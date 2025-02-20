Teknoloji devi Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 16e modelini 19 Şubat 2025 tarihinde tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Maalesef yeni telefonun fiyatı beklentileri karşılamadı. Peki, iPhone 16e'nin vergisiz fiyatı ne kadar?

iPhone 16e'nin Vergisiz Fiyatı

iPhone 16e modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 52 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 62 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Telefonların vergisiz fiyatlarının üzerine %1 Kültür Bakanlığı Payı, %12 TRT Bandrolü, %50 ÖTV ve %20 KDV ekleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak telefonun vergi miktarlarını hesaplayalım.

128 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (TL) Kültür Bakanlığı Payı %1 235,73 TRT Bandrolü %12 2.857,08 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 13.333,06 Katma Değer Vergisi (KDV) %20 7.999,83 Toplam Vergi 24.425,71 Satış Fiyatı 47.999 Vergisiz Fiyatı: 23.573.29

256 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (TL) Kültür Bakanlığı Payı %1 260,29 TRT Bandrolü %12 3.154,7 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 14.721,94 Katma Değer Vergisi (KDV) %20 8.833,17 Toplam Vergi 26.970,1 Satış Fiyatı 52.999 Vergisiz Fiyatı: 26.028,9

512 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (₺) Kültür Bakanlığı Payı %1 309,4 TRT Bandrolü %12 3.749,94 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 17.499,72 Katma Değer Vergisi (KDV) %20 10.499,83 Toplam Vergi 32.058,9 Satış Fiyatı 62.999 Vergisiz Fyatı 30.940,1

iPhone 16e Özellikleri