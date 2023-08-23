Apple Watch 9 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Teknoloji devlerinden Apple, 2023 watchOS sistemine özel yeni güncelleme gerçekleştirdi. Bu güncelleme Bluetooth ürün veri veritabanına yönelik yapıldı.

Güncellemenin ardından teknoloji devinin yeni akıllı saat modelini tanıtması bekleniyor. Gelişmiş sensörlerle donatılacak Apple Watch 9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini sizler için araştırdık.

Apple Watch 9 Özellikleri

Apple Watch 9, hassas şekilde sağlık takibi konusunda veriler sunan sensörlerden oluşuyor. Böylelikle kullanıcılar; uyku kalitesi, kalp atış hızı gibi birçok sağlık göstergesine doğru şekilde ulaşabiliyorlar. Ayrıca kullanıcının ateşinin olup olmadığını tespit edecek vücut ısı sensöründen de oluşacak. Kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan Apple Watch, yeni S9 yonga setiyle tasarlanmıştır.

Apple’ın yeni akıllı saat modeli gümüş, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı ve pembe renk seçeneklerinden oluşuyor. Alüminyum kasalı olarak tasarlanan cihaz, hızlı işlemciye sahiptir. Bundan dolayı pil ömrü daha uzun olacak.

Daha önceki modele kıyasla büyük ve ince çerçevelerden oluşuyor. İnce ve büyük çerçeveden oluşması Apple’ın en geniş ekranlı akıllı saati olduğunun kanıtıdır. Şu an için cihazın özelliklerine dair bilgiler bu kadar. İlerleyen süreçte özelliklerine dair daha detaylı bilgiler paylaşacağız.

Apple Watch 9 Fiyatı

Apple Watch 9, iPhone 13’un A15 çipini kullanacak. Bu sayede yüksek performansa sahip olacak. Yukarıda belirttiğimiz özellikler doğrultusunda ekran ve pil ömrü açısından çok avantajlı bir cihazdır.

Apple’ın son teknolojiyle tasarladığı yeni akıllı saatin fiyatı hakkında henüz kesin bilgi yok. Fiyatı belli olduğunda hızlıca sizlere buradan bilgi vereceğiz.

Apple Watch 9 Çıkış Tarihi

Apple Watch 9’un çıkış tarihi hakkında da net bilgi yok. Fakat Bloomberg’te yer alan bir rapora göre 12 Eylül - 13 Eylül’de gerçekleşecek Apple etkinliğinde muhtemelen yeni akıllı saat tanıtılacak.

Akıllı saatin ön siparişlerininse 15 Eylül’de başlayacağı tahmin ediliyor. Akabinde 22 Eylül’de de satışa çıkacağına yönelik tahminlerde bulunuluyor.

Teknoloji devi Apple, genel olarak yeni cihazlarını her zaman eylül ayında tanıtıyor. Dolayısıyla yeni cihaz, yukarıda belirttiğimiz tarihlerde kullanıcılarıyla buluşacak.