Apple Bombayı Patlattı: Apple Yapay Zekası Apple Intelligence Tanıtıldı!

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2024 etkinliği gerçekleşti ve Apple nihayet yapay zekâlara yönelik sessizliğini bozdu ve şirketin kendi yapay zekâsı Apple Intelligence'i tanıttı.

Bu yıl 35.'si düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2'ye yer verildi. Peki Apple'ın yeni yapay zekâsı Apple Intelligence neler yapabilecek?

Apple Intelligence Neler Yapabilecek?

Apple, geliştirdiği yapay zekâ üzerinde çalışırken nelere dikkat ettiklerini "En önemli şeylere yardımcı olacak kadar güçlü olmalı. Sezgisel ve kullanımı kolay olmalı. Ürün deneyimlerinize derinlemesine entegre edilmeli. En önemlisi, sizi anlamalı ve kişisel bağlamınıza dayanmalı... ve tabii ki, en başından itibaren gizlilikle inşa edilmeli." ifadesiyle yorumladı.

Apple yeni yapay zekâsı Apple Intelligence'in tüm uygulamalarına derinlemesine entegre edildiğini belirtiyor. Apple'ın eğitmiş olduğu yeni dil modeli, sistem genelinde her türlü yazım işlerinde size kolaylık sağlayacak. Posta, Notlar, Safari, Sayfalar, Keynote ve üçüncü taraf uygulamalarda metni otomatik olarak yeniden yazmanıza ve düzeltmenize olanak tanıyacak.

Apple Intelligence ile fotoğraflardan emojilere ve GIF'lere kadar görüntü özellikleri sayesinde kendinizi ve başkalarının avatarlarını görsel olarak ifade etmek artık eğlenceli bir hâl alıyor. Apple Intelligence sayesinde dilediğinizce görsel oluşturabileceksiniz.

Apple Intelligence, uygulamalarınızdaki ve ekranınızdaki verilere erişerek kişisel bilgilerinizi temel alacak. Diyelim ki bir toplantınız öğleden sonraya ertelendi ve bunun gitmek istediğiniz bir gösteriye zamanında yetişmenizi engelleyip engellemeyeceğini merak ediyorsunuz. Apple Intelligence her detayı inceleyecek ve daima bilecek. Hangi etkinliğe gitmek istediğinizi, birkaç gün önce e-posta ile gönderilen ayrıntıları, toplantının programını ve toplantınız ile gösteri arasındaki uzaklığı hesaplayarak size bir takım önemli detaylar sunacak.

Apple Intelligence Verilerinin Gizliliği Nasıl Olacak?

Günümüzde yapay zekâ kullanımındaki en büyük endişe elbette verilerin başka bir yere aktarılıp aktarılmadığı veya eğitim için kullanılıp kullanılmadığıdır. Apple bu konuya olan yaklaşımını "Cihaz üzerinde işleme, kişisel verilerinizi toplamadan kişisel verilerinizin farkında olmaktır." sözleriyle açıklıyor.

Birçok modelin cihaz üzerinde çalıştığını belirten Apple, ekstra güç gereken durumlarda devreye giren sunucuların bile kontrolünün tamamen sizde olacağını söylüyor.

Basitçe özetlemek gerekirse Apple Intelligence, gizliliğinizi korurken hesaplama kapasitesini esnetmeye ve ölçeklendirmeye ve sunucu tabanlı modeller kullanmaya başlıyor. Bu gibi durumlarda Apple Intelligence, Apple Silicon üzerinde oluşturulan sunucularda çalışıyor ancak iPhone'unuzun gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Bir istekte bulunduğunuzda Apple Intelligence bunun aygıtta gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini analiz ediyor. Daha fazla işlem kapasitesine ihtiyaç duyarsa isteği yerine getirmek için gereken verileri gönderiyor fakat veriler depolanmıyor ve yalnızca istekleriniz için kullanılıyor.

Siri 13 Yıl Aradan Sonra Yenileniyor

Siri artık yeni bir görünüme kavuşuyor. Siri deneyimine Apple Intelligence daha derinlemesine entegre ediliyor ve bu sayede Siri daha zengin anlama yeteneklerine sahip olacak.

Artık Siri'ye karşı gerçek zamanlı olarak düzeltmeler yapabileceksiniz ve konuşma bağlamı da unutulmayacak. Siri tıpkı konuşmaların bağlamını unutmayacağı gibi iPhone, iPad veya Mac'inizde bir şey yapmanıza yardımcı olmak için özellikler ve ayarlar hakkında da bilgileri aklında tutacak.

Siri gelecek süreçte sürekli olarak güncellenecek ve zaman içinde daha fazla uygulamayı anlayabilecek ve aksiyon alabilecek.

Aklınıza bir şey geldiğinde fakat bunun hangi konuşmada ya da e-postada yer aldığını hatırlayamadığınızda Siri'ye sorarak aradığınız şeyi bulmasını sağlayabileceksiniz.

Yazı Özellikleri

Rewrite adlı yeni özellik, Mail ve diğer uygulamalarda tamamen sıfırdan metin yazdırmanıza, metnin tonunu değiştirmenize veya düzeltme yapmanıza olanak tanıyacak.

Smart Reply özelliği bir mail veya yazışmada size sorulan soruları tanımlayarak önerilen birkaç yanıtı sizlere sunacak.

Yeni Summarize özelliği ise maillerde öne çıkan konuları size özetleyebilir. Ayrıca bu özellik bildirimleri de otomatik olarak özetleyebilecek.

Emoji Özellikleri

Mesajlar'da her ne kadar aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce emoji olsa bile artık "Genmoji" var. Genmoji sayesinde doğrudan cihaz üzerinde kendinizce emojiler oluşturabileceksiniz.

Tıpkı fotoğraflarda yapabildiğiniz düzenlemeler gibi emojilerde de yaratıcılığınızı konuşturabileceksiniz.

Görsel Oluşturma ve Düzenleme Özellikleri

Temalar, kostümler, aksesuarlar, mekânlar ve daha fazlası içinden dilediğiniz konsepti ve hayalinizi artık metinle görsele dökebileceksiniz.

Oluşturduğunuz görsellerin önizlemeleri tamamen cihaz üzerinde oluşturulacak ancak görselin kendisi sunucular üzerinden sağlanacak. Oluşturduğunuz görseldeki tasarım dilini eskiz, çizim veya animasyon gibi seçeneklerle değiştirebileceksiniz.

Artık yeni bir araç sayesinde görsellerdeki istenmeyen objeleri tek bir tıkla silebilmek mümkün olacak.

Peki siz Apple'ın sunduğu yapay zekâ özelllikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.