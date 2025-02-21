iPhone 16e'nin En Pahalı Olduğu Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada?

iPhone 16e'nin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Apple, yıllardır merakla beklenen iPhone 16e modelini 19 Şubat 2025 tarihinde tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Maalesef telefonun fiyatı beklentileri karşılamadı. Peki, iPhone 16e'nin en pahalı olduğu ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

CNBC-e'de yer alan habere göre en pahalı iPhone16e Türkiye'de satılıyor. Telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 TL fiyat belirlendi. Bu da güncel kur verilerine göre yaklaşık 1319 dolara denk geliyor. İkinci sırada ise 1.013 dolar ile Brezilya yer alıyor.  Brezilya'yı 809 dolar ile Norveç takip ediyor.

Dördüncü sırada 793 dolar ile İsveç, beşinci sırada ise 781 doalr ile Finlandiya bulunuyor. Bu ülkeleri 772 dolar ile Macaristan takip ediyor. Listede 771 dolar ile Portekiz, 768 dolar ile Danimarka, 760 dolar ile İrlanda ve daha pek çok ülke bulunuyor. Telefon Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 599 dolara satılıyor.

iPhone 16e'nin En Pahalı Olduğu Ülkeler

Ülke iPhone 16e 128 GB fiyatı (ABD Doları)
Türkiye 1321,2
Brezilya 1013,4
Norveç 809,1
İsveç 793,5
Finlandiya 781,1
Macaristan 777,2
Portekiz 771
Danimarka 768,8
İrlanda 760,2
İtalya 760,2
İngiltere 754,7
Belçika 749,8
Fransa 749,8
Hollanda 749,8
Polonya 749,1
Avusturya 739,4
İspanya 739,8
Meksika 733,8
Almanya 729
Lüksemburg 725
Singapur 708,8
BAE 707,7
Çekya 705,5
İsviçre 697,2
Hindistan 690,2
Filipinler 689,5
Güney Kore 687,8
Yeni Zelanda 685,9
Tayland 681,6
Malezya 677
Tayvan 668,4
Vietnam 665,5
Japonya 663,6
Hong Kong 655,5
Avustralya 635,6
Kanada 632
Çin 619
ABD 599

iPhone 16e'nin Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?
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iPhone 16e'nin Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16e'nin vergisiz fiyatı ne kadar sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

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