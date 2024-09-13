Uzun Süredir Beklenen An Geldi: iPhone 16 Serisi Ön Siparişe Açıldı!

Teknoloji devi Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 serisi bugün (13 Eylül) itibarıyla ön siparişe açıldı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan telefon serisi şık tasarımı, üstün performansı ve fark yaratan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Apple, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi dahil olmak üzere pek çok ürün tanıtılmıştı. Yeni iPhone modellerini satın almak isteyen kişiler için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 16 serisi bugün saat 15.00 itibarıyla ön siparişe sunuldu.

iPhone 16 serisinden istediğiniz modeli bu bağlantı üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Heyecan verici yenilikler sunan yeni iPhone'ların satışı ise 20 Eylül'den itibaren başlayacak.

Yeni iPhone modellerinin fiyat etiketlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

iPhone 16 Ön Sipariş Fiyatı

iPhone 16 128 GB depolama : 64.999 TL

: 64.999 TL iPhone 16 256 GB depolama : 69.999 TL

: 69.999 TL iPhone 16 512 GB depolama: 79.999 TL

iPhone 16 Plus Ön Sipariş Fiyatı

iPhone 16 Plus 128 GB depolama : 73.999 TL

: 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB depolama : 78.999 TL

: 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB depolama: 88.999 TL

iPhone 16 Pro Ön Sipariş Fiyatı

iPhone 16 Pro 128 GB depolama : 82 bin 999 TL

: 82 bin 999 TL iPhone 16 Pro 256 GB depolama : 87 bin 999 TL

: 87 bin 999 TL iPhone 16 Pro 512 GB depolama : 97 bin 999 TL

: 97 bin 999 TL iPhone 16 Pro 1 TB depolama: 107 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max Ön Sipariş Fiyatı

iPhone 16 Pro Max 256 GB depolama : 99 bin 999 TL

: 99 bin 999 TL iPhone 16 Pro 512 GB depolama : 109 bin 999 TL

: 109 bin 999 TL iPhone 16 Pro 1 TB depolama: 119 bin 999 TL

Yeni iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinde en beğendiğiniz özellik hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.