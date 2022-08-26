Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları Belli Oldu
TÜİK'in yeni bir araştırması, Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını derliyor. İşte en çok kullanılan uygulamalar!
TÜİK'in yeni bir araştırması, Türkiye'de 2022 yılında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını derliyor. Bu araştırmaya göre Türkiye'de 2022 yılı içerisinde haneler bazında internete erişim oranı %92'den %94'e yükselirken, birey başına internet kullanım oranı da %82'den %85'e yükseldi.
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarına gelindiğinde ilk sırayı ezici bir şekilde %82 ile Whatsapp alırken, onu %67 ile YouTube takip ediyor. Üçüncü sırada ise %57 ile Instagram bulunuyor. Twitter %20 iken TikTok ise %13 oranında.
Cinsiyete göre sosyal medya uygulamalarının kullanım oranlarına geldiğimizde WhatsApp'ı erkek nüfusunun %85.9'u tercih ederken, kadın nüfusunun ise %78.1'i tercih ediyor. Aynı oran Instagram'da ise birbirine daha yakın. %59.3 erkek kullanımını %55.9 kadın kullanımı karşılıyor.
En çarpıcı farklardan biri de Facebook'ta. Facebook'u erkeklerin %61.5'i kullanırken kadınların yalnızca %39.4'ü kullanıyor. Kadınların erkeklere nazaran daha fazla kullandığı tek uygulama ise Snapchat. Erkeklerin %6.7'si Snapchat kullanırken, bu oran kadınlar için %10 seviyelerinde.
Cinsiyete Göre En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları
|Uygulama
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|%82
|%85.9
|%78.1
|YouTube
|%67.6
|%70.8
|%63.7
|%57.2
|%59.3
|%55.9
|%50.4
|%61.5
|%39.4
|%20.2
|%25.3
|%15.3
|Telegram
|%13.6
|%16.8
|%10.3
|TikTok
|%13.3
|%16.8
|%9.9
|Snapchat
|%8.3
|%6.7
|%10
|BiP
|%5.3
|%6.1
|%4.6
|Diğer
|%0.5
|%0.7
|%0.4
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