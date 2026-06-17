Hisense Türkiye'ye Resmen Giriş Yaptı: İlk Ürünler Belli Oldu

Akıllı televizyon pazarındaki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor. Halihazırda Samsung, LG ve Philips gibi global devler ile Vestel, Beko ve Arçelik gibi yerli üreticilerin yer aldığı pazara şimdi yeni bir şirket daha girdi. Son yıllarda özellikle dev ekran televizyon modelleriyle adını duyuran Hisense, Türkiye'deki resmi faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Hisense Türkiye'de Hangi Ürünleri Satacak?

Hisense, Türkiye operasyonlarının ilk aşamasında televizyon ve klima kategorilerine odaklanacak. Şirket özellikle gelişmiş görüntü teknolojilerine sahip televizyon modellerini öne çıkarıyor. Marka, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterse de son yıllarda özellikle büyük ekran televizyon segmentindeki büyümesiyle dikkat çekiyor.

Bunun yanında enerji tasarrufu ve akıllı özellikleriyle öne çıkan klima modelleri de Türkiye'deki ürün gamında yer alacak. Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, Türkiye'nin marka için önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi. Vodeb yaptığı açıklamada, Hisense'in kullanıcı odaklı teknolojileri Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Şirketin özellikle 100 inç ve üzeri televizyon segmentindeki küresel başarısını Türkiye'ye taşımayı planladığını ifade eden Vodeb, yüksek enerji verimliliğine sahip akıllı klima modellerinin de ürün stratejisinin önemli parçalarından biri olacağını dile getirdi.

Hisense Türkiye'de Hangi TV Modellerini Satıyor?

Hisense'in Türkiye sitesinde şu an TV kategorisi açık durumda. Marka burada özellikle büyük ekran televizyonları öne çıkarıyor. Ancak fiyat tarafında resmi sitede net bir liste yer almıyor. Bu nedenle Türkiye'de satışta görünen modeller için yerel satış kanallarındaki güncel fiyatlara bakmak gerekiyor. Şu an Türkiye'deki satış kanallarında görünen bazı Hisense TV modelleri şöyle:

Model Ekran Boyutu Özellik Türkiye Fiyatı Hisense 55A6N 55 inç 4K Ultra HD Smart TV Henüz Açıklanmadı Hisense 65A6N 65 inç 4K Ultra HD Smart TV - Hisense 65A6K 65 inç 4K Ultra HD Smart TV - Hisense ULED Mini LED TV 65 inç 4K ULED Mini LED VIDAA TV -

Listeye baktığımızda Hisense'in Türkiye'de ilk etapta daha çok 4K Smart TV ve Mini LED odaklı modellerle yer aldığını görüyoruz. 55 ve 65 inç A6N serisi daha ulaşılabilir fiyatlı seçenekler gibi dururken, Mini LED tarafında fiyat çok daha yukarı çıkıyor.

Yine de burada önemli bir detay var. Hisense Türkiye pazarına yeni giriş yaptığı için ürün gamı ve fiyatlar kısa süre içinde değişebilir. Bu nedenle satın alma tarafında asıl belirleyici nokta, markanın önümüzdeki dönemde Samsung, LG, TCL ve Philips gibi rakiplerin karşısına nasıl bir fiyat politikasıyla çıkacağı olacak.

Hisense'in resmi olarak Türkiye pazarına giriş yapması, özellikle televizyon tarafındaki rekabeti daha da artırabilir. Halihazırda Samsung, LG, TCL, Philips ve Vestel gibi markaların güçlü olduğu pazarda Hisense'in nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği merak konusu. Özellikle büyük ekran televizyon segmentinde şirketin agresif bir strateji izlemesi durumunda kullanıcılar daha fazla alternatifle karşılaşabilir.

Editörün Yorumu

Hisense ismi teknoloji dünyasını yakından takip eden kullanıcılar için yeni değil. Geçmişte şirketin duvar büyüklüğündeli TV modellerinin haberlerini sizlere sunmuştuk. Şimdi ise bu marka Türkiye'de faaliyete başladı. Asıl merak ettiğim konu ise fiyat. Türkiye'deki televizyon fiyatları yurt dışına fiyatla biraz yüksek.

Kim bilir belki de Çinli bir üreticinin yarışa dahil olması bu durumu değiştirebilir. Eğer Hisense global pazarlardaki rekabetçi fiyat politikasını Türkiye'ye taşıyabilirse kısa sürede dikkat çeken markalardan biri haline gelebilir.

