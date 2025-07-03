Honor 12450 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! 165Hz Ekrana Sahip

Kısa süre önce aşırı ince katlanabilir telefon Magic V5'i duyuran Honor, yeni bir tablet tanıttı. MagicPad 3 isimli tablet devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Honor MagicPad 3 Özellikleri

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor MagicPad 3, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 595 gram ağırlığındaki tablet 293,88 x 201,38 x 5,79 boyutlarında.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

En iyi tabletler arasında yer alan MagicPad 3 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 12.450 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 ile birlikte gelen tablette sekiz adet hoparlör yer alıyor. Tablette ayrıca Magic-Pencil 3 ve klavye desteği de bulunuyor. Peki, Honor MagicPad 3'ün fiyatı ne kadar?

Honor MagicPad 3 Özellikleri Fiyatı