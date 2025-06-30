Henüz Duyurulmadı: iOS 26'nın 2 Yeni Özelliği Daha Varmış!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği WWDC 2025 etkinliğinde yeni iOS 26'yı tanıttı. Yeni işletim sistemi, kullanıcılara sunduğu kapsamlı özellikler ve yeni tasarım diliyle pek çok iPhone sahibinin beğenisini kazanmayı başardı. Öte yandan iddialara göre iOS 26 ile birlikte gelecek yeniliklerin tümü henüz açıklanmadı.

Apple'a yakınlığı ile bilinenen bazı kaynaklar, Apple'ın iOS 26 için henüz duyurmadığı iki sürpriz özellik üzerinde de çalıştığını öne sürüyor. Aktarılanlara göre hala hazırlık aşamasında olan bu iki yenilik, yakında yayınlanacak yeni bir beta sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gelin şimdi iOS 26'nın gizli özelliklerine bir göz atalım.

iOS 26, Wi-Fi Paylaşımı ve Canlı Çeviri Özelliklerine Sahip Olacak

Kısa bir süre gündeme gelen yeni bilgilere göre, Apple bu yıl WWDC 2025'te iOS 26'yı tanıtırken, kullanıcılara abartılı vaatler vermekten özellikle kaçındı. Bunun nedeni, geçtiğimiz yıl şirketin henüz tam olarak geliştirmemesine rağmen WWDC sahnesinde duyurulan yapay zeka destekli Siri’den kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi yeni Siri, tanıtılmasına projedeki sorunlar nedeniyle henüz tam olarak kullanıma sunulamadı.

Bu nedenle gelişmiş yapay zeka özelliklerini tam olarak hazır hale gelmeden duyurmak istemeyen Apple, iOS 26'da kullanıcıların karşısına çıkacak üst düzey bir özellik üzerinde çalışıyor. Firma, Canlı Çeviri adını verdiği yeni özelliği ile iPhone'ların arama ve medya içeriklerinde yabancı dilleri eş zamanlı olarak tercüme etmesini sağlayacak. Geliştirme aşamasında herhangi bir sorun çıkmassa bu özelliğin iOS 26 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Geliştirilmekte olan bir diğer özellik ise, Captive Wi-Fi adı verilen bir internet ağ paylaşımı sekranizasyonu. Kullanıcılar bu özellikle birlikte bir Apple cihazı üzerinden bir Wi-Fi ağına bağlandığında, kullanıcının yakınlardaki diğer Apple ürünleri de bu ağa otomatik olarak bağlanabilecek.

Örneğin otel veya havaalanı gibi bir yerde iPhone'unuz üzerinden Wi-Fi ağına giriş yaptığınızda, MacBook veya iPad gibi diğer Apple cihazlarınız da bu ağa otomatik olarak katılabilecek. Böylece aynı ağı her cihazda yeniden giriş yapma zorunluluğundan kurtulmuş olacaksınız. Wi-Fi paylaşımı özelliğinin de geliştirme aşamasında olduğu berlitiliyor.

iOS 26 Hangi iPhone Modellerini Destekliyor?

Yeni tasarımı ve kapsamlı özellik setiyle dikkat çeken iOS 26 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de işletim sistemi hangi cihazlarla uyumlu olacağı. Yapılan açıklamaya göre iOS 26, iPhone 11 ve sonrası modellerle uyumlu olacak. Ancak Apple Intelligence kapsamındaki bazı yapay zeka özellikleri yalnızca iPhone 15 Pro ve daha ileri modeller tarafından desteklenecek.

iOS 26 İle Uyumlu iPhone Modelleri

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Peki siz iOS 26'nın sürpriz yenilikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!