Roblox Şarkı Kodları, Türkçe ve Yabancı Müzik Kodları

Roblox şarkı kodları; oyun esnasında oyuncuların şarkılar dinlemesini sağlar. Oyun oynarken oyuncular müzik kimliklerini girerler. Müzik kimliklerinin girilmesiyle birlikte Roblox oyununda şarkı çalmaya başlar. Roblox müzik kodları sayesinde oyuncular oyundan daha çok keyif alırlar. Yalnız oyuncular Roblox şarkılarını boombox cihazıyla dinleyebilirler. Boombox cihazı yoksa Roblox’ta şarkı dinlemek imkânsız hale gelir. Boombox cihazını temin ettikten sonra onu oyunla eşleştirmeniz gerekiyor. Eşleştirme yaptıktan sonra ekranınıza bir metin kutusu çıkacak. Metin kutusu içerisine şarkı kodunu eklediğinizde müzik çalmaya başlar. Bu sayede hem oyun oynayıp hem de şarkı dinleyebileceksiniz.

Roblox Türkçe Şarkı Kodları

İstiklal Marşı- Kod: 160683797

Bilmem mi (Sefo)- Kod: 1844945721

Öp (Tarkan)- Kod: 168573650

Ankara’nın Bağları- Kod: 874899465

Son Diss (Enes Batur)- Kod: 1080860874

Bella (Merve Yalçın)- Kod: 5863863596

Dantel (İrem Derici)- Kod: 427068781

Ölebirim (Bedo)-Kod: 6912319512

Suspus (Ceza)-Kod: 2000042135

Vay Delikanlı Gönlüm Vay- Kod: 1219364570

İki Aşık (Ersay Üner)- Kod: 1246461918

Derdim Olsun (Reynmen)-Kod: 2811762247

Son Hal (Ben Fero)-Kod: 4405639368

Cevapsız Çınlama (Aleyna Tilki)- Kod: 631430785

Olabilir (Mero)- Kod: 3486534969

B1R (Hayki)-Kod: 1240945301

Cennetten Çiçek (Zehra)- Kod: 5447744718

Geççek (Tarkan)-Kod: 8860575177

Krvn (UZI)- Kod: 6701927808

Lütfen (Cakal)- Kod: 7118221339

Roblox Türkçe şarkı kodları ile oyuna şarkıları yüklerken Roblox’un topluluk kurallarına uymazsanız bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu sıkıntıların başında telif hakkı problemi geliyor. Roblox topluluk kurallarına uymadan yüklenen şarkıların çalınması sistem tarafından durdurulur.

Roblox Yabancı Şarkı Kodları

Dance Monke- Kod: 4517047588

Gangnam Style (PSY)- Kod: 130844430

Candy Shop (50 Cent)- Kod: 135212455

I’m Not Afraid (Eminem)- Kod: 131149175

Epic Sax Guy- Kod: 130775431

Astronomia (Coffin Dance)- Kod: 5180097131

Sandstorm (Darude)- Kod: 166562385

Bohemian Rhapsody (Queen)- Kod: 142058994

Old Town Road (Lil Nas X)- Kod: 2862170886

Rockabye (Clean Bandit)- Kod: 1141928708

Applause (Lady Gaga)- Kod: 130964099

The Song of The Dragonborn- Kod: 138297303

Lean On (Major Lazer& DJ Snake)- Kod: 239533935

Mi Gente (J. Balvin Willy William)- Kod: 989214114

Monster (Skillet)- Kod: 131395300

Changes (2Pac)- Kod: 3486534969

Tokyo Drift (Teriyaki Boyz)- Kod: 750353370

Roblox yabancı şarkı kodları sayesinde geniş kitlelerce sevilen pek çok şarkıya ulaşabilirsiniz. Roblox şarkı kodları; özel ifade ve kelimelerden oluşur. Roblox oyununda hem yabancı hem de Türkçe şarkılar çok dinleniliyor. Roblox müzik kodları sayesinde her türde şarkıyı dinlemeniz mümkündür.

Roblox Kodları Nereye Yazılır?

Roblox şarkı kodları, birçok farklı şarkının oyun içinde çalınmasını sağlıyor. Roblox’ta şarkı kodları aracılığıyla şarkıları dinlemek için ilk olarak oyun içerisinde yer alan radyo bölümüne giriş yapılır. Daha sonra “e” tuşuna tıklayıp açılacak ekrana dinlenilmek istenen şarkının kodu yazılmalıdır. Şarkı kodunun girilmesinin ardından şarkıyı dinlemeye başlayabilirsiniz. Aynı işlemi oyun içerisinde şarkı dinlemek istediğinizde tekrarlayabilirsiniz.

Roblox oyunu kendine özgü geliştirdiği özelliklerle dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde her yaş grubundaki oyunculara hitap ediyor. Oyuncular Roblox oyununda deneyimlerini iyileştirebiliyorlar. Birçok faktörün birleşmesi sonucunda Roblox’ta oyun dünyasından adından çok ses ettirmeye başlamıştır. Roblox’ta oyun oynarken şarkı dinleme özelliği de oyuncular tarafından çok sevildi. Geniş oyuncu kitlesine sahip olan Roblox daha çok kişiye hitap etmek için devamlı yeni özellikler geliştiriyor. Roblox’ta oyun oynarken bir taraftan sevdiğiniz şarkıları dinleyerek oyunu daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Yazımızda Roblox şarkı kodları ile ilgili bilgiler verdik. Sizde beğenerek dinlediğiniz fakat listemize olmayan şarkıların Roblox şarkı kodlarını yorum kısmında belirtebilirsiniz.