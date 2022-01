Roblox, PC, mobil ve webden oynama seçeneği sunan ücretsiz online oyun platformu. Kullanıcılara oyun yapma şansı da veren Roblox, milyonlarca oyun içeriyor.

Roblox oynaması ücretsiz, Windows PC, Android APK, Mac bilgisayarlara indirilebilen bir online oyun platformu. kullanıcıların oyunlar programlamalarına ve diğer kullanıcılar tarafından yapılmış oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yapma sistemi. İnsanları oyun yoluyla bir araya getiren Roblox, yaratıcılıkla genişleyen bir sanal evren sunuyor.

Roblox Oyna

Roblox, 2006’dan bu yana kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe dayanan aile dostu bir platform olarak kabul ediliyor. Platformun birkaç ayırt edici unsuru var; satılık sanal oyunlar, Roblox oyunları yapmak için stüdyo ve ücretsiz, ortak çalışmaya dayalı devasa bir oyun kataloğu var. Diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için kullandığınız avatarı özelleştirerek başlıyorsunuz. Sohbet odaları ve forumlar bulunuyor ve tüm oyunlar multiplayer Türkçesiyle çok oyunculu yani birlikte oynanan oyunlar.

Roblox’a giriş yapmak ücretsiz. Ücretsiz hesap oluşturarak herhangi bir para ödemeden oyun oynayabiliyorsunuz ancak oyunu sürdürmek için reklamların bitmesini beklemeniz gerekiyor. Reklamsız oyunlar için ödeme yapmak istiyorsanız platformun sanal para birimi olan Robux satın almanız gerekiyor. Geliştiriciler gerçek para vererek veya yapımlarını sunarak Robux toplayabiliyor.

Roblox’ta içerik oluşturmak Minecraft’ta dünyaları oluşturmaktan çok daha karmaşık. Minecraft, önceden kodlanmış sonsuz bir seçenek havuzundan seçim yapmanıza izin verirken Roblox, dilerseniz sıfırdan oluşturmanıza izin veriyor. Modeller ve karakterler geliştirebiliyor ve özel alanınızda nasıl hareket edeceklerini kontrol edebiliyorsunuz.

Roblox, çocuklar için tasarlanmış; özellikle 8 ila 18 yaş arasında çocukların ilgi gösterdiği bir online oyun. Oyunların çoğu aile dostu diğer bir deyişle ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oynanabileceği güvenli oyunlar ve çizgi film karakterleri, cana yakın oynanış özelliklerine sahip. Çoğu online topluluk gibi Roblox da bir sosyal platform. Herkes her an katılıp oyunlara başlayabiliyor. Her oyun, çok oyunculu bu da Roblox’u sanal arkadaşlarınızla veya zen tanıdığınız bir grup oyuncuyla tek başınıza oynayabileceğiniz çok daha sosyal bir deneyim haline getiriyor.

14 yaş altındaki çocuklar oyuncuların büyük bir bölümünü oluştururken, oyun geliştirmenin içini dışını öğrenen geliştiriciler genç ve genç yetişkinlerden oluşuyor. İlgi çekici olarak Roblox, geliştiricilere oyunlarından para kazanma fırsatı sunuyor.

Roblox Giriş

İlk olarak başka herhangi bir online oyunu oynamaya başlamak gibi bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Roblox giriş yapmak için 18 yaşında veya daha büyük olunması gerekiyor veya platformu kullanmak için ebeveynin izin vermesi gerekiyor. 13 yaş altı kullanıcılara profillerinde ne kadar kişisel bilgi vereceklerini belirleyen filtreler sunuluyor. Doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girerek ve bir şifre belirleyerek kaydoluyorsunuz. Sonra sizleri sosyal ağ sitelerine benzer bir platforma giriş yapıyorsunuz. LEGO benzeri avatarları kişiselleştirmeye başlıyor ve arkadaş aramaya başlıyorsunuz.

Ardından Roblox CEO’su sizi gruplar oluşturmaya, forumları ziyaret etmeye, başkalarından sizinle oyun oynamalarını istemeye davet eden bir mesaj gönderiyor. Profilinizde avatarınız, arkadaşlarınız, oynadığınız oyunlar gibi bilgiler gösteriliyor; bunlara dilediğiniz an kolayca erişebiliyorsunuz.

