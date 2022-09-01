Instagram, Facebook ve WhatsApp Ücretli Özellikler Sunacak!

Meta, geçtiğimiz hafta içerisinde çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Gönderilen mesaja göre Instagram, Facebook ve WhatsApp ücretli özellikler üzerinde çalışıyor. Şirket, ücretli olarak sunulabilecek özellikleri belirleme ve geliştirme işlemleri için bir ekip kurdu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp İçin Ücretli Özellikler Yolda

The Verge'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli sosyal medya devi Meta, geçtiğimiz hafta çalışanlarına bir mesaj iletti. Çalışanlara gönderilen mesaja göre Facebook, Whatsapp Messenger ve Instagram için sunulabilecek ücretli özellikleri belirlemek ve geliştirmek için yeni bir ekip oluşturuldu.

Yeni kurulan ekip, Meta'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olan uygulamaları için ücretli özellikler sunmaya hazırlandığına yönelik atılan ilk ciddi adımdır. Meta şirketinin reklam kazancı, Apple'ın iOS'teki reklam izleme değişiklikleri ve dijital reklam harcamalarının azalması nedeniyle önemli ölçüde zarar gördü.

New Monetization Experiences (Yeni Para Kazanma Deneyimleri) olarak isimlendirilen ekip, daha önce Meta'nın araştırma bölümünün başkanlığını yapmış olan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta tarafından oluşturulan yeni ekibin başkan yardımcısı olan John Hegeman, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Hegeman, yaptığı açıklamada şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu ve insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme planlarının olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre uygulamalar içerisinde yer alan reklamlar belirli bir ücret karşılığında kapatılmayacak. Peki, kullanıcılara ücretli olarak hangi özellikler sunulacak? Hegeman, bu konu ile ilgili olarak insanların para ödemeye istekli olacağı ve ödeme yapmaktan heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüklerini düşündüğünü belirtti.

Hegeman, ücretli özelliklerin tam olarak neler olacağı konusunda detaylı bilgi vermeyi reddetti. Bu sebepten ötürü şu anda hangi özelliklerin ücretli olarak sunulacağı bilinmiyor. Yapılan açıklama ile beraber dünya genelinde çok fazla sayıda kişi, popüler uygulamalar tarafından sunulacak ücretli özellikleri merak etmeye başladı.

ABD merkezli sosyal medya devi Meta tarafından alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamalar tarafından sunulacak bazı özelliklere erişebilmek için ücret ödemek ister misiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.