Güçlü Bataryasıyla Öne Çıkan Honor X9A Özellikleri ve Fiyatları

Güçlü bataryası ile dikkat çeken Honor X9A, ince ve şık tasarımıyla da kullanışlılık sağlıyor. Canlı ve parlak ekran özelliklerinin yanı sıra farklı hafıza seçenekleri ile piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin pil ömrünün uzun olması, en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

İşte, Honor X9A’nın özellikleri ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Honor X9A Özellikleri

Honor X9A, batarya özellikleri ile öne çıkan akıllı telefonlardan birisi olarak adından söz ettiriyor. Li-Po 5100 mAh çıkarılamayan batarya gün boyu cihazınızı kullanmanıza imkân tanıyor. 6 saatten daha uzun ekran süresi sunuyor.

Ayrıca 40 W kablolu şarj sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor. Batarya özelliklerinin yanı sıra kamera ve ekran özellikleriyle de kullanışlı bir deneyim yaşatıyor.

Teknik Özellikler:

Yükseklik: 161,6 mm

Genişlik: 73,9 mm

Derinlik: 7,9 mm

Ağırlık: 175 gr (yaklaşık)

Ekran boyutu: 6,67 inç

En / boy oranı: 20:9

Renk: 1,07 milyar

OLED Ekran

Çözünürlük: 1080 x 2400

Qualcomm Snapdragon 695, Sekiz çekirdekli CPU

Adreno 619 GPU

MagicUI 6.1 İşletim sistemi ve kullanıcı arayüzü

Hafıza Seçenekleri: 6 + 128 GB/ 8 + 128 GB/ 8 + 256 GB

Arka Kamera: 3 adet – 64 MP Ana Kamera, Derinlik Kamerası, Makro Kamera

Video: 1080 x 1920 px – 1080P video çekebilme

8x yakınlaştırma özelliği

Arka LED Flaş

Görüntü çözünürlüğü: 9216 x 6912 px

Ön Kamera: 16 MP – 3456 X 4608 px

Ön Kamera Video: 1080P video çekimi – 1080 x 1920

Batarya: 5200 mAH Lityum Polimer Pil

Kablolu şarj 40W

10V4A standart şarj cihazı

Hücresel Ağ: 2G-3G-4G-5G

Sensörler: Yer çekimi, parmak izi, jiroskop, pusula, NFC, ortam ışığı, yakınlık sensörü

Kutu içeriği: Telefon, süper şarj aleti, USB Type-C kablo, çıkarma pimi, TP koruyucu film, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Garanti Belgesi

Renk Seçenekleri: Zümrüt Yeşil, Titanyum Gümüş, Gece Yarısı Siyahı

Honor X9A Fiyatı

Honox X9A farklı hafıza özelliklerine sahip seçenekler sunduğu için ürün fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Yurt dışı satış fiyatı 250 – 350 $ aralığında yer alan Honor X9A’nın Türkiye’deki satış fiyatları ise 9.500 TL civarından başlayıp 11.200 TL civarına kadar uzanıyor.

128 GB hafızaya sahip olan Honor X9A’nın Türkiye’de 10.999 TL’ye satıldığı biliniyor. Ayrıca bazı ülkelerde renk seçeneklerinde de fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Ürünün fiyatı vergi oranlarına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor.