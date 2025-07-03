Honor 12450 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! 165Hz Ekrana Sahip
Honor MagicPad 3'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Honor'un yeni tableti devasa batarya ve yüksek yenileme hızı sunuyor. İşte tabletin detayları!
Kısa süre önce aşırı ince katlanabilir telefon Magic V5'i duyuran Honor, yeni bir tablet tanıttı. MagicPad 3 isimli tablet devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Honor MagicPad 3 Özellikleri
13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor MagicPad 3, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 595 gram ağırlığındaki tablet 293,88 x 201,38 x 5,79 boyutlarında.
Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.
En iyi tabletler arasında yer alan MagicPad 3 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 12.450 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.
Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 ile birlikte gelen tablette sekiz adet hoparlör yer alıyor. Tablette ayrıca Magic-Pencil 3 ve klavye desteği de bulunuyor. Peki, Honor MagicPad 3'ün fiyatı ne kadar?
Honor MagicPad 3 Özellikleri Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 2.999 yuan (16.695 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.299 yuan (18.365 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3.699 yuan (20.591 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 4.199 yuan (23.375 TL)