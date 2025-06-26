Intel'in Eski CEO'sundan "Dış Güçler" Açıklaması: Onlar Yüzünden Kovuldum

Intel'in eski CEO'su Pat Gelsinger, görevden ayrılışının ardından ilk kez kamuoyuna konuştu. Onun döneminde Intel Foundry tarafında çok büyük kayıplar yaşanmıştı. Şirketin büyük umutlarla girişmek istediği 18A üretim süreci, eski CEO'nun döneminde çıkmadı ve "5N4Y" stratejisiyle tanıtılan diğer üretim teknolojileri sadece dahili projelerde kullanıldı. O da zaten piyasada ilgi görmeyen projelerdendi.

Gelsinger, Japonya'daki Playground Global konferansında, ani şekilde gerçekleşen emekliliğine açıklama getirdi ve bu kararın dış güçler tarafından verildiğini iddia etti.

"IDM 2.0 Stratejisini Bitirmeme Engel Oldular"

Gelsinger, 2021'den 2025'e kadar CEO koltuğunda kaldı. Bu süre zarfında IDM 2.0 stratejisini geliştirdi. Bu proje o dönem çok büyük ses getirmişti. Başarılı olsaydı Intel kendi çiplerini üretmeyi sürdürürken dış üreticilerle iş birliği yapacak ve küresel pazarda kaybettiği gücü toplayacaktı. Ancak Gelsinger'in bahsettiği "dış güçler", bu isteğin gerçekleşmesine engel oldu. Gelsinger, Intel'den ayrılma kararının kendisi için çok zor olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Başlattığım işi bitirmek istiyordum ama ne yazık ki buna fırsat verilmedi.

Gelsinger, büyük umutlar beslediği 18A üretim sürecinin kendi döneminde piyasaya çıkamayacak olmasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını da gizlemedi.

Intel'deki Dış Güçler Kim?

Gelsinger, CEO olarak görevini sonlandırdıktan sonra yerine yeni CEO Lip-Bu Tan geldi ve işe eski CEO'dan miras kalan her şeyin yönünü kökten değiştirmekle başladı. Gelsinger'in dış dökümhane kullanımındaki stratejisinden tamamen vazgeçildi ve daha agresif bir strateji benimsendi. Pat Gelsinger'i koltuğundan eden de bu stratejiydi. Intel'in dökümhane kanadı, beklenen performansı gösteremeyince CEO ve yönetim kurulunun arası gerildi.

Gelsinger'in "dış güçler" dediği üçüncü tarafın kim olduğu bilinmiyor, zira bir isim vermekten kaçındı. Ancak yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda Gelsinger'in Intel yöneticilerini kast ettiği belli oluyor.