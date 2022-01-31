ROBLOX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici ROBLOX Corporation
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Roblox, PC, mobil ve webden oynama seçeneği sunan ücretsiz online oyun platformu. Kullanıcılara oyun yapma şansı da veren Roblox, milyonlarca oyun içeriyor.
Roblox oynaması ücretsiz, Windows PC, Android APK, Mac bilgisayarlara indirilebilen bir online oyun platformu. kullanıcıların oyunlar programlamalarına ve diğer kullanıcılar tarafından yapılmış oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yapma sistemi. İnsanları oyun yoluyla bir araya getiren Roblox, yaratıcılıkla genişleyen bir sanal evren sunuyor.
Roblox Oyna
Roblox, 2006’dan bu yana kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe dayanan aile dostu bir platform olarak kabul ediliyor. Platformun birkaç ayırt edici unsuru var; satılık sanal oyunlar, Roblox oyunları yapmak için stüdyo ve ücretsiz, ortak çalışmaya dayalı devasa bir oyun kataloğu var. Diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için kullandığınız avatarı özelleştirerek başlıyorsunuz. Sohbet odaları ve forumlar bulunuyor ve tüm oyunlar multiplayer Türkçesiyle çok oyunculu yani birlikte oynanan oyunlar.
Roblox’a giriş yapmak ücretsiz. Ücretsiz hesap oluşturarak herhangi bir para ödemeden oyun oynayabiliyorsunuz ancak oyunu sürdürmek için reklamların bitmesini beklemeniz gerekiyor. Reklamsız oyunlar için ödeme yapmak istiyorsanız platformun sanal para birimi olan Robux satın almanız gerekiyor. Geliştiriciler gerçek para vererek veya yapımlarını sunarak Robux toplayabiliyor.
Roblox’ta içerik oluşturmak Minecraft’ta dünyaları oluşturmaktan çok daha karmaşık. Minecraft, önceden kodlanmış sonsuz bir seçenek havuzundan seçim yapmanıza izin verirken Roblox, dilerseniz sıfırdan oluşturmanıza izin veriyor. Modeller ve karakterler geliştirebiliyor ve özel alanınızda nasıl hareket edeceklerini kontrol edebiliyorsunuz.
Roblox, çocuklar için tasarlanmış; özellikle 8 ila 18 yaş arasında çocukların ilgi gösterdiği bir online oyun. Oyunların çoğu aile dostu diğer bir deyişle ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynanabileceği güvenli oyunlar ve çizgi film karakterleri, cana yakın oynanış özelliklerine sahip. Çoğu online topluluk gibi Roblox da bir sosyal platform. Herkes her an katılıp oyunlara başlayabiliyor. Her oyun, çok oyunculu bu da Roblox’u sanal arkadaşlarınızla veya zen tanıdığınız bir grup oyuncuyla tek başınıza oynayabileceğiniz çok daha sosyal bir deneyim haline getiriyor.
14 yaş altındaki çocuklar oyuncuların büyük bir bölümünü oluştururken, oyun geliştirmenin içini dışını öğrenen geliştiriciler genç ve genç yetişkinlerden oluşuyor. İlgi çekici olarak Roblox, geliştiricilere oyunlarından para kazanma fırsatı sunuyor.
Roblox Giriş
İlk olarak başka herhangi bir online oyunu oynamaya başlamak gibi bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Roblox giriş yapmak için 18 yaşında veya daha büyük olunması gerekiyor veya platformu kullanmak için ebeveynin izin vermesi gerekiyor. 13 yaş altı kullanıcılara profillerinde ne kadar kişisel bilgi vereceklerini belirleyen filtreler sunuluyor. Doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girerek ve bir şifre belirleyerek kaydoluyorsunuz. Sonra sizleri sosyal ağ sitelerine benzer bir platforma giriş yapıyorsunuz. LEGO benzeri avatarları kişiselleştirmeye başlıyor ve arkadaş aramaya başlıyorsunuz.
Ardından Roblox CEO’su sizi gruplar oluşturmaya, forumları ziyaret etmeye, başkalarından sizinle oyun oynamalarını istemeye davet eden bir mesaj gönderiyor. Profilinizde avatarınız, arkadaşlarınız, oynadığınız oyunlar gibi bilgiler gösteriliyor; bunlara dilediğiniz an kolayca erişebiliyorsunuz.
Roblox’un bulut tabanlı olması tam oyun deneyimi yaşamak için hiçbir şey yapmanız gerekmediği anlamına gelmiyor. Platformdaki online oyunlara erimek için Roblox Player’ı yüklemeniz ve geliştiriciyseniz Roblox Studio’yu da yüklemeniz gerekiyor.
Roblox Nasıl İndirilir?
- Roblox web sitesini açıyorsunuz.
- Hesabınıza giriş yapıyorsunuz.
- Hesabınıza giriş yaptığınızda, herhangi bir oyuna tıklıyorsunuz.
- Play (Oyna) yazan yeşil bir buton göreceksiniz.
- Play butonuna tıkladığınızda indirme işlemi başlayacaktır.
- İndirmenin devam ettiğiniz bildiren bir açılır pencere çıkıyor.
- Bir program seçmenizi isteyen başka bir açılır pencere gösteriliyor. Roblox’u seçiyor ve onaylıyorsunuz.
Roblox Player yükleme adımları, platformda sunulan tüm multiplayer oyunları oynamak için gereklidir. Geliştiriciyseniz, Roblox Studio’yu da indirmeniz gerekiyor. Platformdaki bir oyuna tıklayıp sağ üst köşedeki menü simgesine tıklıyor ve Düzenle (Edit) seçiyorsunuz. Roblox Studio’nun kurulduğunu bildiren bir açılır pencere beliriyor. Kurulumdan sonra Studio otomatik olarak açılıyor.
Roblox Nasıl Oynanır?
- İleri gitmek için W veya yukarı oka basıyorsunuz.
- Geriye doğru hareket etmek için S veya aşağı oka basıyorsunuz.
- Sola hareket etmek için A veya sol ok tuşunu kullanıyorsunuz.
- Sağa hareket etmek için D veya sağ ok tuşuna basıyorsunuz.
- Zıplamak için de boşluk tuşunu kullanıyorsunuz.
Roblox, tek bir oyun değil; 15 milyondan fazla video oyunu içeriyor. PC’de oynayan kullanıcılar için özel kontrollere sahip. Platformun yardım bölümü yeni başlayanlar için bir klavye ve mouse haritası sağlıyor. Ayarlar menüsüne tıkladığınızda fare ayarlarını ve kamerayı özelleştirebiliyorsunuz. Varsayılan ayarlar bu şekilde olsa da isteğinize göre değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.
Roblox Nasıl Oyun Yapılır?
- Roblox web sitesinin üst kısmında mavi çubuktaki Create’e tıklıyorsunuz.
- My Creations sekmesinde Games’e tıklayarak oyunlara giriyorsunuz.
- Oyununuzu herkese açık mı yoksa gizli (özel) mi yapmak istediğinize karar vereceğiniz bir pencereyle karşılaşıyorsunuz.
- Yeşil simge, oyununuzun herkese açık olacağı anlamına geliyor. Gri simge de oyunu yalnızca sizin ve düzenleme yetkisi olan geliştiricilerin görüntüleyebileceği anlamına geliyor.
- Veya oyunlarınızı gördüğünüz sayfaya gidiyorsunuz.
- Üç nokta simgesine tıklayarak Ayarlar menüsünü açıyorsunuz.
- Configure this Place veya Configure this Game’i seçiyorsunuz. (Bunlardan hangisine tıklarsanız tıklayın, temel ayarlar (Basit Settings) sekmesi karşınıza çıkıyor.
- Gizlilik altında genel veya özeli seçiyorsunuz.
Public, herhangi bir kullanıcının oyunu görüntülemesine ve oynamasına izin verir. Private, grup oyunu değilse, sizden başka birinin oyunu görüntülemesini ve oynamasını engeller. Sadece siz ve atanmış geliştiriciler oyunu oynayabiliyor.
Belirtmek gerer ki, bir hesabın herkese açık en fazla 200 oyun yapmasına izin veriliyor. Oyunu genel (diğer oyuncular tarafından oynanabilen) veya özel yapma seçeneği sunuluyor. Oyunu gizli yaparsanız çalışan tüm oyunlarınız kapatılıyor ve tüm sunucu abonelikleriniz iptal oluyor.
Roblox PC Sistem Gereksinimleri
Roblox yüklemek için Windows 7, Windows 8/8.1 ve Windows 10 PC gerekiyor. Windows 8/8.1 yüklü bilgisayara sahipseniz Roblox’u masaüstü modunda çalıştırmanız gerekiyor. Roblox websitesine Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge tarayıcılardan giriş yapılabiliyor. Roblox video kayıt özelliği sadece Windows 7, 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde çalışıyor; Windows 11 gibi işletim sisteminin yeni sürümü ve beta sürümler desteklenmiyor.
Roblox uygulamasını Windows PC/bilgisayarınıza yüklemek için DirectX 10 veya daha yeni destekleyen ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. En iyi performans için ayrı ekran kartına sahip en fazla 5 senelik bir masaüstü bilgisayar veya dahili ekran kartı olan en fazla 3 senelik bir dizüstü bilgisayar öneriliyor.
İşlemci tarafında Roblox, 1.6GHz veya daha yüksek hızda çalışan 2005 yılı sonrası bir işlemci gerektiriyor. Eski AMD işlemciye sahipseniz çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. En az 1GB RAM, 20MB kullanılabilir depolama alanı diğer Roblox PC sistem gereksinimleri arasında.
Roblox Promo Codes (Promosyon Kodları)
Roblox promosyon kodları genellikle karakteriniz için eğlenceli kozmetiklerin kaynağı. Avatarınızı tişört, şapka veya aksesuarlarla ve hatta silahlarla öne çıkarmak istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu kodları kullanarak koleksiyonunuza özelleştirme seçenekleri eklemektir. Roblox öğeleri Robux’a mal olur. Bu, birçok oyuncu için gerçek parayla harcama yapma anlamına gelir. Ancak hiç para harcamadan karakterinize bireysel yetenekler kazandırmanıza izin veren çok sayıda Roblox promo codes vardır.
Peki, Roblox promo code nasıl alınır, girilir ve nasıl kullanılır? Roblox promosyon kodları etkinlikler veya çekilişlerden gelebiliyor. Geçerli kodlar Roblox hesabınıza eklenecek sanal bir ürün kazandırıyor. Roblox Promo Codes sitesine girip ilgili kutucuğa promosyon kodunu girdiğinizde ücretsiz sanal ürününüz otomatik olarak Roblox hesabınıza ekleniyor. Promosyon kodlarının bir geçerlilik süresi olduğunu unutmayın.
Roblox PC Özellikleri
Roblox, yaratıcı yönünüzü kullanmanıza, oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve hayal ettiğiniz her şey olmanıza izin veren bir sanal evren. Milyonlarca dünya genelinde oyuncusuyla geniş bir topluluğa sahip Roblox PC oyununda sonsuz bir metaverse keşfedilmeyi bekliyor.
Destansı bir maceraya mı atılmak istiyorsunuz? Dünya genelinde oyuncularla rekabet etmek mi istiyorsunuz? Yoksa sadece arkadaşlarınızla online oynamak ve sohbet etmek mi istiyorsunuz? Topluluk tarafından oluşturulan büyüyen bir kütüphane, her gün sizin için yeni ve heyecan verici bir şey olduğu anlamına geliyor.
PC başında değil misiniz? Roblox platformlar arası desteğe sahip. Yani arkadaşlarınızla ve diğer milyonlarca kişiyle bilgisayarda, mobil cihazda, konsolda ve hatta sanal gerçeklik gözlüğüyle oynayabilirsiniz.
Ne kadar yaratıcı olduğunuzu gösterme zamanı! Avatarınızı istemediğiniz kadar şapka, gömlek, yüz, ekipman ve fazlasıyla özelleştirebilirsiniz. Daha güzeli görünümlerin sınırı yok, sürekli yenileri ekleniyor.
Tıpkı sosyal ağlarda olduğu gibi sohbet özeliklerini, özel mesajları ve grupları kullanarak dünyanın her yerinden oyuncularla etkileşime girebilirsiniz.
Roblox İndir APK
Roblox sadece PC değil, web ve mobil cihazlarda da en çok oynanan oyunlar arasında. Yalnızca Android Google Play’de 500 milyon indirmeyi aşan ender online oyunlardan. Çapraz platform desteğiyle mevcut Roblox hesabınızla giriş yapıp sonsuz Roblox evrenini telefon/tabletinizde keşfedebilirsiniz. Roblox APK olarak indirilebildiği gibi Google Play Store üzerinden de yüklenebilmektedir.
ROBLOX APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 59,799
- DOSYA BOYUTU 124.00 MB
- Üretici ROBLOX Corporation
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ROBLOX APK veya Google Play'den Android telefonlara yüklenebilen online oyun platformu ve oyun yaratma sistemi.
ROBLOX APK, Android işletim sistemine sahip cihazlar için geliştirilmiş online bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yer alan binlerce parkurdan birini seçerek dünyanın her yerinden oyuncularla online olarak yarışabilirsiniz. ROBLOX oyununu Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Keyifli oyunlar.
Roblox APK İndir
6 milyondan fazla aylık oyuncuya ulaşan ROBLOX oyununu oynarken çok zevk alacaksınız. 3D bir dünyada geçen oyunda birbirinden farklı zorlukta parkurlar yer alıyor. Parkurları geçmek için ise hafızanızın biraz iyi olması gerekiyor. Bu oyunda dilerseniz kendi parkurunuzu yapabilir dilerseniz de hazır parkurlarda diğer oyuncularla yarışabilirsiniz. Bu oyunda uzay savaşları yapabilir, arkadaşlarınızla paintball oynayabilir ve aynı zamanda pizza dükkanı işletebilirsiniz. Bambaşka bir dünyada geçen bu oyunu oynarken çok zevk alacağınızı söyleyebiliriz.
- Multiplayer oyun
- Binlerce farklı oyun tarzı
- Kişiselleştirilebilir karakter
- Diğer oyuncularla mesajlaşabilme
Roblox aslında Minecraft'ı andıran ve kendine has özellikleri bulunan bir yapım. Ön plana çıkan tarafı ise oyuncuların yaratıcılığını ortaya çıkarması. Roblox oynayanlar, elde ettikleri malzemeler ile yaratıcılıklarını sonuna kadar zorlayabilirlerken, başka oyuncuların dünyalarına da dalabiliyorlar. Oyuna girdikten sonra kendi evreninizi yaratabildiğiniz gibi isterseniz, daha önceden yaratılmış evrenler üzerinde de çalışabiliyorsunuz.
Oyunun dikkat çeken taraflarından biri ise platformlar arası kayıt dosyası taşınabilmesi. Roblox, platformlar arası tam desteğe sahiptir; yani bilgisayarlar, mobil cihazlar, Xbox One veya VR başlıklarıyla oynayan arkadaşların ve milyonlarca diğer kişiyle beraber oynayabilirsiniz.
Tüm bunların yanı sıra kişiselleştirme detayları oldukça gelişmiştir. Avatarını bir sürü şapka, tişört, surat, ekipman ve daha fazlasıyla özelleştir. Sürekli genişleyen bir öğe kataloğu sayesinde oluşturabileceğin görünümlerin sınırı yok.
