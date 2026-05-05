Vergisiz iPhone Fiyatları Ne Kadar Olurdu?
Türkiye’de iPhone fiyatlarının ne kadarını vergi oluşturuyor? 2026 güncel iPhone fiyatları, vergisiz fiyatlar ve yaklaşık vergi miktarları bu tabloda.
⚡ Önemli Bilgiler
- Vergiler olmasaydı Türkiye'de satılan iPhone'ların fiyatı ne kadar olurdu sorusunun cevabını sizler için araştırdık.
- Eğer vergiler olmasaydı Türkiye'de satılan en ucuz iPhone 29 bin TL fiyat ile iPhone 17e olurdu.
- 188.999 TL'ye satılan 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max ise 92.638 TL olurdu.
Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün biraz daha artıyor. Kur, enflasyon ve küresel fiyat politikaları bu artışta önemli rol oynuyor ancak kullanıcıların cebinden çıkan parayı asıl artıran şey vergi yükü. Yeni bir iPhone satın aldığınızda yalnızca telefonun kendi bedelini ödemiyorsunuz. Bunun üzerine farklı vergi kalemleri de ekleniyor.
Bu nedenle Türkiye’deki iPhone fiyatları, yurt dışındaki vergisiz fiyatlara kıyasla çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Peki vergiler olmasaydı Türkiye’de iPhone fiyatları ne kadar olurdu? Aşağıdaki tabloda Apple’ın Türkiye’de satışa sunduğu güncel iPhone modellerinin satış fiyatını, vergisiz fiyatını ve yaklaşık vergi miktarını görebilirsiniz.
Vergisiz iPhone Fiyatlarını Tahmin Edebilecek misiniz?
Aşağıda Apple'ın sitesinde sattığı her bir iPhone modelinin vergi dahil satış fiyatı, vergisiz fiyatı ve yaklaşık vergi miktarı yer alıyor. Apple, yenisi çıktığı anda eski telefonların bir kısmını satıştan kaldırdığı için listemiz iPhone 17 ağırlıklı. Ancak diğer e-ticaret platformlarında satılan modeller için de durum benzer. Peki vergisiz fiyatları görmeden önce konu hakkındaki bilginizi ölçmek istemez misiniz? Aşağıdaki test ile bunu yapabilirsiniz.
Vergiler Olmasaydı Türkiye'de iPhone Kaç TL Olurdu
|iPhone Modeli
|Türkiye Satış Fiyatı
|Vergisiz Fiyatı
|Ödenen Vergi Miktarı
|iPhone 17 (256 GB)
|84.999 TL
|41.662 TL
|43.337 TL
|iPhone 17 (512 GB)
|98.999 TL
|48.524 TL
|50.475 TL
|iPhone Air (256 GB)
|107.999 TL
|52.936 TL
|55.063 TL
|iPhone Air (512 GB)
|121.999 TL
|59.798 TL
|62.201 TL
|iPhone Air (1 TB)
|135.999 TL
|66.660 TL
|69.339 TL
|iPhone 17 Pro (256 GB)
|119.999 TL
|58.818 TL
|61.181 TL
|iPhone 17 Pro (512 GB)
|133.999 TL
|65.680 TL
|68.319 TL
|iPhone 17 Pro (1 TB)
|147.999 TL
|72.542 TL
|75.457 TL
|iPhone 17 Pro Max (256 GB)
|132.999 TL
|65.189 TL
|67.810 TL
|iPhone 17 Pro Max (512 GB)
|146.999 TL
|72.052 TL
|74.947 TL
|iPhone 17 Pro Max (1 TB)
|160.999 TL
|78.914 TL
|82.085 TL
|iPhone 17 Pro Max (2 TB)
|188.999 TL
|92.638 TL
|96.361 TL
|iPhone 17e (256 GB)
|59.999 TL
|29.409 TL
|30.590 TL
|iPhone 17e (512 GB)
|73.999 TL
|36.271 TL
|37.728 TL
Tabloya baktığımızda Türkiye’de iPhone fiyatlarının önemli bir bölümünü vergilerin oluşturduğunu görüyoruz. Örneğin iPhone 17 Pro Max 2 TB modeli Türkiye’de 188.999 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Vergiler olmasaydı aynı model yaklaşık 92.638 TL seviyesinde kalacaktı. Benzer bir fark en uygun fiyatlı modellerde de ortaya çıkıyor.
iPhone 17e 256 GB modeli Türkiye’de 59.999 TL fiyatla listede yer alıyor. Vergisiz fiyat ise yaklaşık 29.409 TL seviyesine düşüyor. Elbette bu rakamlar hala düşük değil. Ancak 188.999 TL ile 92.638 TL arasında çok büyük bir fark var. Aynı şekilde 59.999 TL ile 29.409 TL arasındaki fark da kullanıcıların satın alma kararını doğrudan etkiliyor.
