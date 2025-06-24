Apple, iOS 26 ile Gelen Büyük Problemi Çözdü

Apple, büyük iOS 26 güncellemesi ile ekosistemine "Liquid Glass" adlı saydam tasarımını kattı. Samsung gibi markaların sonradan dalga geçtiği bu tasarımın ilham kaynağı tartışıldığı gibi arayüz problemleri de baş gösterince Apple kullanıcıları güncelleme talep etti. Buna göre şirket, geliştirici beta programına kayıtlı iPhone kullanıcıları için iOS 26'nın ikinci beta sürümünü yayınladı ve eksiklikleri tamamladı.

Yeni saydam tasarım beğenilse de bulanıklık efektinin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle pek kullanışlı bulunmamıştı. İkinci beta güncellemesi, bu problemi ortadan kaldırıyor.

iOS 26 Kontrol Merkezi Bulanıklık Seviyesi Düzeltildi

Kullanıcılar, Kontrol Merkezi'ni aşağı çekerken ekran arkasının bulanıklaşmamasından şikayet ediyordu. Kullanıcılar, tasarımın göz yorduğunu ve fontları okumakta zorlandıklarını bildirdi. Apple, ikinci iOS 26 beta güncellemesiyle bunu düzeltti. Artık Kontrol Merkezi'nde bulanıklık efekti yer alıyor.

Bununla birlikte Apple Store'a da bir bilgilendirme yazısı eklendi. Erişilebilirlik bölümnü altında bulunan ayar sayesinde engelli kullanıcılar, geliştirici uygulamalarında hangi özelliklerin desteklendiği önceden bilecek.

Apple Music'e Canlı Radyo Widget'ı Eklendi

iOS 26 Beta 2 büyük yenilikler sunmasa da işlevsellik açısından birkaç özellik düzeltildi. Liquid Glass animasyonlarının geçiş efektleri artık daha akıcı. Bu temaya uygun "Alt 1" adında yeni bir zil sesi de sisteme eklendi. Safari internet tarayıcısındaki yeni sekme butonu ise eski yeri olan sol alt köşeye çekildi.

Apple Music uygulamasına yeni bir canlı radyo widget'ı eklendi. Kullanıcılar bu widget sayesinde radyo istasyonlarına ana ekrandan erişebiliyor. Son olarak, "Düşük Güç Modu" seçeneğinin açıklaması güncellendi ve "Aramaları Yazıya Dök" seçeneği, "Arama Transkriptlerini Kaydet" olarak güncellendi.

Yeni iOS 26 Arayüz Tasarımı Özellikleri

Tüm Apple ekosistemine kapsamlı bir arayüz güncellemesi getiren iOS 26, uzun zamandır beklenen iOS 19 güncellemesinin üstüne geldi. Yani Apple, sessiz sedasız birkaç sürüm atlamış gibi oldu. Sadece iPhone'lar değil; Vision Pro modelleri, iPad'ler, akıllı saatler ve Apple TV de bu güncellemeden nasibini aldı. iOS 26 nasıl yüklenir sorusuna cevap arıyorsanız Apple'ın geliştirici sitesine giriş yapmanız ve birkaç işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor.

iOS 26 güncellemesi; canlı çeviri desteği, görsel zeka, 2 boyutlu fotoğraflardan 3D efekt üretme gibi pek çok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Teknoloji dünyasında büyük ses getiren Liquid Glass tasarımı da bu güncellemeyle geliyor