Roblox Giriş
Roblox giriş yapma: Roblox Mobile uygulamasına giriş yapmak için uygulamayı açıp giriş (login) butonuna dokunmanız yeterlidir. Yüklenen ekranda ilgili kutucuklara kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve oturum aç’a (login) dokunun.
Roblox çıkış yapma: Altta bulunan gezinme çubuğunda daha fazla (more) dokunun. Sağ üstteki simgeye dokunun. Açılır pencerede oturumu kapat’a (log out) dokunun.
Roblox giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri deneyin:
- Android telefonunuzun tarih ve saatinin doğru ayarlandığından emin olun. Doğru değilse, cihazınızın ayarlarından güncelleyin.
- Chrome, Safari, Edge, Firefox gibi bir web tarayıcısı açın ve hesabınıza giriş yapmak için https://www.roblox.com/ adresine gidin.
- Robux’unuz görünmüyorsa veya ana ekranda herhangi bir seçeneğe tıklayamıyorsanız, hesabınızdan çıkış yapan ve tekrar giriş yapın.
Roblox Yükle
Roblox mobile uygulamasını Android cihazınıza yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:
- Android telefonunuzda veya tabletinizde Play Store’u açın.
- Arama çubuğuna “roblox” yazın.
- Roblox yanındaki “Yükle” butonuna dokunun. İndirme işlemi başlayacaktır.
- Yükleme tamamlandığında ROBLOX simgesi ana ekranınıza veya uygulama çekmecesine yerleşecektir.
Roblox Robux Hilesi
Robux nasıl alınır? Robux nasıl kazanılır? Robux, Roblox’un sanal para birimi. Robux kazanmanın veya satın almanın birkaç farklı yolu var:
- Robux’u mobil uygulama, web tarayıcı ve Xbox One uygulamaları üzerinden satın alabilirsiniz.
- Üyeliği olan hesaplar Robux ücreti alır.
- Üyeliği olan hesaplar gömlek ve pantolon satabilir ve karın yüzdesini alabilir.
- Herhangi bir kullanıcı oyun oluşturup çeşitli yollarla Robux kazanabilir.
Robux Generator nedir? Robux Generator diye bir şey yoktur. Bir kişi, web sitesi veya oyun size Robux Generator indirme bağlantısı veriyorsa, bu aldatmacıdır, Roblox kötüye kullanım bildir sistemi aracılığıyla bildirebilirsiniz.
Ücretsiz Free Robux kazanılabiliyor mi? Hayır. Robux, gerçek dünya para birimiyle satın alınır ve yalnızca Roblox şirketi tarafından satılır.
Roblox Promo Kodları (Promo Codes)
Roblox promosyon kodunu nasıl alabilirim? Roblox’un birçok etkinliğinden veya çekilişlerin birinden Roblox promosyon kodu alabilirsiniz. Geçerli kodlar Roblox hesabınıza eklenen sanal bir ürün kazandırır.
Roblox promosyon kodu nereye yazılır? Roblox promosyon kodu nasıl girilir? https://www.roblox.com/promocodes adresine girin. Sağdaki bölüme promosyon kodunu girdiğinizde ücretsiz sanal ürününüz otomatik olarak Roblox hesabınıza eklenecektir. Roblox promosyon kodlarının süresinin dolabileceğini veya yalnızca kısa süreliğine aktif olabileceğini unutmayın, bu nedenle kodunuzu hemen kullanın.
ROBLOX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,721
- DOSYA BOYUTU 215.70 MB
- Üretici ROBLOX Corporation
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ROBLOX, dünyanın her yerinden oyuncularla online olarak yarışabilme imkanı sunan bir oyundur.
ROBLOX, mobil telefonlar için geliştirilmiş online bir macera-beceri karması bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda yer alan binlerce parkur arasından birini seçerek dünyanın her yerinden oyuncularla online olarak yarışabilirsiniz.
Roblox, hayal edebileceğiniz her şeyi oynamanıza, yaratmanıza ve olmanıza izin veren nihai sanal evrendir. Milyonlarca oyuncuya katılın ve küresel bir topluluk tarafından yaratılan sınırsız çeşitlilikteki dünyaları keşfedin!
Roblox Özellikleri
- Keşfedilecek Dünyalar: Destansı bir rol yapma macerasında mısın? Dünya çapında rakiplere karşı rekabet etmek ister misiniz? Yoksa sadece hangout yapmak ve arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet etmek mi istiyorsunuz? Topluluk tarafından oluşturulan büyüyen bir dünya kütüphanesi, her gün oynamak için her zaman yeni ve heyecan verici bir şey olduğu anlamına gelir.
- Her platformda oyna: Hareket halindeyken eğlenceye katılın. Roblox tam platformlar arası desteğe sahiptir, yani arkadaşlarınızla ve milyonlarca diğer insanla bilgisayarlarında, mobil cihazlarında, Xbox One'da veya VR kulaklıklarında oynayabilirsiniz.
- Hayal edin ve yaratın: Yaratıcı olun ve benzersiz tarzınızı gösterin! Avatarınızı tonlarca şapka, gömlek, yüz, dişli ve daha fazlası ile özelleştirin. Sürekli genişleyen bir ürün kataloğuyla, oluşturabileceğiniz görünümler için bir sınır yoktur.
- Sohbet Edin: Sohbet özelliklerini, özel mesajları ve grupları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarınızla takılın!
Roblox iPhone'da nasıl oynanır?
Roblox iPhone üzerinden oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Hemen sağ tarafta yer alan yeşil renkli indir tuluna bastıktan sonra, Roblox'u indirebileceğiniz adresi göreceksiniz. Burada karşınıza çıkan ekranda, uygulama yüklediğiniz adımları izleyerek, oyunu telefonunuza kuracaksınız.
Yani sadece App Store üzerinden indir dedikten sonra uygulamanın kurulmasını bekleyeceksiniz. Kurulma işlemi tamamlandıktan sonra oyun, telefonunuzun menüsünde görülecek.
Roblox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 130,358
- Üretici ROBLOX Corporation
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Roblox ücretsiz ve güvenli MMOG oyunu. Roblox kayıt olun, giriş yapın, oynamaya başlayın. Roblox dünyası sürekli büyüyor!
ROBLOX çocuğunuz için ücretsiz ve güvenli MMOG oyununa sahip ol! 8-18 yaş arasındaki çocukları hedefleyen MMORPG oyunu Roblox indirerek ve indirmeden oynama seçeneği sunuyor. Dolayısıyla Roblox APK indirme, Roblox ücretsiz indirme gibi aramalar yapmanız gerekmiyor, doğrudan yukarıdaki Roblox indir bağlantısıyla Roblox oyununu bilgisayarınıza kolayca indirebilirsiniz.
Roblox aslında bir tür kendi oyununu yaratma oyunu olarak adlandırılabilir. Size çeşitli birleştirme seçenekleri sunan oyun, gerisini oyuncuya bırakıyor. Böyle olunca oyuncular istedikleri macerayı Roblox üzerinde yaratabiliyorlar ve arkadaşlarıyla oynayabiliyorlar. İşi eğlenceli kılan taraf da muhtemelen burası. Hem arkadaşlarınızla yeni şeyler yapıyorsunuz hem de yapabileceklerinizin sınırı gerçek anlamda yok.
Çocukların oyun oynamalarını, yaratıcı olmalarını, hayal edebilecekleri her şeyi olmalarını sağlayan sanal bir evren olan Roblox’da milyonlarca oyuncu bulunuyor. Global bir geliştirici topluluğu tarafından oluşturulan milyonlarca sürükleyici üç boyutlu dünyada hayal etme, yaratma, eğlenme her şey var. 18 yaş altındaki çocuklar, gençler için en iyi eğlence platformlarından biri.
