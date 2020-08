En İyi Tabletler ve Fiyatları (2020)

En iyi tablet markalarına baktığımızda Apple, Samsung, Huawei öne çıkıyor. En iyi tablete sahip olmak istiyorsanız, bu üç markanın modelleri arasından seçim yapmanız yerinde olacaktır. Apple’ın iPad Pro modeli, Samsung’un Galaxy Tab S7 Plus modeli, Huawei’nin MatePad Pro modeli şu anda satın alabileceğiniz en üst tabletler, tablet bilgisayarlar. Bu blog yazımızda Android ve Apple tarafında en iyi tabletleri karşılaştırıyoruz. Apple iPad Pro vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Huawei MatePad Pro karşılaştırmasında üç güçlü tableti teknik özellik, fiyat, tasarım yönünden karşılaştırıyoruz.

En İyi Tabletler: Apple iPad Pro vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Huawei MatePad Pro

Samsung, yeni üst seviye (amiral gemisi) tablet serisi Galaxy Tab S7’yi piyasaya sürdü. Android işletim sistemli, iPad Pro gibi üretkenliğe odaklanan bir tablet karşımızda. Tablet pazarında şu anda satın alınabilecek en iyi tabletler arasında Galaxy Tab S7 Plus. Samsung ile birlikte Huawei’nin MatePad Pro modeli de son derece çekici. Tabii ki bir seçenek daha var; Apple’ın iPad Pro’su. iPad, Android telefon kullanıcılarının bile gözünde en iyi tablet ancak iOS’i sevmeyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Şu anda piyasada bulunabilen en güçlü tabletler iPad Pro, Galaxy Tab S7+ ve MatePad Pro arasında kalanlar için bu karşılaştırma yazısının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bazı kullanıcılar için fiyat bir kıstas olurken, bazı kullanıcılar için tasarım, bazıları için de donanım (teknik özellikler) bir ölçüt. Dolayısıyla bu üç tableti hem tasarım hem donanım hem de fiyat bazında karşılaştırdık.

Tasarım

Üç tablet de inanılmaz estetik ve tablet pazarında görülen en güzel tasarımlarla geliyor. Hepsi ekranlarının etrafında çok dar çerçevelere ve alüminyum yekpare tasarıma sahip. Samsung Galaxy Tab S7 Plus, rakiplerinden daha ince olmasıyla öne çıkarken, Apple iPad Pro daha hafif olmasıyla, Huawei MatePad Pro daha kompakt olmasıyla dikkat çekiyor. Hepsi kalemi destekliyor ancak bunlardan Galaxy Tab S7 Plus, Galax Note 20 Ultra gibi 9ms tepki süresi dahil şaşırtıcı performans ve daha gelişmiş özelliklerle geliyor.

Ekran

En gelişmiş ekran Samsung Galaxy Tab S7 Plus’a ait. Tabletin ekranı AMOLED panel kullanıyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahipken Huawei MatePad Pro ekranı bu hıza ulaşamıyor, desteklemiyor. iPad Pro’nun ekranı da 120Hz ancak IPS panel ile geliyor. IPS her ne kadar hoş gözükse de Tab S7 Plus AMOLED panelin sağladığı renkler ve HDR10+ sertifikası ile daha iyi görüntü kalitesi sağlayabiliyor. Galaxy Tab S7 Plus 12.4 inç panele sahipken, Huawei MatePad Pro daha küçük 10.8 inç panele sahip ve iPad Pro’nun 11 inç ve 12.9 inç panelli iki modeli mevcut.

Donanım/Yazılım

Kağıt üzerinde en gelişmiş donanım, 8GB’a kadar RAM 256GB’a kadar UFS 3.0 depolamaya sahip yeni Snapdragon 865 Plus işlemci ile güçlendirilen Samsung Galaxy Tab S7+’a ait. Ancak iPad Pro, iPadOS işletim sisteminin daha iyi optimizasyonu sayesinde çok benzer performans sağlayabiliyor. Hatta Android’den daha ilginç üretkenlik özellikleri ve daha fazla üretkenlik uygulamasıyla birlikte geliyor. Profesyonel uygulamalar en azından şimdilik iPadOS için indirilebiliyor. Ancak Samsung Galaxy Tab S7+’ın özellikle harici monitör bağlıyken harika bir masaüstü deneyimi sunduğunu da atlamamak gerek.

Kamera

iPad Pro, en iyi kameraya sahip model. AR (Artırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik) cihazları için derinliği çok doğru bir şekilde izleyebilen LiDAR tarayıcı dahil arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Arkasından, ultra geniş çift kamera ile gelen Samsung Galaxy Tab S7 Plus geliyor. Huawei MatePad Pro iyi bir arka kameraya sahip olsa da her ikisinden de geride. Hangi modeli seçerseniz seçin, en iyi kameralı telefonlardan uzak, kamera performansı açısından orta seviye telefonlara yakın olacağınızı unutmayın.

Batarya

En büyük bataryaya sahip model Samsung Galaxy Tab S7+; dolayısıyla tek sarjla en uzun kullanım süresini veren tablet olması gerekiyor. Hemen ardından iPad Pro geliyor. Huawei MatePad Pro ise kablosuz şarjın yanı sıra ters kablosuz şarjı destekleyen tek model. Dahası, kablolu şarj teknolojisi daha hızlı (40W).

Fiyat

Samsung Galaxy Tab S7 Plus fiyatı 6999 TL; 256GB depolama alanı sunuyor. Huawei MatePad Pro fiyatı 4999 TL; 128GB depolama alanı sunuyor. Apple iPad Pro 11 inç fiyatı 6699 TL, 12.9 inç iPad Pro fiyatı 8399 TL; depolama alanı 128GB. Huawei MatePad Pro, rakiplerine kıyasla çok daha ucuz/uygun fiyatlı ancak batarya dışında hiçbir çekici özelliği yok. iPad Pro, daha iyi kameralar, üretkenlik için daha ilginç bir işletim sistemi ve şaşırtıcı performans sunarken; Samsung Galaxy Tab S7 Plus, daha iyi kalem, ekran ve muhtemelen daha uzun pil ömrü veriyor.

Huawei MatePad Pro Samsung Galax Tab S7+ Apple iPad Pro 11 inç Boyut ve Ağırlık 246x159x7.2mm, 460g 285x185x5.7mm, 575g 247.6x178.5x5.9mm, 468g Ekran 10.8", 1600x2560, IPS LCD 12.4", 1752x2800, Super AMOLED 11", 1668x2388, IPS LCD İşlemci Huawei Hisilicon Kirin 990 5G, 8 Çekirdek, 2.86GHz Qualcomm Snapdragon 865+, 8 Çekirdek, 3.1GHz Apple A12X Bionic, 8 Çekirdek, 2.5GHz Bellek ve Depolama 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB Nano Hafıza Kartı Yuvası 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB microSD Kart Yuvası 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM, 1TB Yazılım Android 10, EMUI Android 10, OneUI iPadOS Bağlantı WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS Kamera Tek 13MP f/1.8 8MP f/2.0 Ön Kamera Çift 13MP + 5MP f/2.0 ve f/2.2 8MP f/2.0 Ön Kamera Tek 12MP f/1.8 7MP f/2.2 Ön Kamera Batarya 7250 mAh, Hızlı Şarj 40W, Hızlı Kablosuz Şarj 27W 10090 mAh, Hızlı Şarj 45W 7812 mAh Ek Özellikler İsteğe Bağlı 5G, Kalem Desteği, Klavye Desteği 5G, Kalem Desteği, Klavye Desteği İsteğe Bağlı LTE, Kalem Desteği, Ters Şarj Fiyat 4999 TL (Huawei Store fiyatıdır) 6999 TL (Samsung Store fiyatıdır) 6699 TL (Apple Store fiyatıdır)

Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G

Artıları

5G

Etkileyici ekran

S Pen

Ultra geniş açılı kamera

Eksileri

Fiyat

Huawei MatePad Pro 5G

Artıları

5G

Daha uygun fiyatlı

Daha kompakt

Kablosuz şarj

Eksileri

Google Servisleri yok

Apple iPad Pro

Artıları

Etkileyici performans

Üretkenlik için harika işletim sistemi

Etkileyici kamera

LiDAR tarayıcı

Eksileri