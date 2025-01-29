DeepSeek, Kendi Ülkesini de Panikletti: Alibaba'dan Ücretsiz Rakip

Çinli teknoloji şirketi Alibaba, tüm dünyada ses getiren DeepSeek'in V3 modelini geride bıraktığını iddia ettiği Qwen 2.5 yapay zeka modelinin yeni bir versiyonunu yayınladı. Ne var ki Qwen 2.5-Max'in yayınlandığı tarih sıradan bir tarih değildi.

Qwen 2.5-Max piyasaya sürülmesi, Çinlilerin çoğunun işe gitmediği ve ailesi ile birlikte olduğu Ay Yeni Yılı'nın ilk gününe denk geldi. Bunun üzerinde Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in birkaç haftadır trendlere oynamasının büyük bir etkisi olduğu söylenebilir.

DeepSeek şu anda birçok teknoloji devine kırmızı düğmeye bastırmış durumda. Öyle ki OpenAI CEO'su Sam Altman bile DeepSeek hakkında yorum yaparken daha iyi modeller sunacağını söyledi.

Qwen 2.5-Max, DeepSeek-V3'ten Daha İyi

Alibaba, WeChat hesabından yapmış olduğu duyuruda Qwen 2.5-Max'in GPT-4o, DeepSeek V3 ve Llama-3.1-405B'nin hepsinden daha iyi performans gösterdiğini öne sürdü. Piyasada DeepSeek-V3 modeliyle desteklenen R1 modelinin rüzgârının esmesi, büyük bir değişimin habercisi olarak görülüyor.

R1 piyasaya sürüldüğünde Silikon Vadisi de şoke olmuştu. Hatta teknoloji hisselerinde bile düşüşe yol açmıştı. Asıl önemli nokta ise ABD'deki yapay zeka şirketlerinin büyük harcamaları yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dair aydınlanma yaşamasıydı.

DeepSeek, Kendi Ülkesinde de Hareketliliğe Yol Açtı Kendi ülkesinde de epey hareketliliğe neden olan DeepSeek-R1 yayınlandıktan sadece birkaç gün sonra TikTok'un sahibi ByteDance tarafından da en gelişmiş yapay zeka modeli için güncelleme yayınlamıştı.

ByteDance, bu güncelleme ile yapay zeka modellerinin AIME'de OpenAI'ın o1 modelinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmişti.