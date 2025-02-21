iPhone 16e'nin En Pahalı Olduğu Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Apple, yıllardır merakla beklenen iPhone 16e modelini 19 Şubat 2025 tarihinde tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Maalesef telefonun fiyatı beklentileri karşılamadı. Peki, iPhone 16e'nin en pahalı olduğu ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

CNBC-e'de yer alan habere göre en pahalı iPhone16e Türkiye'de satılıyor. Telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 TL fiyat belirlendi. Bu da güncel kur verilerine göre yaklaşık 1319 dolara denk geliyor. İkinci sırada ise 1.013 dolar ile Brezilya yer alıyor. Brezilya'yı 809 dolar ile Norveç takip ediyor.

Dördüncü sırada 793 dolar ile İsveç, beşinci sırada ise 781 doalr ile Finlandiya bulunuyor. Bu ülkeleri 772 dolar ile Macaristan takip ediyor. Listede 771 dolar ile Portekiz, 768 dolar ile Danimarka, 760 dolar ile İrlanda ve daha pek çok ülke bulunuyor. Telefon Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 599 dolara satılıyor.

iPhone 16e'nin En Pahalı Olduğu Ülkeler