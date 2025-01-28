Apple, bir aylık beta sürecinin ardından iOS 18.3 güncellemesini tüm iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Bu güncelleme, yeni Apple Intelligence özellikleri, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. İşte iOS 18.3'ün dikkat çeken yenilikleri!

iOS 18.3 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikleri

iOS 18.3, güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence bildirim özetleri özelliği güncellendi. Özellikle haber uygulamalarındaki yanlış özetlemeler nedeniyle, "Haber ve Eğlence" kategorisindeki uygulamalar için bu özellik geçici olarak kapatıldı. Ayrıca, özetler artık italik yazı tipiyle gösteriliyor ve kullanıcılar tarafından kapatabiliyor.

iPhone 16 kullanıcıları için görsel zeka özelliklerine iki yeni özellik eklendi. Poster veya afişlerden etkinlikleri takvime ekleyebilir ve daha fazla bitki ve hayvan türünü tanıyabilirsiniz. Bu özellikler, kamera kontrolüne uzun basılarak erişilebilir hale getirildi.

ABD gibi ülkelerede iOS 18.3'ü yükleyen kullanıcılar için Apple Intelligence özellikleri otomatik olarak açılıyor. İstenirse Ayarlar üzerinden kapatılabiliyor. Bu, özellikle yeni kullanıcılar için kolaylık sağlıyor. Ancak Apple Intelligence hala Türkiye'de ayarlarda bazı değişiklikler yapılmadan kullanılamıyor. iOS 18.3 güncellemesinin sunduğu diğer yenilikler ise şu şekilde:

Bu Güncelleme Hakkında Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir: Hesap Makinesi, eşittir işaretine yeniden dokunduğunuzda son matematik işlemini yineler

Yazılı bir Siri isteği başlatılırken klavyenin kaybolmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Parça bittikten, hatta Apple Music kapatıldıktan sonra sesli çalmanın sürdüğü bir sorunu çözer Bazı özellikler, tüm bölgelerde veya tüm Apple aygıtlarında kullanılamayabilir. Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriği hakkında bilgi için Apple'ın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. iOS 18.3 güncellemesini ve getirdiği özellikleri beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.