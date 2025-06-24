iOS 26 Beta 2 Sürümü Yayınlandı! Neler Sunuyor?

Apple yazılım dünyasındaki dönüşümünü sürdürüyor. Şirketin yeni nesil mobil işletim sistemi olan iOS 26 geçtiğimiz haftalarda ilk kez geliştiricilerin erişimine açılmıştı. Şimdi ise bu yolculukta bir adım daha atıldı ve ikinci beta sürümü kullanıcılarla buluştu. İşte iOS 26 Beta 2 detayları ve nasıl yüklenir sorusunun cevabı...

iOS 26 Beta 2 Yayınlandı!

İkinci beta 9 Haziran’da yayınlanan ilk beta yapısının yerine geçiyor ve özellikle iPhone 15 ve iPhone 16 serisine özel bazı yapısal güncellemeleri kapsıyor. Geliştiricilerin incelemelerine göre performans optimizasyonları, sistem kararlılığı ve pil verimliliği alanlarında da iyileştirmeler mevcut.

Apple’ın final sürüme doğru bu tür beta güncellemeleriyle geri bildirimleri analiz ederek sistemi olgunlaştırmaya devam ettiği biliniyor. Bu noktada Beta 2 sürümü hem görsel açıdan hem de işlevsellik bakımından önemli güncellemeler barındırıyor. Apple bu yıl tüm platformlarındaki sürüm numaralarını senkronize ederek iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS sistemlerini tek bir çatı altında yani “26” numarasıyla birleştirmişti.

Yeni sürümle birlikte Apple’ın "Liquid Glass" olarak adlandırdığı şeffaflık tabanlı tasarım anlayışı da tüm arayüze entegre ediliyor. Sekme çubukları, simgeler ve genel kullanıcı arayüzü artık daha akışkan daha modern ve daha etkileşimli. Renklerin ve ışığın arka planda bükülerek hareket etmesiyle birlikte dinamik bir görünüm elde ediliyor.

iOS 26 Beta 2 Nasıl Yüklenir?

iOS 26 Beta 2 sürümünü yüklemek isteyen geliştiricilerin Apple Geliştirici Programı’na kayıtlı bir hesabı olması gerekiyor. Bu hesaba sahip olan kullanıcılar cihazlarına “Beta Profili” yükledikten sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesinden güncellemeyi alabiliyor.

Temmuz ayında tüm kullanıcılara açık beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte geliştirici olmayan kullanıcıların da bu deneyimi yaşaması mümkün olacak. Ancak beta sürümlerin bazı sistem hataları içerebileceği unutulmamalı. Güncellemeyi yüklemeden önce veri yedeği alınması öneriliyor.

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