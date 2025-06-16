iOS 26 Yüklü iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 Hız Testinde! [Video]

9 Haziran 2025 tarihinde iOS 26, watchOS 26 ve iPadOS 26 tanıtıldı. Bununla birlikte yeni sürümlerin beta versiyonu indirmeye sunuldu. Peki, iOS 26 güncellemesi iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 modellerini yavaşlatacak mı? Pek çok kişi tarafından merak edilen soru yanıtlandı.

iOS 26 iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11'i Yavaşlatacak mı?

iAppleBytes isimli YouTube kanalı üzerinden iOS 26'nın eski iPhone modellerinin performansını olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceğini gösteren bir video yayınlandı. Testte iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 modelleri yer aldı.

Sol kısımda iOS 18.5 yüklü telefon, sağ kısımda ise iOS 26 yüklü telefon yer aldı. Telefonların açılış hızı, uygulamaların açılış hızı, ekran tepki hızı, fotoğrafların açılış hızı, uyuglama kullanım performansı dahil çeşitli testler yapıldı.

Bu testlerde iki sürüm arasında hız açısından çok az bir farklı olduğunu görüyoruz. Şu anda yalnızca iOS 26'nın beta sürümünün olduğunu, kararlı sürüm ile birlikte optimizasyonun daha da iyileştirileceğini belirtelim.

iOS 26 Yüklü iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Videoda ayrıca telefonlara Geekbench testi de yapıldı. iOS 18.5 yüklü iPhone 11 tek çekirdek testinde 1.755 puan, çoklu çekirdek testinde 4.042 puan aldı. iOS 26 yüklü iPhone 11 ise tek çekirdek testinde 1.743 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.005 puana ulaştı.

iOS 18.5 yüklü iPhone 12 tek çekirdek testinde 2.055 puan, çoklu çekirdek testinde 4.636 puan aldı. iOS 26 yüklü iPhone 12 ise tek çekirdek testinde 1.977 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.632 puana ulaştı.

iOS 18.5 yüklü iPhone 13 tek çekirdek testinde 2.225 puan, çoklu çekirdek testinde 5.443 puan aldı. iOS 26 yüklü iPhone 13 ise tek çekirdek testinde 2.203 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5.395 puana ulaştı.

Siz de yalnızca birkaç adım ile iOS 26 güncellemesini destekleyen iPhone'unuza beta sürümnü yükleyebilir ve yeniliklere yakından göz atabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki rehberde bulunan adımları uygulamanız yeterlidir. Beta sürümünün zaman zaman küçük hatalara ve uygulama uyumsuzluklarına yol açabileceğini de belirtelim.

iOS 26 Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?