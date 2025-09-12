iPhone 17 Çıktı Ama iPhone 11 Hâla Alınır Mı?

Geçtiğimiz salı günü Apple "Awe-Dropping" etkinliğini tamamladı. Etkinlik kapsamında yeni iPhone 17 ailesi tanıtılırken iPhone Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Series 11 ve SE 3 modelleri de tanıtıldı. Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte her yıl sorulan soru yine gündem oldu. Bu zamanda hala iPhone 11 alınır mı? İşte detaylar...

iPhone 11 Hâla Alınır Mı?

Apple yeni nesil iPhone 17’yi tanıttı. En güncel teknolojilere sahip model gündemdeki yerini alırken bir önceki nesillerin fiyat/performans dengesi de yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle 2019 yılında çıkan iPhone 11 günümüzde hâlâ birçok kullanıcı için tercih sebebi olabilir. Ancak yeni modellerle kıyaslandığında tablo nasıl görünüyor?

iPhone 11 Apple’ın uzun süre en çok satan modellerinden biri oldu. 6,1 inç Liquid Retina ekranı, çift kamera sistemi ve A13 Bionic işlemcisiyle hâlâ günlük kullanım için yeterli performansı sunabiliyor. Yazılım desteği açısından da Apple’ın güncel iOS 26 sürümünü de alacak olan iPhone 11 ekosisteme giriş için mantıklı seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

Üstelik hâlâ sıfır olarak bulunabiliyor. Türkiye’de farklı perakendecilerde 22 bin TL ile 34 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yeni iPhone 11’ler, uygun fiyatlı iPhone deneyimi arayanlar için seçenek oluşturuyor.

Yeni tanıtılan iPhone 17 ise kamera teknolojileri, pil ömrü ve 5G bağlantısıyla en güncel deneyimi sunuyor. iPhone 14'e gelirsek özellikle acil durum uydu bağlantısı gibi güvenlik özellikleriyle öne çıkarken, iPhone 13 A15 Bionic işlemcisiyle performans ve uzun ömürlü pil tarafında dengeli bir model olarak değerlendiriliyor.

Bu üç modelin ortak noktası ise OLED ekran, gelişmiş kamera sensörleri ve daha uzun yazılım desteği. iPhone 11’de LCD panel bulunması ve kamera teknolojisinin nispeten eski kalması yeni modeller karşısında en önemli farklardan biri olarak öne çıkıyor. Tabi bir de iPhone 11'in 6 nesil geride kalmış bir cihaz olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bu senaryoda iPhone 11 almanın ne kadar mantıklı olup olmadığı tartışmaya açık bir konu. Ancak burada kararı verecek olan yine sizsiniz. Zira bir telefondan sizin ne beklediğiniz ve ne kadar bütçeniz olduğu o cihazı alıp almamak konusundaki en büyük turnusol olmakta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...