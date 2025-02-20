iPhone 16e'nin Vergisiz Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16e'nin vergisiz fiyatı ne kadar sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Teknoloji devi Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 16e modelini 19 Şubat 2025 tarihinde tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Maalesef yeni telefonun fiyatı beklentileri karşılamadı. Peki, iPhone 16e'nin vergisiz fiyatı ne kadar?

iPhone 16e'nin Vergisiz Fiyatı

iPhone 16e modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 52 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 62 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Telefonların vergisiz fiyatlarının üzerine %1 Kültür Bakanlığı Payı, %12 TRT Bandrolü, %50 ÖTV ve %20 KDV ekleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak telefonun vergi miktarlarını hesaplayalım.

128 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (TL)
Kültür Bakanlığı Payı %1 235,73
TRT Bandrolü %12 2.857,08
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 13.333,06
Katma Değer Vergisi (KDV) %20 7.999,83
Toplam Vergi   24.425,71
Satış Fiyatı   47.999
Vergisiz Fiyatı:   23.573.29

256 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (TL)
Kültür Bakanlığı Payı %1 260,29
TRT Bandrolü %12 3.154,7
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 14.721,94
Katma Değer Vergisi (KDV) %20 8.833,17
Toplam Vergi   26.970,1
Satış Fiyatı   52.999
Vergisiz Fiyatı:   26.028,9

512 GB'lık iPhone 16e Vergisiz Ücreti

Vergi Türü Yüzde Tutar (₺)
Kültür Bakanlığı Payı %1 309,4
TRT Bandrolü %12 3.749,94
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %50 17.499,72
Katma Değer Vergisi (KDV) %20 10.499,83
Toplam Vergi   32.058,9
Satış Fiyatı   62.999
Vergisiz Fyatı   30.940,1

iPhone 16e Özellikleri

  • Ekran Boyutu: 6.1 inç
  • Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
  • Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel
  • Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
  • İşlemci: Apple A18
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • Arka Kamera: 48 MP f/1.6 geniş açılı kamera
  • Video Kaydı: 4K / 1080p
  • Ön Kamera: 12 MP f/1.9 geniş açılı kamera
  • Hücresel: 5G / 4G
  • NFC: Var
  • Güvenlik: Face ID
  • Suya Dayanıklılık: IP68
  • Yazılım: iOS 18
  • Ağırlık: 167 gram
  • Kalınlık: 7,8 mm

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