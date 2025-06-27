iPhone 17 Air'in Kamera Yapısı Aksesuarlarından Ortaya Çıktı

Güvenilir sızıntı kaynağı Tipster Majin Bu, iPhone 17 Air modeline ait aksesuarların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'in yanında iPhone Air 17 modelinin ekran koruyucusu yer aldı. Hepsi yan yana dururken tasarımlardaki fark güneş gibi ortaya çıktı. Sızıntılar, diğer iPhone 17 modellerinin ön kamerayı sağ taraftaki konumunda koruyacağını gösteriyor. Ancak iPhone 17 Air için kamera konumunun sol tarafa kaydığını görüyoruz.

iPhone 17 Air Kamerası Neden Farklı Yerde?

Şimdiye kadarki en ince kasaya sahip olacak iPhone modeli olarak öne çıkan bu yeni nesil akıllı telefon, tasarımı sebebiyle diğerlerinden farklı bir konumda durmak zorunda. Örnek vermek gerekirse; kağıt gibi bir kasaya 2800 mAh'lık bir batarya iliştirmişler.

Günümüz telefonları 10.000 mAh değerlere ulaşıyorken, hatta Oukitel markası 11.000 mAh telefon ile sınırları zorlarken Apple'ın işi oldukça zorlaştı. Kullanıcılar, akıllı telefonlarını gün içinde çok yoğun kullanıyorlar. Apple iPhone 17 Air'in böylesine düşük bir değer sunması, tamamen tasarımından kaynaklanıyor.

iPhone 17 Air modelinde kamera sayısı da azalmış. İnce tasarımdan ötürü arkaya birden fazla kamera yerleştirmek mümkün değil. Majin Bu'nun iddiasına göre, ön kameranın sola alınması tamamen iç donanımın yeniden yapılandırılmasından kaynaklı. Apple, Face ID modülünden ödün vermemek için iç mimaride değişikliğe gitmiş.

iPhone 17 Air Özellikleri (Söylenti)

Şimdiye kadar iPhone 17 Air ile ilgili pek çok sızıntı yapıldı ancak pek çoğu söylentiden ibaretti. Sızıntılar ışığında iPhone 17 Air modelinde olması beklenen özellikler şöyle: