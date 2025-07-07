3 Bin 540 TL'lik Telefon Tanıtıldı! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz ay 120Hz ekranlı Zeno 5G'yi duyuran Itel, yeni bir telefon tanıttı. City 100 isimli bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı ve büyük batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Itel City 100 Özellikleri

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip City 100, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 185 gra mağırlığındaki telefon 167,69 x 77,47 x 7,65 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

City 100'de 4 GB ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. City 100'de IP64 sertifikası da bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Itel City 100'ün Tahmini Türkiye Fiyatı

Itel City 100 için 7599 Hindistan rupisi (88 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 3 bin 540 bin TL, vergili fiyatı ise 7 bin 220 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.