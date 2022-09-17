En İyi 6 Arka Planı Değiştirme Uygulaması

Arka planı değiştirme uygulaması kullanmak isteyen akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için birbirinden başarılı uygulamaların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamalar sayesinde fotoğrafların arka planlarını değiştirebilirsiniz.

Mobil cihazlar için geliştirilen çok fazla sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların çoğu, kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bunlar arasında arka plan değiştirme uygulamaları da yer alıyor.

Bu yazıda arka planından hoşlanmadığınız fotoğraflarda düzenleme yapabilmenize imkân tanıyan başarılı hizmetleri sıraladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Arka Planı Değiştirme Uygulaması Önerileri

Picsart

Facetune 2

Superimpose

PhotoDirector

Background Eraser

Adobe Photoshop Express

Yukarıda arka planı değiştirme uygulamaları yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Picsart

En popüler fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Picsart, sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkat çekiyor. Uygulama üzerinden çok kolay bir şekilde fotoğrafların arka planlarını değiştirebilirsiniz.

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulamada renk değiştirme işlevi de mevcut. Örneğin saçınızın rengini kolayca değiştirebilmeniz mümkün. Gelişmiş araçlara sahip olan uygulamada renk değiştirmenin yanı sıra makyaj çıkartmaları da yer alıyor.

Kullanıcı dostu arayüzüne sahip olan Picsart, istemediğiniz nesneleri de kaldırabilmenizi sağlıyor. Çeşitli efektlerin yer aldığı uygulama ayrıca fotoğraf kolajı oluşturmanıza olanak tanıyor. Picsart üzerinden videoları da düzenleyebilirsiniz. Videolar için etkileyici efektler mevcut.

Facetune 2

Düzenleme işlemini olabildiğince kolay hâle getiren Facetune 2 üzerinden fotoğraftaki arka planı çok basit şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Uygulamada çeşitli arka plan görselleri de bulunuyor. Arka planı bulanıklaştırabilmenizi de sağlayan Facetune 2 ayrıca görüntülerdeki istemediğiniz nesneleri kaldırabilirsiniz.

Facetune 2, ağırlıklı olarak yüz üzerinde düzenleme işlemleri yapabilmenize olanak tanıyor. Yüzdeki lekeleri kaldırma, gözleri büyütme ve diş beyazlatma gibi işlevlerin yanı sıra fondöten, allık ve göz boyası gibi makyaj yapma seçenekleri de bulunuyor.

Superimpose

Superimpose, fotoğrafların arka planlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz en başarılı uygulamalardan bir tanesidir. Söz konusu işleme arka plan görseli ekleyerek başlayabilirsiniz. Bu işlemin ardından arka planını değiştirmek istediğiniz resmi yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra Mask aracı ile görselin arka planını silebilirsiniz.

Popüler görsel düzenleme uygulaması Superimpose üzerinden ayrıca görsellerin parlaklığı ve kontrastını da değiştirebilirsiniz. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamanın indirilebilmesi için belirli bir ücret ödemek gerekiyor.

PhotoDirector

Birbirinden etkileyici efekt ve filtrelere sahip olan PhotoDirector üzerinden resimlerin arka planlarını da kolayca değiştirebilirsiniz. Uygulamada çeşitli arka plan görselleri yer alıyor. Kategoriler, istediğiniz türde görselleri bulabilmenizi kolaylaştırıyor.

50 milyondan fazla indirilen popüler uygulama üzerinden istemediğiniz nesneleri de kaldırabilirsiniz. Resimlerin üzerine yazı ekleyebilmek için seçebileceğiniz çeşitli yazı tipi seçenekleri bulunuyor. Fotoğraf kolajı oluşturabileceğiniz birçok şablon mevcut. Bunların yanı sıra resimlere çıkartmalar da ekleyebilirsiniz.

Background Eraser

100 milyondan fazla indirilen Background Eraser üzerinden bir resmin arka planını kolayca silebilirsiniz. Silme işleminin ardından fotoğraftaki kişiyi ya da nesneyi farklı bir görsele ekleyebilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, bu sayede kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Background Eraser, çok sade bir uygulamadır. Bu, uygulamanın çok kolay bir şekilde kullanılabilmesine ve işlemin basit bir şekilde tamamlanabilmesine imkân tanıyor. Dünya çapında çok popüler olan Background Eraser'ı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adobe Photoshop Express

Yazılım devi Adobe tarafından geliştirilen Adobe Photoshop Express, gelişmiş düzenleme araçları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan uygulama üzerinden arka planları değiştirebilmeniz mümkün.

Uygulamada istediğiniz resmi çıkartmaya dönüştürebilmenize imkân tanıyan araç bulunuyor. Popüler resim düzenleme uygulaması üzerinden görseller üzerinde yer alan nesneleri oldukça basit bir şekilde kaldırabilirsiniz.

Kırmızı gözleri düzeltebilir, fotoğrafları kırpabilir, resimlerin üzerine metin ekleyebilir, yüzdeki lekeleri kaldırabilir ve hatta kolaj oluşturabilirsiniz. Uygulamayı akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda en iyi 6 arka planı değiştirme uygulaması listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca Photoshop alternatifi ücretsiz programlar listemize de göz atabilirsiniz.