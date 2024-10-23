IMF'den Türkiye'ye Asgari Ücret Fazla Artırılmasın Çağrısı!

Milyonlarca çalışanın merak içerisinde beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2025 yılı için yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilirken IMF'den şaşırtan bir açıklama geldi.

IMF'den Dikkat Çeken Asgari Ücret Açıklaması

Dunya.com'da yer alan habere göre IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, "Asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Walsh, yaptığı açıklamada "Türkiye, düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için nakit transferi yapmalı veya sosyal programlar geliştirmeli" sözlerine de yer verdi.

2025 Yılı İçin Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz ay asgari ücrete en az %40 oranında zam yapılacağı iddia ediliyordu fakat yapılacak artış bir yılı kapsayacağından dolayı refah payının da dahil edileceği söyleniyordu. Eğer refah payı eklenirse zam oranı %40'dan %45 ve hatta %50 seviyesine kadar çıkabilir.

Yüzde 40 oranında zam yapılırsa asgari ücret 23 bin 802 TL'ye yükselecek.

23 bin 802 TL'ye yükselecek. Yüzde 45 oranında zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 652 TL'ye yükselecek.

24 bin 652 TL'ye yükselecek. Yüzde 50 oranında zam yapılırsa asgari ücret 25 bin 503 TL'ye yükselecek.

Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle yeni asgari ücretin farklı olabileceğini belirtelim.

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