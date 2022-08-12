Roblox Şarkı Kodları, Türkçe ve Yabancı Müzik Kodları
Robox oyunu oynarken oyuncular müzik dinleme keyfide yaşayacaklar. Peki, oyuncuları bu keyfi yaşatan Roblox şarkı kodları nelerdir?
Roblox şarkı kodları; oyun esnasında oyuncuların şarkılar dinlemesini sağlar. Oyun oynarken oyuncular müzik kimliklerini girerler. Müzik kimliklerinin girilmesiyle birlikte Roblox oyununda şarkı çalmaya başlar. Roblox müzik kodları sayesinde oyuncular oyundan daha çok keyif alırlar. Yalnız oyuncular Roblox şarkılarını boombox cihazıyla dinleyebilirler. Boombox cihazı yoksa Roblox’ta şarkı dinlemek imkânsız hale gelir. Boombox cihazını temin ettikten sonra onu oyunla eşleştirmeniz gerekiyor. Eşleştirme yaptıktan sonra ekranınıza bir metin kutusu çıkacak. Metin kutusu içerisine şarkı kodunu eklediğinizde müzik çalmaya başlar. Bu sayede hem oyun oynayıp hem de şarkı dinleyebileceksiniz.
Roblox Türkçe Şarkı Kodları
- İstiklal Marşı- Kod: 160683797
- Bilmem mi (Sefo)- Kod: 1844945721
- Öp (Tarkan)- Kod: 168573650
- Ankara’nın Bağları- Kod: 874899465
- Son Diss (Enes Batur)- Kod: 1080860874
- Bella (Merve Yalçın)- Kod: 5863863596
- Dantel (İrem Derici)- Kod: 427068781
- Ölebirim (Bedo)-Kod: 6912319512
- Suspus (Ceza)-Kod: 2000042135
- Vay Delikanlı Gönlüm Vay- Kod: 1219364570
- İki Aşık (Ersay Üner)- Kod: 1246461918
- Derdim Olsun (Reynmen)-Kod: 2811762247
- Son Hal (Ben Fero)-Kod: 4405639368
- Cevapsız Çınlama (Aleyna Tilki)- Kod: 631430785
- Olabilir (Mero)- Kod: 3486534969
- B1R (Hayki)-Kod: 1240945301
- Cennetten Çiçek (Zehra)- Kod: 5447744718
- Geççek (Tarkan)-Kod: 8860575177
- Krvn (UZI)- Kod: 6701927808
- Lütfen (Cakal)- Kod: 7118221339
Roblox Türkçe şarkı kodları ile oyuna şarkıları yüklerken Roblox’un topluluk kurallarına uymazsanız bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu sıkıntıların başında telif hakkı problemi geliyor. Roblox topluluk kurallarına uymadan yüklenen şarkıların çalınması sistem tarafından durdurulur.
Roblox Yabancı Şarkı Kodları
- Dance Monke- Kod: 4517047588
- Gangnam Style (PSY)- Kod: 130844430
- Candy Shop (50 Cent)- Kod: 135212455
- I’m Not Afraid (Eminem)- Kod: 131149175
- Epic Sax Guy- Kod: 130775431
- Astronomia (Coffin Dance)- Kod: 5180097131
- Sandstorm (Darude)- Kod: 166562385
- Bohemian Rhapsody (Queen)- Kod: 142058994
- Old Town Road (Lil Nas X)- Kod: 2862170886
- Rockabye (Clean Bandit)- Kod: 1141928708
- Applause (Lady Gaga)- Kod: 130964099
- The Song of The Dragonborn- Kod: 138297303
- Lean On (Major Lazer& DJ Snake)- Kod: 239533935
- Mi Gente (J. Balvin Willy William)- Kod: 989214114
- Monster (Skillet)- Kod: 131395300
- Changes (2Pac)- Kod: 3486534969
- Tokyo Drift (Teriyaki Boyz)- Kod: 750353370
Roblox yabancı şarkı kodları sayesinde geniş kitlelerce sevilen pek çok şarkıya ulaşabilirsiniz. Roblox şarkı kodları; özel ifade ve kelimelerden oluşur. Roblox oyununda hem yabancı hem de Türkçe şarkılar çok dinleniliyor. Roblox müzik kodları sayesinde her türde şarkıyı dinlemeniz mümkündür.
Roblox Kodları Nereye Yazılır?
Roblox şarkı kodları, birçok farklı şarkının oyun içinde çalınmasını sağlıyor. Roblox’ta şarkı kodları aracılığıyla şarkıları dinlemek için ilk olarak oyun içerisinde yer alan radyo bölümüne giriş yapılır. Daha sonra “e” tuşuna tıklayıp açılacak ekrana dinlenilmek istenen şarkının kodu yazılmalıdır. Şarkı kodunun girilmesinin ardından şarkıyı dinlemeye başlayabilirsiniz. Aynı işlemi oyun içerisinde şarkı dinlemek istediğinizde tekrarlayabilirsiniz.
Roblox oyunu kendine özgü geliştirdiği özelliklerle dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde her yaş grubundaki oyunculara hitap ediyor. Oyuncular Roblox oyununda deneyimlerini iyileştirebiliyorlar. Birçok faktörün birleşmesi sonucunda Roblox’ta oyun dünyasından adından çok ses ettirmeye başlamıştır. Roblox’ta oyun oynarken şarkı dinleme özelliği de oyuncular tarafından çok sevildi. Geniş oyuncu kitlesine sahip olan Roblox daha çok kişiye hitap etmek için devamlı yeni özellikler geliştiriyor. Roblox’ta oyun oynarken bir taraftan sevdiğiniz şarkıları dinleyerek oyunu daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Yazımızda Roblox şarkı kodları ile ilgili bilgiler verdik. Sizde beğenerek dinlediğiniz fakat listemize olmayan şarkıların Roblox şarkı kodlarını yorum kısmında belirtebilirsiniz.
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