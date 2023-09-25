iPhone 15 Pro Max Dayanıklılık Testine Tutuldu: Çok Kolay İkiye Ayrılıyor!

Popüler YouTube kanalı JerryRigEverything'den Zack Nelson, son dönemin popüler modeli iPhone 15 Pro Max'i dayanıklılık testine soktu.

Nelson, fırçalanmış titanyum ve kazınmış arka camı "süper havalı" olarak tanımladıktan sonra aletlerini 6.7 inç iPhone 15 Pro Max'in seramik kalkanına götürüyor ve ekranın genel olarak iyi dayandığını belirtiyor.

Ardından Nelson güvenilir maket bıçağını eline alıyor ve selfie kamerasını kazımak için kullanıyor. Seramik kalkan tarafından korunan kameranın iyi dayandığı görülüyor.

Daha sonra Nelson'un dayanıklılık testlerinde alışılageldiği üzere, yeni iPhone'un ekranına çıplak bir alev tutuluyor. Uzun bir yanmadan sonra ekran etkileyici bir şekilde sağlam kalıyor.

iPhone 15 Pro Max Bükülme Testini Geçemedi

Buraya kadar her şey çok iyi ancak daha sonra iPhone 15 Pro Max için işler kötü gidiyor çünkü Nelson'un parmaklarını kullanarak cihazı büktüğü bilimsel olmayan stres testi sırasında, arka cam ekran görünüşe bakılırsa çok fazla çaba sarf etmeden paramparça oluyor.

"Evet, dürüst olacağım, bunun olacağını tahmin etmemiştim." diyen Nelson, son 11 yıldır bükme testleri yaptığını ve çoğu telefonun kırılmadığını belirtiyor ve ekliyor: "Özellikle iPhone'lar hiç kırılmıyordu."

Nelson'ın aynı bükülme testini 6.1 inçlik iPhone 15 Pro'ya uyguladığında, daha küçük olan cihazın testin üstesinden gayet iyi geldiğini belirtmesi dikkat çekici.

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