IMF'den Türkiye'ye Asgari Ücret Fazla Artırılmasın Çağrısı!
Yeni asgari ücret merakla beklenirken IMF'den beklenmedik bir açıklama geldi. İşte tepki çeken o açıklamanın detayları!
Milyonlarca çalışanın merak içerisinde beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2025 yılı için yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilirken IMF'den şaşırtan bir açıklama geldi.
IMF'den Dikkat Çeken Asgari Ücret Açıklaması
Dunya.com'da yer alan habere göre IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, "Asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.
Walsh, yaptığı açıklamada "Türkiye, düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için nakit transferi yapmalı veya sosyal programlar geliştirmeli" sözlerine de yer verdi.
2025 Yılı İçin Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz ay asgari ücrete en az %40 oranında zam yapılacağı iddia ediliyordu fakat yapılacak artış bir yılı kapsayacağından dolayı refah payının da dahil edileceği söyleniyordu. Eğer refah payı eklenirse zam oranı %40'dan %45 ve hatta %50 seviyesine kadar çıkabilir.
- Yüzde 40 oranında zam yapılırsa asgari ücret 23 bin 802 TL'ye yükselecek.
- Yüzde 45 oranında zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 652 TL'ye yükselecek.
- Yüzde 50 oranında zam yapılırsa asgari ücret 25 bin 503 TL'ye yükselecek.
Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle yeni asgari ücretin farklı olabileceğini belirtelim.
Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sınırı Nedir? Türkiye'de Ne Kadar?
Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar sorusunun yanıtını merak edenler için rehber hazırladık. Ayrıca bu kavramların nasıl hesaplandığını da açıkladık.
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