İnceliğiyle Fark Yaratacak iPhone 17 Air'in Kalınlığı Ortaya Çıktı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, satışların epey düştüğü Plus modeli yerine seriye ekleyeceği yeni iPhone Air cihazı ile ilgili ortaya atılan iddialar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak, ortaya çıkan yeni bir rapor, telefonun çok konuşulacak inceliğini gün yüzüne çıkardı.

Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi yeni iPhone 17 Air, serinin en güçlü özellikerini taşıyacağı gibi tarihin en ince iPhone modeli olarak da kayıtlara geçecek. Telefonun şimdiye kadar 6-7 mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı söyleniyordu. Ancak son iddialar yeni iPhone 17 Air'in bundan çok daha ince olacağını işaret ediyor.

iPhone 17 Air, 5.5 mm Kalınlığa Sahip Olabilir

Apple'a yakınlığı ile bilinen bazı ünlü analistlerin paylaştığı yeni bir rapora göre, eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 17 Air oldukça ince bir kalınlığa sahip olacak. Rapor, yeni cihazın yalnızca 5.5 mm inceliğinde olacağını öne sürerken, bu değer yeni 17 Air'i açık ara farklı tarihin en ince iPhone modeli yapıyor.

Tahmin edersiniz ki yeni telefon, böyle bir inceliğe sahip olmak için bazı özelliklerden fedakarlık edecek. İlk olarak 17 Air'in yalnızca eSIM teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Yani bu da hala ülkemizde büyük bir çoğunluk tarafından kullanılan fiziksel SIM'lerin yeni cihazda çalışmayacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte iPhone 17 Air'in serideki diğer modellere kıyasla yalnızca bir arka kameraya sahip olacağı iddiası da günden güne güçleniyor. Apple'ın telefonu daha ince hale getirmek adına cihazda tek bir sensör kullanması bekleniyor. Daha öncesinde ortaya çıkan diğer söylentilere göre A19 işlemcisinden güç alacak cihaz, 8 GB RAM'e de ev sahiğliği yapacak. Bu sene Samsung Galaxy S25 Slim ile rekabet edecek yeni cihaz, 899 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulabilir.

Peki siz yeni iPhone 17 Air ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...