Roblox’ta ücretsiz kayıt olduktan sonra ücretsiz oynayabileceğiniz birçok oyun var. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, oyun konsolu, istediğiniz cihazda oynayabileceğiniz birbirinden güzel oyunlar mevcut. Oyunlar farklı kategorilere ayrılmış. Popüler (Roblox’ta en çok oynanan oyunlar), en çok puanlananlar (Roblox’ta en beğenilen oyunlar) dışında retro, öğretici, etkileşimli, rol yapma, macera, spor, oyuncak, simülasyon ve daha birçok kategori mevcut. Catalog sayfasından oyunlarda kullanabileceğiniz karakterleri satın alabiliyor, Create sayfasından kendi dünyanızı oluşturabiliyorsunuz.
Roblox oyununun geliştiricileri platformu güvenli kılmak adına birçok ayar sunuyor. Ebeveynler için avatar kıyafet tespiti (çocukların uygun kostümler giyip giymediğini tespit ediyor), bildirim sistemi (kötüye kullanımı bildir seçeneğiyle uygunsuz sohbet mesajları ve içerikler bildirilebiliyor), sohbet filtreleri (uygunsuz içeriği proaktif olarak kaldırmak için hem insan hem de yazılım denetimi içeren sohbet filtresi), özelleştirilebilir ebeveyn kontrolleri (online sohbeti sınırlama, devre dışı bırakma veya oyunlara erişimi kısıtlama gibi) sunmasıya Roblox, çocuklar ve gençler için en güvenli oyun platformu olduğunu gösteriyor.
Roblox Kayıt Olma - Roblox Nasıl Kayıt Olunur?
Roblox oyununu indirmeniz için öncelikle roblox.com adresi üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Yaş, kullanıcı adı, şifre ve cinsiyet bölümünü doldurup Sign Up’a tıklayarak Roblox kayıt olma işlemini tamamlıyorsunuz.
Roblox İndirme - Roblox Nasıl İndilir?
Roblox’a kayıt olma işlemini tamamladıktan sonra profiliniz karşınıza çıkacak. Games sayfasına tıklayarak oyunlara ulaşabilir, download ile oyunları ücretsiz olarak bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya diğer aygıtlarınıza indirebilirsiniz.
Roblox Sistem Gereksinimleri
Roblox bilgisayarda ve mobilde oynamak için gerekli donanım (sistem gereksinimleri) ise şöyle:
İşletim Sistemi Gereksinimleri
- PC/Windows: Windows 7, Windows 8/8.1 veya Windows 10. (Windows 8/8.1’de Roblox’u masaüstü modda çalıştırmanız gerekiyor.)
- Mac: Roblox istemcisi 10.7 (Lion) ve daha üzeri, Roblox Studio macOS 10.10 (Yosemite) ve üzerine kurulabilir.
- Linux: Linux’de desteklenmez.
- Mobil: iOS 8 ve üzeri çalıştıran iPhone 4s ve iPad 2 yukarısı, Android 4.4 ve üzeri çalıştıran birçok cihaz.
- Chrome OS: Chrome OS sürüm 53 veya üzeri (Öncelikle cihazınızda Google Play Store’u etkinleştirmeniz gerekir.)
Sistem Donanım Gereksinimleri
- Ekran Kartı: DirecX 9 minimum ve Shader Model 2.0 (En iyi performans için ayrı ekran kartına sahip 5 yaşından küçük bilgisayar veya dahili ekran kartı olan 3 yaşından küçük dizüstü bilgisayar öneriliyor)
- İşlemci: 1.6GHz veya daha yüksek saat hızında çalışan 2005 sonrası işlemciler. (Eski AMD işlemcilerde bazı sorunlar çıkabilir.)
- RAM: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10’da en az 1GB bellek
- Depolama Alanı: Roblox yüklemek için en az 20MB boş alan olması gerekir.