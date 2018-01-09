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Sony Xperia XA2 Ön İnceleme - CES 2018 Özel
Sony Xperia XA2 Ön İnceleme - CES 2018 Özel
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Sony Xperia XA2 Ön İnceleme - CES 2018 Özel

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Las Vegas'ta düzenlenen ve teknoloji devlerinin en yeni cihazlarını gün yüzüne çıkardığı CES 2018'deki izlenimlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Tamindir ekibi olarak yerinden takip ettiğimiz fuarda, Sony Xperia XA2 Ön İncelemesi ile karşınızdayız. Peki, Sony Xperia XA2 özellikleri neler? İşte cevabı. 

Sony Xperia XA2 Özellikleri

Japon devi Sony, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2018'de uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefonu Sony Xperia XA2 modelini tanıttı. Cihaz, her ne kadar yeni tasarım çizgilerine sahip olsa da, klasikleşmiş Sony görünümden pek de uzaklaşmıyor. Ekran kasa oranının yüzde 75 olduğu Xperia XA2 modelinde, çerçeveler bir önceki modellere nazaran daha ince bir yapıya evrilmiş.

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2'nin donanım tarafında Snapdragon 630 işlemci ve 3GB RAM bizleri karşılıyor. Full HD 5,2 inç bir ekrana sahip olan cihazın ana kamerası 23 megapiksel çözünürlüğe sahip olurken, ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş. Android 8.0 Oreo ile gelen akıllı telefon, gücünü 3300mAh değere sahip bataryadan alıyor. 

Sony Xperia XA2, fiyat olarak orta seviye kullanıcıyı hedeflese de Xiaomi ve One Plus gibi rakipler karşısında zorlanacak gibi duruyor. Xperia XA2'nin fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte, cihazın 2018'in Şubat ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

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ETİKETLER : sony xperia Ön İnceleme ABD Las Vegas Sony Xperia xa2 CES 2018

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