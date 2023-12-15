Instagram Yapay Zeka Destekli Arka Plan Değiştirme Özelliğine Kavuştu

Instagram yapay zeka (AI) desteğine sahip arka plan değiştirme özelliği ile gündeme geldi. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, söz konusu özellik sayesinde ekstra bir araca ihtiyaç duyulmadan fotoğrafların arka planının değiştirilmesini sağlayacak.

Instagram'da Arka Plan Değiştirme Yapılabilecek

Yeni özellikler geliştirerek kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefleyen Instagram, fotoğrafların arka planını değiştirmek isteyen sosyal medya kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir özellik tanıttı.

Yapay zeka desteğine sahip yeni özellik, Instagram Hikayeler bölümünden paylaşmak istenen görselin arka planının kolayca değiştirilmesini mümkün hâle getiriyor. Yalnızca bir butona dokunularak Instagram'da arka plan kaldırma işlemi gerçekleşiyor.

AI desteği sayesinde arka plan için yeni görsel aranmasına da gerek kalmıyor. Arka plan kaldırıldıktan sonra kullanıcıların karşısına çeşitli öneriler sıralanıyor. İster bu önerilerden biri seçilerek ister manuel olarak birkaç kelime yazılarak arka plan görseli değiştirilebiliyor.

Sosyal medya için arka plan değiştirme uygulaması kullanılmasına gerek bırakmayacak özellik, şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan sosyal medya kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Instagram'da arka plan düzenleme işleminin yapılabilmesini sağlayan işlevin diğer ülkelerde ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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