Türkiye’de iPhone Fiyatları Neden Bu Kadar Yüksek?
Türkiye’de iPhone fiyatlarını yalnızca kur ya da enflasyon belirlemiyor. Akıllı telefonlarda farklı vergi kalemleri fiyatın üzerine ekleniyor. Bu da cihazın nihai satış fiyatını ciddi şekilde artırıyor. Bir telefonun Türkiye’ye giriş fiyatı ile mağazada gördüğünüz satış fiyatı arasında büyük fark oluşuyor.
Kullanıcılar bu farkı doğrudan fiyat etiketinde görüyor. Bu nedenle aynı iPhone modeli bazı ülkelerde çok daha ulaşılabilir görünürken Türkiye’de lüks tüketim seviyesine çıkıyor. Kimse telefonlardan hiç vergi alınmasın demiyor. Vergi her ülkede var. Ancak Türkiye’de akıllı telefonlara gelen vergi yükü, birçok kullanıcı için fiyatları erişilmesi zor bir noktaya taşıyor.
Vergi Oranı Daha Düşük Olsaydı iPhone Fiyatları Ne Olurdu?
Türkiye’deki vergi yükü daha makul seviyelere inseydi iPhone fiyatları bugünkünden çok daha düşük olurdu. Örneğin vergisiz fiyatı 65.189 TL olan iPhone 17 Pro Max 256 GB modeline yalnızca yüzde 20 vergi eklenseydi, fiyat yaklaşık 78.227 TL seviyesinde olurdu. Bugünkü 132.999 TL satış fiyatıyla karşılaştırdığımızda aradaki fark çok net görünüyor.
Bu fark, özellikle yeni telefon almak isteyen ancak fiyatlar nedeniyle kararını erteleyen kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Yüksek vergi yükü yalnızca en pahalı modelleri değil, giriş seviyesi iPhone modellerini de etkiliyor. Bu nedenle kullanıcılar daha eski modellere, yenilenmiş telefonlara ya da yurt dışı fiyatlarına daha fazla ilgi gösteriyor.
Yurt Dışından iPhone Almak Mantıklı mı?
Türkiye’deki yüksek fiyatlar nedeniyle pek çok kullanıcı yurt dışı iPhone fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Körfez ülkelerindeki fiyatlar Türkiye’ye kıyasla daha cazip görünebiliyor. Ancak yurt dışından telefon almak her zaman göründüğü kadar avantajlı değil.
Türkiye’de IMEI kayıt ücreti, garanti koşulları, servis süreci ve gibi ek detayları hesaba katmanız gerekiyor. Bu masraflar toplam maliyeti artırabiliyor. Bu yüzden yurt dışından iPhone almayı düşünüyorsanız yalnızca cihaz fiyatına bakmayın. IMEI kayıt ücretini, garanti durumunu ve cihazı Türkiye’de uzun vadede kullanıp kullanamayacağınızı mutlaka hesaplayın.
Geçmişten Günümüze iPhone Fiyatları ve Asgari Ücrete Oranları
Bu rehberde geçmişten günümüze iPhone fiyatları ve asgari ücrete oranları listesi hazırladık. İşte pek çok kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtı!
Editörün Yorumu
Belirtmekte fayda var ki bu içeriğin yazarı olarak benim burada sitem ettiğim şey vergi alınması değil. Neredeyse her ülkede vatandaşlar satın aldıkları ürünlerden değişken miktarlarda vergi verirler. Bu oldukça normal. Beni rahatsız eden şey ise Türkiye'deki akıllı telefonlardaki vergi oranı. Ülkemiz telefonlardan en çok vergi alınan üllkelerden biri. Durum böyle olunca dışarıda 45 bin TL'ye satılan bir telefon bizde 100 bin TL. Ki bu durum kur, enflasyon ve ortalama kazançları göz önünde bulundurduğumuzda biz vatandaşlar için haksızlık.
Vergisiz iPhone modelleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki akıllı telefonlardan alınan vergi oranları gözden geçirilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.