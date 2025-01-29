Pasta Bölünüyor: Hugging Face, DeepSeek-R1'i Kopyalamaya Başladı

DeepSeek'in R1 modelinin yayınlanmasının üzerinden bir hafta bile geçmemişken piyasaları altüst etti. Hugging Face araştırmacıları ise DeepSeek-R1 yapay zeka modelinin tamamen açık kaynaklı olacak şekilde kopyalamayı amaçladığı bir projeye başladı.

Open-R1 olarak adlandırılan proje, DeepSeek R1 modelinin bir kopyasını geliştirmeyi ve onu eğitmek için kullanılan veriler de dahil olmak üzere her şeyi açık kaynak hâline getirmeyi hedefliyor.

DeepSeek-R1 Modelinden Daha Açık Model Geliyor

DeepSeek-R1 modeli teknik olarak zaten açık bir model, kısıtlama olmadan dağıtılmasını sağlayan lisans altında sunuluyor. Bununla birlikte, R1'i tamamen açık kaynak olarak saymak mümkün değil. Bunun nedeni, modelin geliştirme sürecine neredeyse tamamen sır perdesi örtülmesi.

R1 modeli, daha uygun maliyetli ve OpenAI'ın o1 modelinden daha iyi sonuçlar vermesi ile dikkatleri üzerinde toplamış olsa da modelin eğitim süreci hakkında birçok soru işareti var.

Hugging Face, açık kaynak olarak sunulmasına karşın yeterince açık olmayan R1 modelinin bu sebepten ötürü bir kopyasını yapmak istiyor ve bu konuda ilk ve en önemli adımı çoktan attı. Tabii ki ekip projenin hâlâ başında ve Open-R1 projesi için büyük toplulukların yardımına ihtiyacı var.

Görünüşe bakılacak olursa beklediğinden de büyük bir topluluğun ilgisi ile karşılaşabilir. Öyle ki Open-R1 projesi daha şimdiden GitHub'da 11 binden fazla yıldız almış durumda.