108 MP Kameralı Çok Ucuz Telefon Satışa Sunuldu! Dev Bataryası Var

2023 yılının ocak ayında uygun fiyatlı Honor X9a'yı duyuran Honor, kısa süre önce yeni bir telefon satışa sundu. Honor X9c 5G isimli bütçe dostu telefon yüksek çözünürlüklü kamerası ve devasa bataryası dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor X9c 5G Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X9c 5G, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2700 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 189 gram ağırlığındaki telefon 162,8 x 7,.5 x 7,98 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 6600 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

X9c 5G'nin arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Çift SIM desteğine sahip telefonda IP65 sertifikası da bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor X9c 5G Fiyatı

Honor X9c 5G, 21999 rupi (10.235 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.