Rekor İncelikteki Katlanabilir Telefon Tanıtıldı: 16 GB RAM ve 6000 mAh Bataryaya Sahip

Honor’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Honor Magic V5, Çin’de gerçekleştirilen lansmanla teknoloji dünyasına tanıtıldı. Segmentinde gerek tasarımı gerekse özellikleri ile çığır açmaya hazırlanan yeni model, hem kapalı hem de açık konumda ulaştığı kalınlık değerleriyle "dünyanın en ince katlanabilir telefonu" unvanını elinde bulunduruyor. İşte detaylar!

Honor Magic V5 Özellikleri

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanıyla tanıtılan Honor Magic V5, tasarımıyla teknoloji dünyasında büyük ses getirdi. Yapılan açıklamalara göre cihaz, kapalı halde yalnızca 8,8 mm kalınlığa sahipken, tamamen açıldığında bu değer 4,1 mm'ye kadar düşüyor.

Tüm bu inceliğe rağmen cihazın 217 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığı bulunuyor. Bu da onu yalnızca segmentinin değil, tüm katlanabilir telefonlar arasında en ince ve en hafif modellerden biri yapıyor. Benzer cihazlarla yapılan karşılaştırmada ise durum şöyle:

OPPO Find N5: 4,21 mm – 229 g

Vivo X Fold 5: 4,3 mm – 217 g

Honor Magic V3: 4,35 mm – 226 g

Önceki modele göre tasarımdaki önemli iyileştirmelerden biri de cihazın dayanıklılık standardı. Magic V3 yalnızca IPX8 sertifikası taşırken, yeni model IP58 ve IP59 sertifikaları ile hem toza hem suya karşı koruma sunuyor. Magic V5 ayrıca, Fildişi Beyazı, Derin Siyah, Altın Şafak ve Kızıl Kahverengi olmak üzere dört farklı şık renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Telefonun dış ekranı, 6,43 inç boyutunda, 2376×1060 piksel çözünürlük sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir LTPO OLED panel ile donatılmış. Bu ekran, NanoCrystal Shield teknolojisi sayesinde çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sunuyor.

İç ekran ise 7,95 inç büyüklüğünde, 2352×2172 piksel çözünürlükte ve yine 120 Hz LTPO OLED panelden oluşuyor. Bu ekran da Süper Zırhlı İç Ekran olarak adlandırılan özel bir koruma katmanıyla güçlendirilmiş durumda.

Cihaz, 6000 mAh batarya kapasitesine ve 66 W kablolu, 50 W kablosuz şarj hızına sahip. En güncel Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alan cihaz, üç farklı RAM ve depolama konfigürasyonu ile satışa sunuluyor:

12 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

Son olarak kamera tarafında önemli güncellemeler söz konusu. Ana kamera olarak 50 MP f/1.6 geniş açı lens korunurken, ultra geniş açılı kamera 40 MP’den 50 MP’ye yükseltilmiş. Telefoto kamera ise artık daha büyük 1/2.0 inç sensör ve 70 mm f/2.5 lens ile donatılmış. Ayrıca hem dış hem iç ekranda 20 MP f/2.2 ön kameralar yer alıyor.

Honor Magic V5 Fiyatı

Kısa bir süre önce anavatanı Çin'de tanıtılan yeni Honor Magic V5'in başlangıç fiyatı yaklaşık 1.255 dolara denk geliyor. Telefonun yakında global pazara geleceği söylense de henüz Çin' dışındaki diğer bölgelerin fiyatı açıklanmadı. Öte yandan telefonunun fiyat seçenekleri şu şekilde: