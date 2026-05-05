Vergisiz iPhone Fiyatları Ne Kadar Olurdu?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün biraz daha artıyor. Kur, enflasyon ve küresel fiyat politikaları bu artışta önemli rol oynuyor ancak kullanıcıların cebinden çıkan parayı asıl artıran şey vergi yükü. Yeni bir iPhone satın aldığınızda yalnızca telefonun kendi bedelini ödemiyorsunuz. Bunun üzerine farklı vergi kalemleri de ekleniyor.

Bu nedenle Türkiye’deki iPhone fiyatları, yurt dışındaki vergisiz fiyatlara kıyasla çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Peki vergiler olmasaydı Türkiye’de iPhone fiyatları ne kadar olurdu? Aşağıdaki tabloda Apple’ın Türkiye’de satışa sunduğu güncel iPhone modellerinin satış fiyatını, vergisiz fiyatını ve yaklaşık vergi miktarını görebilirsiniz.

Vergisiz iPhone Fiyatlarını Tahmin Edebilecek misiniz?

Aşağıda Apple'ın sitesinde sattığı her bir iPhone modelinin vergi dahil satış fiyatı, vergisiz fiyatı ve yaklaşık vergi miktarı yer alıyor. Apple, yenisi çıktığı anda eski telefonların bir kısmını satıştan kaldırdığı için listemiz iPhone 17 ağırlıklı. Ancak diğer e-ticaret platformlarında satılan modeller için de durum benzer. Peki vergisiz fiyatları görmeden önce konu hakkındaki bilginizi ölçmek istemez misiniz? Aşağıdaki test ile bunu yapabilirsiniz.

Bu rakamlar sizi üzebilir! Vergiler Olmasaydı iPhone Kaç TL Olurdu? Gerçek Fiyat Tahmin Testi Türkiye'de 120.000 TL'ye satılan bir iPhone'un "vergisiz" ham fiyatı yaklaşık ne kadardır? 58.000 TL civarı 80.000 TL civarı 100.000 TL civarı. 40.000 TL civarı. iPhone fiyatına eklenen "Kültür Bakanlığı Payı" sence yüzde kaçtır? %1 %5 %10 Vergisi mi varmış? Telefonun gümrük giriş fiyatı üzerinden alınan "TRT Bandrolü" oranı nedir? %2 %12 %18 %20 En büyük darbe: iPhone'lardaki ÖTV oranı sence hangisi? %25 %40 %50 %100 Tüm vergiler toplandığında, devlete ödediğin toplam vergi yükü cihaz bedelinin yüzde kaçını buluyor? %50 civarı. %80 civarı. %100'den fazla. Sadece KDV ödüyoruz sanıyordum. ABD'de 999 dolara (yaklaşık 45 bin TL) satılan bir iPhone, Türkiye'de neden 100 bin TL'yi geçiyor? Sadece kur farkı yüzünden. Kur farkı + Verginin vergisi alındığı için. Apple bizi sevmediği için. Kargo maliyetleri çok yüksek. Türkiye'den aldığın 1 iPhone parasına yurt dışında neler alabileceğini biliyor musun? Bir iPhone daha + Apple Watch + AirPods Pro iPhone'a ek güzel bir MacBook Pro, işimi de görürdü Anca bir tane orijinal hızlı şarj adaptörü alırdım. iPad, Apple Watch SE ve AirPods 83 bin TL (Neredeyse yarı fiyatı!) 100 bin TL (Düz hesap olsun dedim...) 125 bin TL (Vergi o kadar çok değildir herhalde?) 150 bin TL (Apple çok pahalı satıyor abi...) Sonuçları Gör Vergiler Olmasaydı iPhone Kaç TL Olurdu? Gerçek Fiyat Tahmin Testi Tekrar Dene

Vergiler Olmasaydı Türkiye'de iPhone Kaç TL Olurdu

iPhone Modeli Türkiye Satış Fiyatı Vergisiz Fiyatı Ödenen Vergi Miktarı iPhone 17 (256 GB) 84.999 TL 41.662 TL 43.337 TL iPhone 17 (512 GB) 98.999 TL 48.524 TL 50.475 TL iPhone Air (256 GB) 107.999 TL 52.936 TL 55.063 TL iPhone Air (512 GB) 121.999 TL 59.798 TL 62.201 TL iPhone Air (1 TB) 135.999 TL 66.660 TL 69.339 TL iPhone 17 Pro (256 GB) 119.999 TL 58.818 TL 61.181 TL iPhone 17 Pro (512 GB) 133.999 TL 65.680 TL 68.319 TL iPhone 17 Pro (1 TB) 147.999 TL 72.542 TL 75.457 TL iPhone 17 Pro Max (256 GB) 132.999 TL 65.189 TL 67.810 TL iPhone 17 Pro Max (512 GB) 146.999 TL 72.052 TL 74.947 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB) 160.999 TL 78.914 TL 82.085 TL iPhone 17 Pro Max (2 TB) 188.999 TL 92.638 TL 96.361 TL iPhone 17e (256 GB) 59.999 TL 29.409 TL 30.590 TL iPhone 17e (512 GB) 73.999 TL 36.271 TL 37.728 TL

Tabloya baktığımızda Türkiye’de iPhone fiyatlarının önemli bir bölümünü vergilerin oluşturduğunu görüyoruz. Örneğin iPhone 17 Pro Max 2 TB modeli Türkiye’de 188.999 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Vergiler olmasaydı aynı model yaklaşık 92.638 TL seviyesinde kalacaktı. Benzer bir fark en uygun fiyatlı modellerde de ortaya çıkıyor.

iPhone 17e 256 GB modeli Türkiye’de 59.999 TL fiyatla listede yer alıyor. Vergisiz fiyat ise yaklaşık 29.409 TL seviyesine düşüyor. Elbette bu rakamlar hala düşük değil. Ancak 188.999 TL ile 92.638 TL arasında çok büyük bir fark var. Aynı şekilde 59.999 TL ile 29.409 TL arasındaki fark da kullanıcıların satın alma kararını doğrudan etkiliyor.

Türkiye’de iPhone Fiyatları Neden Bu Kadar Yüksek?

Türkiye’de iPhone fiyatlarını yalnızca kur ya da enflasyon belirlemiyor. Akıllı telefonlarda farklı vergi kalemleri fiyatın üzerine ekleniyor. Bu da cihazın nihai satış fiyatını ciddi şekilde artırıyor. Bir telefonun Türkiye’ye giriş fiyatı ile mağazada gördüğünüz satış fiyatı arasında büyük fark oluşuyor.

Kullanıcılar bu farkı doğrudan fiyat etiketinde görüyor. Bu nedenle aynı iPhone modeli bazı ülkelerde çok daha ulaşılabilir görünürken Türkiye’de lüks tüketim seviyesine çıkıyor. Kimse telefonlardan hiç vergi alınmasın demiyor. Vergi her ülkede var. Ancak Türkiye’de akıllı telefonlara gelen vergi yükü, birçok kullanıcı için fiyatları erişilmesi zor bir noktaya taşıyor.

Vergi Oranı Daha Düşük Olsaydı iPhone Fiyatları Ne Olurdu?

Türkiye’deki vergi yükü daha makul seviyelere inseydi iPhone fiyatları bugünkünden çok daha düşük olurdu. Örneğin vergisiz fiyatı 65.189 TL olan iPhone 17 Pro Max 256 GB modeline yalnızca yüzde 20 vergi eklenseydi, fiyat yaklaşık 78.227 TL seviyesinde olurdu. Bugünkü 132.999 TL satış fiyatıyla karşılaştırdığımızda aradaki fark çok net görünüyor.

Bu fark, özellikle yeni telefon almak isteyen ancak fiyatlar nedeniyle kararını erteleyen kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Yüksek vergi yükü yalnızca en pahalı modelleri değil, giriş seviyesi iPhone modellerini de etkiliyor. Bu nedenle kullanıcılar daha eski modellere, yenilenmiş telefonlara ya da yurt dışı fiyatlarına daha fazla ilgi gösteriyor.

Yurt Dışından iPhone Almak Mantıklı mı?

Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle pek çok kullanıcı yurt dışı iPhone fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Körfez ülkelerindeki fiyatlar Türkiye’ye kıyasla daha cazip görünebiliyor. Ancak yurt dışından telefon almak her zaman göründüğü kadar avantajlı değil.

Türkiye’de IMEI kayıt ücreti, garanti koşulları, servis süreci ve gibi ek detayları hesaba katmanız gerekiyor. Bu masraflar toplam maliyeti artırabiliyor. Bu yüzden yurt dışından iPhone almayı düşünüyorsanız yalnızca cihaz fiyatına bakmayın. IMEI kayıt ücretini, garanti durumunu ve cihazı Türkiye’de uzun vadede kullanıp kullanamayacağınızı mutlaka hesaplayın.

Editörün Yorumu

Belirtmekte fayda var ki bu içeriğin yazarı olarak benim burada sitem ettiğim şey vergi alınması değil. Neredeyse her ülkede vatandaşlar satın aldıkları ürünlerden değişken miktarlarda vergi verirler. Bu oldukça normal. Beni rahatsız eden şey ise Türkiye'deki akıllı telefonlardaki vergi oranı. Ülkemiz telefonlardan en çok vergi alınan üllkelerden biri. Durum böyle olunca dışarıda 45 bin TL'ye satılan bir telefon bizde 100 bin TL. Ki bu durum kur, enflasyon ve ortalama kazançları göz önünde bulundurduğumuzda biz vatandaşlar için haksızlık.

Vergisiz iPhone modelleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki akıllı telefonlardan alınan vergi oranları gözden geçirilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.