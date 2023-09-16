iPhone 14 Serisi Kılıfları iPhone 15 Serisi ile Uyumlu mu? Boyutları Kıyasladık!

Yeni iPhone 15 serisi modelleri tanıtıldı ve ön sipariş süreci başladı. Kullanıcıların şimdi asıl merak ettiği nokta ise iPhone 14 kılıflarının iPhone 15 serisiyle uyumlu olup olmayacağı yönünde. Sizler için kıyasladık.

Bu sorunun cevabını öğrenebilmemiz için iki serinin boyutlarını kıyaslamamız gerekiyor. iPhone 15 serisi boyutlarına göre iPhone 14 serisi kılıflarının iPhone 15'le uyumlu olmayacağı görülebiliyor.

iPhone 14 ve iPhone 15 Boyutları

iPhone 14: 147 x 72 x 7,8 mm

iPhone 14 Plus: 161 x 78 x 7,8 mm

iPhone 14 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm

iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,85 mm

iPhone 15: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

iPhone 15 Plus: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

iPhone 15 Pro: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm

iPhone 15 Pro Max: 159,9 x 76,7 x 8,25 mm

Bazı farklılıklar küçük gibi görünse de iPhone kılıfları fazlasıyla hassas üretiliyor ve bu küçük farklılıklar bile iPhone 14 için tasarlanan kılıfların iPhone 15'e uymayacağı anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra boyutlar uyumlu olsa da iPhone 14 ve iPhone 15 serisini birbirinden ayıran bazı detaylar bulunuyor.

iPhone 14 ile iPhone 15 Arasındaki Tasarım Farklılıkları

Tüm iPhone 15 modelleri konturlu kenarlara sahip, yani telefonların kenarları artık arka tarafa daha akıcı bir şekilde uzanıyor.

iPhone 15 Pro'da sessize alma düğmesi yerine bir eylem tuşu bulunuyor.

iPhone 15 Pro, ekranın etrafında daha ince çerçevelere sahip.

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