ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."