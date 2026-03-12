Samsung Telefonlardaki Gizli Özellikler Neler?

Eğer bir Samsung akıllı telefon sahibiyseniz, cihazınızın tüm özelliklerini kullanmıyor olabilirsiniz. Bu videoda editörümüz Alperen, Samsung telefonlardaki pek bilinmeyen, "gizli" diyebileceğimiz özellikleri sizlerle paylaştı. Üstelik bu az bilinen özellikleri deneyimlemek için tek yapmanız gereken Samsung'un Good Lock uygulamasını indirmek.

Good Lock Nedir?

Good Lock, Samsung'un kendi geliştirdiği ancak telefona önceden yüklemediği bir özelleştirme platformu. İçinde birbirinden bağımsız çalışan modüller barındırıyor ve bu modüllerin her biri telefonun farklı bir yönünü kontrol etmenizi sağlıyor. Ana ekran düzeninden klavye temasına, ses yönlendirmesinden ekran ayarlarına kadar normalde yapamayacağınız pek çok şey bu uygulama sayesinde mümkün hale geliyor. Üstelik bu uygulamayı indirmek tamamen ücretsiz.

Good Lock Uygulaması ile Samsung Kullanıcıları Telefonlarında Neleri Değiştirebilir?

Ana ekran düzenini tamamen değiştirebilirsiniz.

Bildirim panelini ikiye bölebilirsiniz.

Apple'ın Liquid Glass görünümünü Samsung telefonlarınızda kullanabilirsiniz.

İki ayrı uygulamadan iki ayrı hoparlöre ses gönderebilirsiniz.

Telefonun arkasına dokunarak uygulama açabileceğiniz bir kısayol oluşturabilirsiniz.

Uygulamalara özel ekran ayarları yapabilirsiniz.

Good Lock içindeki Home Up modülüyle uygulama simgelerini ızgara düzeninden kurtarıp ekranın istediğiniz noktasına yerleştirebilirsiniz. Son uygulamalar ekranının görünümünü de yine bu modülden değiştirebilirsiniz.

Theme Park modülüyle klavye temasını, bildirim panelinin rengini ve saydamlığını özelleştirebiliyorsunuz. Apple'ın iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass'a benzer saydam ikon görünümünü de bu modüldeki "Glass" efektiyle elde etmek mümkün.

Sound Assistant modülü farklı uygulamaların seslerini farklı cihazlara yönlendirmenizi sağlıyor. Bluetooth hoparlörden müzik çalarken telefonun kendi hoparlöründen video izleyebiliyorsunuz.

RegiStar modülüyle telefonun arkasına çift veya üç kez dokunarak bildirim panelini açma ya da uygulama başlatma gibi kısayollar tanımlayabiliyorsunuz. Display Assistant ise uygulamalara özel ekran zaman aşımı, parlaklık ve yenileme hızı ayarlamanıza olanak tanıyor.

Editörün Yorumu

Good Lock, Samsung'un en hafife alınan araçlarından biri. Galazy telefonlarda yüklü gelmemesi ve Galaxy Store'da çok da göz önünde olmaması nedeniyle kullanıcıların büyük çoğunluğu bu modüllerden haberdar değil. Ben de bir Galazy Z Flip 7 kullanıcısı olarak bu uygulamayı geç keşfettim ve keşke daha erken haberdar olsaydım diyorum. Eğer siz de Samsung telefon kullanıyorsanız ve Good Lock'u hiç denemediyseniz, Tamindir ya da Galaxy Store'a bir uğramanızı kesinlikle tavsiye ederim.