Roblox’un bulut tabanlı olması tam oyun deneyimi yaşamak için hiçbir şey yapmanız gerekmediği anlamına gelmiyor. Platformdaki online oyunlara erimek için Roblox Player’ı yüklemeniz ve geliştiriciyseniz Roblox Studio’yu da yüklemeniz gerekiyor.

Roblox Nasıl İndirilir?

Roblox web sitesini açıyorsunuz.

Hesabınıza giriş yapıyorsunuz.

Hesabınıza giriş yaptığınızda, herhangi bir oyuna tıklıyorsunuz.

Play (Oyna) yazan yeşil bir buton göreceksiniz.

Play butonuna tıkladığınızda indirme işlemi başlayacaktır.

İndirmenin devam ettiğiniz bildiren bir açılır pencere çıkıyor.

Bir program seçmenizi isteyen başka bir açılır pencere gösteriliyor. Roblox’u seçiyor ve onaylıyorsunuz.

Roblox Player yükleme adımları, platformda sunulan tüm multiplayer oyunları oynamak için gereklidir. Geliştiriciyseniz, Roblox Studio’yu da indirmeniz gerekiyor. Platformdaki bir oyuna tıklayıp sağ üst köşedeki menü simgesine tıklıyor ve Düzenle (Edit) seçiyorsunuz. Roblox Studio’nun kurulduğunu bildiren bir açılır pencere beliriyor. Kurulumdan sonra Studio otomatik olarak açılıyor.

Roblox Nasıl Oynanır?

İleri gitmek için W veya yukarı oka basıyorsunuz.

Geriye doğru hareket etmek için S veya aşağı oka basıyorsunuz.

Sola hareket etmek için A veya sol ok tuşunu kullanıyorsunuz.

Sağa hareket etmek için D veya sağ ok tuşuna basıyorsunuz.

Zıplamak için de boşluk tuşunu kullanıyorsunuz.

Roblox, tek bir oyun değil; 15 milyondan fazla video oyunu içeriyor. PC’de oynayan kullanıcılar için özel kontrollere sahip. Platformun yardım bölümü yeni başlayanlar için bir klavye ve mouse haritası sağlıyor. Ayarlar menüsüne tıkladığınızda fare ayarlarını ve kamerayı özelleştirebiliyorsunuz. Varsayılan ayarlar bu şekilde olsa da isteğinize göre değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Roblox Nasıl Oyun Yapılır?

Roblox web sitesinin üst kısmında mavi çubuktaki Create’e tıklıyorsunuz.

My Creations sekmesinde Games’e tıklayarak oyunlara giriyorsunuz.

Oyununuzu herkese açık mı yoksa gizli (özel) mi yapmak istediğinize karar vereceğiniz bir pencereyle karşılaşıyorsunuz.

Yeşil simge, oyununuzun herkese açık olacağı anlamına geliyor. Gri simge de oyunu yalnızca sizin ve düzenleme yetkisi olan geliştiricilerin görüntüleyebileceği anlamına geliyor.

Veya oyunlarınızı gördüğünüz sayfaya gidiyorsunuz.

Üç nokta simgesine tıklayarak Ayarlar menüsünü açıyorsunuz.

Configure this Place veya Configure this Game’i seçiyorsunuz. (Bunlardan hangisine tıklarsanız tıklayın, temel ayarlar (Basit Settings) sekmesi karşınıza çıkıyor.

Gizlilik altında genel veya özeli seçiyorsunuz.

Public, herhangi bir kullanıcının oyunu görüntülemesine ve oynamasına izin verir. Private, grup oyunu değilse, sizden başka birinin oyunu görüntülemesini ve oynamasını engeller. Sadece siz ve atanmış geliştiriciler oyunu oynayabiliyor.

Belirtmek gerer ki, bir hesabın herkese açık en fazla 200 oyun yapmasına izin veriliyor. Oyunu genel (diğer oyuncular tarafından oynanabilen) veya özel yapma seçeneği sunuluyor. Oyunu gizli yaparsanız çalışan tüm oyunlarınız kapatılıyor ve tüm sunucu abonelikleriniz iptal oluyor.

Roblox PC Sistem Gereksinimleri

Roblox yüklemek için Windows 7, Windows 8/8.1 ve Windows 10 PC gerekiyor. Windows 8/8.1 yüklü bilgisayara sahipseniz Roblox’u masaüstü modunda çalıştırmanız gerekiyor. Roblox websitesine Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge tarayıcılardan giriş yapılabiliyor. Roblox video kayıt özelliği sadece Windows 7, 8, 8.1 ve 10 sürümlerinde çalışıyor; Windows 11 gibi işletim sisteminin yeni sürümü ve beta sürümler desteklenmiyor.

Roblox uygulamasını Windows PC/bilgisayarınıza yüklemek için DirectX 10 veya daha yeni destekleyen ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. En iyi performans için ayrı ekran kartına sahip en fazla 5 senelik bir masaüstü bilgisayar veya dahili ekran kartı olan en fazla 3 senelik bir dizüstü bilgisayar öneriliyor.

İşlemci tarafında Roblox, 1.6GHz veya daha yüksek hızda çalışan 2005 yılı sonrası bir işlemci gerektiriyor. Eski AMD işlemciye sahipseniz çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. En az 1GB RAM, 20MB kullanılabilir depolama alanı diğer Roblox PC sistem gereksinimleri arasında.

Roblox Promo Codes (Promosyon Kodları)

Roblox promosyon kodları genellikle karakteriniz için eğlenceli kozmetiklerin kaynağı. Avatarınızı tişört, şapka veya aksesuarlarla ve hatta silahlarla öne çıkarmak istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu kodları kullanarak koleksiyonunuza özelleştirme seçenekleri eklemektir. Roblox öğeleri Robux’a mal olur. Bu, birçok oyuncu için gerçek parayla harcama yapma anlamına gelir. Ancak hiç para harcamadan karakterinize bireysel yetenekler kazandırmanıza izin veren çok sayıda Roblox promo codes vardır.

Peki, Roblox promo code nasıl alınır, girilir ve nasıl kullanılır? Roblox promosyon kodları etkinlikler veya çekilişlerden gelebiliyor. Geçerli kodlar Roblox hesabınıza eklenecek sanal bir ürün kazandırıyor. Roblox Promo Codes sitesine girip ilgili kutucuğa promosyon kodunu girdiğinizde ücretsiz sanal ürününüz otomatik olarak Roblox hesabınıza ekleniyor. Promosyon kodlarının bir geçerlilik süresi olduğunu unutmayın.

Roblox PC Özellikleri

Roblox, yaratıcı yönünüzü kullanmanıza, oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve hayal ettiğiniz her şey olmanıza izin veren bir sanal evren. Milyonlarca dünya genelinde oyuncusuyla geniş bir topluluğa sahip Roblox PC oyununda sonsuz bir metaverse keşfedilmeyi bekliyor.

Destansı bir maceraya mı atılmak istiyorsunuz? Dünya genelinde oyuncularla rekabet etmek mi istiyorsunuz? Yoksa sadece arkadaşlarınızla online oynamak ve sohbet etmek mi istiyorsunuz? Topluluk tarafından oluşturulan büyüyen bir kütüphane, her gün sizin için yeni ve heyecan verici bir şey olduğu anlamına geliyor.

PC başında değil misiniz? Roblox platformlar arası desteğe sahip. Yani arkadaşlarınızla ve diğer milyonlarca kişiyle bilgisayarda, mobil cihazda, konsolda ve hatta sanal gerçeklik gözlüğüyle oynayabilirsiniz.

Ne kadar yaratıcı olduğunuzu gösterme zamanı! Avatarınızı istemediğiniz kadar şapka, gömlek, yüz, ekipman ve fazlasıyla özelleştirebilirsiniz. Daha güzeli görünümlerin sınırı yok, sürekli yenileri ekleniyor.

Tıpkı sosyal ağlarda olduğu gibi sohbet özeliklerini, özel mesajları ve grupları kullanarak dünyanın her yerinden oyuncularla etkileşime girebilirsiniz.

Roblox İndir APK

Roblox sadece PC değil, web ve mobil cihazlarda da en çok oynanan oyunlar arasında. Yalnızca Android Google Play’de 500 milyon indirmeyi aşan ender online oyunlardan. Çapraz platform desteğiyle mevcut Roblox hesabınızla giriş yapıp sonsuz Roblox evrenini telefon/tabletinizde keşfedebilirsiniz. Roblox APK olarak indirilebildiği gibi Google Play Store üzerinden de yüklenebilmektedir.