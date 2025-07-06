Başaramadılar: Dev Teknoloji Şirketi, Geride Kaldığını Kabul Etti!

Son yıllarda teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, yapay zeka alanında da devrim niteliğinde atılımlar getirdi. Özellikle ChatGPT’nin sahneye çıkışıyla birlikte adeta yeni bir çağ açıldı ve şirketler bu alanı tam anlamıyla bir rekabet arenasına çevirdi.

Google’dan Microsoft’a, Amazon’dan Meta’ya kadar birçok dev firma peş peşe önemli duyurular yaptı. Ancak büyük teknoloji oyuncularından Intel, bu yarışta geri planda kaldı. Nitekim Intel’in eski CEO’su da bu gerçeği açıkça itiraf etti.

Intel, Yapay Zekayı Hafife Aldı

Şirketin eski CEO’su Pat Gelsinger, Intel’in yapay zekadaki gelişmeleri görmezden geldiğini ve bu yüzden rakiplerinin gerisinde kaldığını açıkça dile getirdi. Kendi yönetim döneminde gerekli adımları atmadığını itiraf eden Gelsinger, bu stratejik hatanın Intel’e milyarlarca dolara mal olduğunu söyledi.

Gelsinger, özellikle model eğitimi yerine yalnızca tahminleme (inference) tarafına odaklandıklarını, bunun da NVIDIA gibi güçlü rakiplerin sunduğu çözümlerin gerisinde kalmalarına yol açtığını belirtti. Ona göre bu yanlış hesap, Intel’in yapay zeka pazarında önemli bir oyuncu olma fırsatını kaçırmasına neden oldu.

Bugün gelinen noktada Intel, iptal edilen Falcon Shores projesi ve beklenen ilgiyi görmeyen Gaudi hızlandırıcılarıyla hala geriden geliyor. Yeni yönetim ise bu hataları telafi etmek için farklı stratejiler üzerinde çalışıyor. Ancak yapay zeka alanındaki rekabetin bu kadar kızıştığı bir ortamda Intel’in kaybettiği zamanı telafi edip edemeyeceği büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Intel, şu anda ayakta kalmakta bile zorlanan bir şirket konumunda. Mevcut pazarlardaki yerini korumakta güçlük çekerken, yeni alanlara açılabilmesi de pek kolay görünmüyor. Firmanın geleceğinin nasıl şekilleneceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.