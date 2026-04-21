Tamindir ve Assistant App Kurucusu Caner Bayraktar, Oyuna Devam Podcast'in Konuğu Oldu

Tamindir ve Assistant App'in kurucusu Caner Bayraktar, Ufuk Erdoğmuş'un başarılı podcast'i Oyuna Devam'ın konuğu oldu. Bayraktar'ın Tamindir ile başlayan ve Assistant App ile devam eden girişimcilik yolculuğu üzerine konuşan ikili, bu süreçte yaşananları birlikte konuştu.

Caner Bayraktar, Oyuna Devam Podcast'in Konuğu Oldu

2004 yılında henüz 18 yaşındayken Tamindir'i kuran Caner Bayraktar, 20 yılı aşkın süredir devam eden girişimcilik serüvenini Oyuna Devam Podcast'te Ufuk Erdoğmuş ile masaya yatırdı. Bayraktar, 20 yıllık kariyer sürecinde yaklaşık 20-30 girişime imza attığını belirterek bunların yaklaşık yüzde 80'inde işlerin istediği gibi gitmediğini açıkladı.

2013-2014 yıllarında mobilin yükselişiyle birlikte Tamindir'in web trafiğinin dalgalanmaya başladığını hatırlatan Bayraktar, o dönemde büyüyen tarafa yönelmek yerine mevcut platformu koruma refleksiyle hareket ettiklerini söyledi. "Yeni başlayan bir girişimci o dönemde web değil, direkt mobile odaklanırdı" dedi.

Veriyle Kurulan Girişim: Assistant App

Bayraktar'ın ikinci büyük başarısı olan Assistant App'in doğuşu da tamamen veriye dayalı bir karar sürecinin ürünü oldu. Tamindir'deki en çok indirilen uygulama kategorilerini analiz eden Bayraktar, bu verileri kullanarak Assistant App'in kategori seçimini belirledi. Uygulama, birinci günden itibaren karlı çalışmaya başladı.

Ancak Bayraktar tam odağını oraya vermesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiğini kabul etti. "O veri bağırıyordu aslında, ama ben başka girişimlerin arasında bunu göremedim" diyerek öz eleştirisini dile getiren Bayraktar, çok sayıda projeyle aynı anda ilgilenmenin bu tür körlüklere yol açtığını söyledi.

Girişimciye Tavsiyeler: Odak, İlkeler ve Hayat Dengesi

Sohbetin son bölümünde Bayraktar, son yıllarda kendi deneyimlerini sistematik bir ilkeler bütününe dönüştürmeye çalıştığını paylaştı. Ray Dalio'nun prensiplerinden ilham aldığını belirten Bayraktar, "Her olayda sıfırdan değerlendirme yapmak yerine, geçmiş deneyimleri bir sistemle karar mekanizmasına dönüştürmek gerekiyor" dedi.

Bayraktar aynı zamanda başarıyı yalnızca parasal büyüklükle ölçmemek gerektiğini de vurguladı. "Laptop çantalı gezmemek benim için başarı eşiği" diyen Bayraktar, her girişimcinin kendi hayat dengesiyle uyumlu bir hedef belirlemesi gerektiğini söyleyerek sohbeti tamamladı.