iPhone 16 Pro Max'in Maliyeti Belli Oldu: En Pahalı Donanım Parçaları Neler?

Teknoloji devi Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi dahil olmak üzere birçok ürün tanıttı. Yeni iPhone'lar arasında en dikkat çeken model olan iPhone 16 Pro Max'e dair bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma ile birlikte telefonun maliyeti hesaplandı.

iPhone 16 Pro Max'in Maliyeti Ne Kadar?

TD Cowen tarafından yapılan araştırmaya göre iPhone 16 Pro Max modeli 485 dolar maliyete sahip. iPhone 15 Pro Max'in maliyeti ise 453 dolar seviyesinde. Dolayısıyla iki model arasında 32 dolar tutarında bir artış görülüyor.

Araştırma ile beraber telefondaki en pahalı donanım parçaları da belli oldu. 80 dolara mal olan ekran paneli üretim maliyetinin yüzde 16'lık kısmını oluşturuyor. Arka kameraların maliyeti de aynı şekilde 80 dolar seviyesinde.

iPhone 15 Pro Max'te ekran paneli maliyetinin 75 dolar, arka kameraların maliyetinin ise 70 dolar olduğu söyleniyor. Bu telefonda ekran paneli üretim maliyetinin %17'lik kısmını, arka kameralar ise %15'lik kısmını oluşturuyor.

iPhoen 15 Pro Max'te LPDDR5 yer alırken yeni telefonda LPDDR5X tercih edildi. Bu her ne kadar bant genişliği ve verimlilik iyileştirmeleri sunsa da bellek maliyetini 12 dolardan 17 dolara yükseltiyor.

Genel olarak 485 dolar maliyet, iPhone 16 Pro Max'in Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende fiyatının %40,4'ünü oluşturuyor. Araştırmanın yalnızca donanım parçalarını kapsadığını da belirtmek gerekiyor. Bu parçaların yanı sıra lojistikten reklama kadar pek çok konuda çeşitli miktarlarda maliyetler mevcut.

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